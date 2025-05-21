https://ria.ru/20250521/lavrov-2018325078.html

Лавров передал президенту Армении "привет" от Путина

Лавров передал президенту Армении "привет" от Путина - РИА Новости, 21.05.2025

Лавров передал президенту Армении "привет" от Путина

Глава МИД России Сергей Лавров передал президенту Армении Ваагну Хачатуряну "привет" от президента России Владимира Путина. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T18:24:00+03:00

2025-05-21T18:24:00+03:00

2025-05-21T18:24:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров передал президенту Армении Ваагну Хачатуряну "привет" от президента России Владимира Путина. "Спасибо за эту возможность посетить вас, передать приветы от Владимира Путина и выразить надежду, что вы одобрите полезные переговоры, которые мы здесь сегодня провели в развитие поручений, которые нам дали президент России и премьер-министр Армении", - сказал Лавров, его слова приводятся на сайте МИД РФ. Лавров также подчеркнул, что Россия и Армения - союзники и стратегические партнеры. В ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Лавров отметил, что Москва ценит его личное присутствие на параде Победы и последовавших мероприятиях.

https://ria.ru/20250521/armeniya-2018282172.html

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россия, армения, москва, сергей лавров, владимир путин, ваагн хачатурян, в мире