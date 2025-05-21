https://ria.ru/20250521/lavrov-2018348421.html

Лавров обсудил с армянским коллегой реализацию возможностей платформы "3+3"

Лавров обсудил с армянским коллегой реализацию возможностей платформы "3+3" - РИА Новости, 21.05.2025

Лавров обсудил с армянским коллегой реализацию возможностей платформы "3+3"

Глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян договорились нарастить усилия по реализации возможностей платформы "3+3", призванной... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T21:05:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян договорились нарастить усилия по реализации возможностей платформы "3+3", призванной обеспечить решение проблем Южного Кавказа силами самих государств региона и их ближайших соседей, сообщили в МИД РФ. Лавров 20-21 мая посетил Армению с рабочим визитом по приглашению его армянского коллеги. "Условлено нарастить усилия по реализации возможностей платформы регионального сотрудничества "3+3", призванной обеспечить решение проблем Южного Кавказа силами самих государств региона и их ближайших соседей", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что также министры обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества, взаимодействия Москвы и Еревана по линии евразийских интеграционных объединений, координации в ООН и на других международных площадках.

https://ria.ru/20250521/lavrov-2018325078.html

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