Рейтинг@Mail.ru
Лавров передал президенту Армении "привет" от Путина - РИА Новости, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:24 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/lavrov-2018325078.html
Лавров передал президенту Армении "привет" от Путина
Лавров передал президенту Армении "привет" от Путина - РИА Новости, 21.05.2025
Лавров передал президенту Армении "привет" от Путина
Глава МИД России Сергей Лавров передал президенту Армении Ваагну Хачатуряну "привет" от президента России Владимира Путина. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T18:24:00+03:00
2025-05-21T18:24:00+03:00
россия
армения
москва
сергей лавров
владимир путин
ваагн хачатурян
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_9febad03afd018e2772db8fba17f9dfc.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров передал президенту Армении Ваагну Хачатуряну "привет" от президента России Владимира Путина. "Спасибо за эту возможность посетить вас, передать приветы от Владимира Путина и выразить надежду, что вы одобрите полезные переговоры, которые мы здесь сегодня провели в развитие поручений, которые нам дали президент России и премьер-министр Армении", - сказал Лавров, его слова приводятся на сайте МИД РФ. Лавров также подчеркнул, что Россия и Армения - союзники и стратегические партнеры. В ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Лавров отметил, что Москва ценит его личное присутствие на параде Победы и последовавших мероприятиях.
https://ria.ru/20250521/armeniya-2018282172.html
россия
армения
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_3280f5a452c5c6395c900f60644796f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, армения, москва, сергей лавров, владимир путин, ваагн хачатурян, в мире
Россия, Армения, Москва, Сергей Лавров, Владимир Путин, Ваагн Хачатурян, В мире
Лавров передал президенту Армении "привет" от Путина

Глава МИД Лавров передал президенту Армении Хачатуряну привет от Путина

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров передал президенту Армении Ваагну Хачатуряну "привет" от президента России Владимира Путина.
"Спасибо за эту возможность посетить вас, передать приветы от Владимира Путина и выразить надежду, что вы одобрите полезные переговоры, которые мы здесь сегодня провели в развитие поручений, которые нам дали президент России и премьер-министр Армении", - сказал Лавров, его слова приводятся на сайте МИД РФ.
Лавров также подчеркнул, что Россия и Армения - союзники и стратегические партнеры.
В ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Лавров отметил, что Москва ценит его личное присутствие на параде Победы и последовавших мероприятиях.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на пресс-конференции по итогам встречи в Ереване - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Лавров заявил об урегулировании вопросов с поставками оружия в Армению
Вчера, 16:04
 
РоссияАрменияМоскваСергей ЛавровВладимир ПутинВаагн ХачатурянВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала