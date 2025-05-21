https://ria.ru/20250521/leto-2018225853.html

В Москве в пятницу начнется метеорологическое лето

В Москве в пятницу начнется метеорологическое лето - РИА Новости, 21.05.2025

В Москве в пятницу начнется метеорологическое лето

Наступление метеорологического лета, когда среднесуточная температура превышает плюс 15 градусов, ожидается в Москве в пятницу, а в выходные воздух прогреется... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T12:18:00+03:00

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2025-05-21T12:18:00+03:00

москва

татьяна позднякова

погода

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Наступление метеорологического лета, когда среднесуточная температура превышает плюс 15 градусов, ожидается в Москве в пятницу, а в выходные воздух прогреется до плюс 26 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "Пока что среднесуточная температура составляет плюс 12 градусов. А вот в выходные дни, даже не выходные, уже в пятницу, она будет соответствовать плюс 15 градусам. Так что можно считать, что это будет как раз начало метеорологического лета... В субботу осадков вообще не ожидается, в воскресенье есть вероятность небольшого дождя во второй половине дня. Что касается температуры, то ночи и дни уже будут, собственно говоря, по-летнему теплыми. Температура воздуха в ночные часы в субботу - это плюс 12 - плюс 14 градусов, в таких же пределах и в воскресенье. Дневная температура - плюс 24 - плюс 26 градусов", - рассказала Позднякова. Она отметила, что в выходные будет преобладать умеренный южный ветер, погода будет комфортной. Начало следующей недели также обещает довольно теплую погоду, хотя местами могут пройти небольшие кратковременные дожди. "Дожди у нас всегда немного понижают температуру. Но если это и состоится, то это будет некритично, потому что не будет плюс 25 градусов, будет плюс 22 - плюс 23 градуса, что в принципе для работы вполне комфортно", - добавила синоптик.

https://ria.ru/20250520/pogoda-2017971908.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, татьяна позднякова, погода