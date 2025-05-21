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В Москве в пятницу начнется метеорологическое лето - РИА Новости, 21.05.2025
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12:18 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/leto-2018225853.html
В Москве в пятницу начнется метеорологическое лето
В Москве в пятницу начнется метеорологическое лето - РИА Новости, 21.05.2025
В Москве в пятницу начнется метеорологическое лето
Наступление метеорологического лета, когда среднесуточная температура превышает плюс 15 градусов, ожидается в Москве в пятницу, а в выходные воздух прогреется... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:18:00+03:00
2025-05-21T12:18:00+03:00
москва
татьяна позднякова
погода
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Наступление метеорологического лета, когда среднесуточная температура превышает плюс 15 градусов, ожидается в Москве в пятницу, а в выходные воздух прогреется до плюс 26 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "Пока что среднесуточная температура составляет плюс 12 градусов. А вот в выходные дни, даже не выходные, уже в пятницу, она будет соответствовать плюс 15 градусам. Так что можно считать, что это будет как раз начало метеорологического лета... В субботу осадков вообще не ожидается, в воскресенье есть вероятность небольшого дождя во второй половине дня. Что касается температуры, то ночи и дни уже будут, собственно говоря, по-летнему теплыми. Температура воздуха в ночные часы в субботу - это плюс 12 - плюс 14 градусов, в таких же пределах и в воскресенье. Дневная температура - плюс 24 - плюс 26 градусов", - рассказала Позднякова. Она отметила, что в выходные будет преобладать умеренный южный ветер, погода будет комфортной. Начало следующей недели также обещает довольно теплую погоду, хотя местами могут пройти небольшие кратковременные дожди. "Дожди у нас всегда немного понижают температуру. Но если это и состоится, то это будет некритично, потому что не будет плюс 25 градусов, будет плюс 22 - плюс 23 градуса, что в принципе для работы вполне комфортно", - добавила синоптик.
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москва, татьяна позднякова, погода
Москва, Татьяна Позднякова, Погода
В Москве в пятницу начнется метеорологическое лето

Синоптик Позднякова: в Москве в пятницу начнется метеорологическое лето

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПрохожие на одной из улиц в центре Москвы
Прохожие на одной из улиц в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Прохожие на одной из улиц в центре Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Наступление метеорологического лета, когда среднесуточная температура превышает плюс 15 градусов, ожидается в Москве в пятницу, а в выходные воздух прогреется до плюс 26 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«
"Пока что среднесуточная температура составляет плюс 12 градусов. А вот в выходные дни, даже не выходные, уже в пятницу, она будет соответствовать плюс 15 градусам. Так что можно считать, что это будет как раз начало метеорологического лета... В субботу осадков вообще не ожидается, в воскресенье есть вероятность небольшого дождя во второй половине дня. Что касается температуры, то ночи и дни уже будут, собственно говоря, по-летнему теплыми. Температура воздуха в ночные часы в субботу - это плюс 12 - плюс 14 градусов, в таких же пределах и в воскресенье. Дневная температура - плюс 24 - плюс 26 градусов", - рассказала Позднякова.
Она отметила, что в выходные будет преобладать умеренный южный ветер, погода будет комфортной. Начало следующей недели также обещает довольно теплую погоду, хотя местами могут пройти небольшие кратковременные дожди.
"Дожди у нас всегда немного понижают температуру. Но если это и состоится, то это будет некритично, потому что не будет плюс 25 градусов, будет плюс 22 - плюс 23 градуса, что в принципе для работы вполне комфортно", - добавила синоптик.
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