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Лавров передал президенту Армении "привет" от Путина
Лавров передал президенту Армении "привет" от Путина - РИА Новости, 21.05.2025
Лавров передал президенту Армении "привет" от Путина
Глава МИД России Сергей Лавров передал президенту Армении Ваагну Хачатуряну "привет" от президента России Владимира Путина. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T18:24:00+03:00
2025-05-21T18:24:00+03:00
2025-05-21T18:24:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров передал президенту Армении Ваагну Хачатуряну "привет" от президента России Владимира Путина. "Спасибо за эту возможность посетить вас, передать приветы от Владимира Путина и выразить надежду, что вы одобрите полезные переговоры, которые мы здесь сегодня провели в развитие поручений, которые нам дали президент России и премьер-министр Армении", - сказал Лавров, его слова приводятся на сайте МИД РФ. Лавров также подчеркнул, что Россия и Армения - союзники и стратегические партнеры. В ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Лавров отметил, что Москва ценит его личное присутствие на параде Победы и последовавших мероприятиях.
https://ria.ru/20250521/armeniya-2018282172.html
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россия, армения, москва, сергей лавров, владимир путин, ваагн хачатурян, в мире
Россия, Армения, Москва, Сергей Лавров, Владимир Путин, Ваагн Хачатурян, В мире
Лавров передал президенту Армении "привет" от Путина
Глава МИД Лавров передал президенту Армении Хачатуряну привет от Путина