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Президент Армении отметил важность визита Лаврова в Ереван - РИА Новости, 21.05.2025
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18:40 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/lavrov-2018331757.html
Президент Армении отметил важность визита Лаврова в Ереван
Президент Армении отметил важность визита Лаврова в Ереван - РИА Новости, 21.05.2025
Президент Армении отметил важность визита Лаврова в Ереван
Президент Армении Ваагн Хачатурян в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым отметил важность его визита в Ереван с точки зрения продолжения двустороннего... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T18:40:00+03:00
2025-05-21T18:40:00+03:00
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ЕРЕВАН, 21 мая - РИА Новости. Президент Армении Ваагн Хачатурян в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым отметил важность его визита в Ереван с точки зрения продолжения двустороннего диалога, сообщает в среду президентская пресс-служба. "Ваш визит действительно имеет большое значение для наших отношений. В течение этого года в наших отношениях уже наблюдается некоторая активность, и она будет продолжаться... Я убежден, что ваш визит означает продолжение диалога, который велся и продолжается в настоящее время. Мы не забыли и ценим положительные стороны наших отношений, и мы должны продолжать эти позитивные отношения", - цитирует пресс-служба слова Хачатуряна. По его словам, двусторонние отношения должны развиваться на взаимовыгодных условиях. "Действительно, если есть какое-то недопонимание, должен быть открытый и честный разговор. Когда появляется возможность говорить открыто и честно, тогда все вопросы можно решить", - заявил Хачатурян. Он добавил, что предпринимаемые руководством как России, так и Армении шаги, направлены на дальнейшее развитие двусторонних отношений по всем направлениям. "Для нас важны предложения Армении и России по решению региональных проблем и дальнейшему развитию отношений, в том числе в сфере безопасности. Я ценю ваш визит в этом контексте и уверен, что он будет способствовать укреплению наших отношений", - подчеркнул Хачатурян. По данным пресс-службы, Лавров заявил, что его контакты в Армении были полезными, открытыми, без попыток игнорировать какие-то нюансы. Лавров назвал Армению и Россию союзниками, стратегическими партнерами, подчеркнув, что сегодня стороны еще раз подтвердили союзнические отношения, взаимную приверженность взятым обязательствам, сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250521/armeniya-2018282172.html
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армения, россия, ереван, ваагн хачатурян, сергей лавров, в мире
Армения, Россия, Ереван, Ваагн Хачатурян, Сергей Лавров, В мире
Президент Армении отметил важность визита Лаврова в Ереван

Хачатурян: визит Лаврова в Ереван означает продолжение двустороннего диалога

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сергей Лавров. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 21 мая - РИА Новости. Президент Армении Ваагн Хачатурян в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым отметил важность его визита в Ереван с точки зрения продолжения двустороннего диалога, сообщает в среду президентская пресс-служба.
"Ваш визит действительно имеет большое значение для наших отношений. В течение этого года в наших отношениях уже наблюдается некоторая активность, и она будет продолжаться... Я убежден, что ваш визит означает продолжение диалога, который велся и продолжается в настоящее время. Мы не забыли и ценим положительные стороны наших отношений, и мы должны продолжать эти позитивные отношения", - цитирует пресс-служба слова Хачатуряна.
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По его словам, двусторонние отношения должны развиваться на взаимовыгодных условиях. "Действительно, если есть какое-то недопонимание, должен быть открытый и честный разговор. Когда появляется возможность говорить открыто и честно, тогда все вопросы можно решить", - заявил Хачатурян.
Он добавил, что предпринимаемые руководством как России, так и Армении шаги, направлены на дальнейшее развитие двусторонних отношений по всем направлениям. "Для нас важны предложения Армении и России по решению региональных проблем и дальнейшему развитию отношений, в том числе в сфере безопасности. Я ценю ваш визит в этом контексте и уверен, что он будет способствовать укреплению наших отношений", - подчеркнул Хачатурян.
По данным пресс-службы, Лавров заявил, что его контакты в Армении были полезными, открытыми, без попыток игнорировать какие-то нюансы. Лавров назвал Армению и Россию союзниками, стратегическими партнерами, подчеркнув, что сегодня стороны еще раз подтвердили союзнические отношения, взаимную приверженность взятым обязательствам, сообщили в пресс-службе.
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