https://ria.ru/20250521/lavrov-2018312136.html

Лавров пошутил на тему семейного положения на встрече в Армении

Лавров пошутил на тему семейного положения на встрече в Армении - РИА Новости, 21.05.2025

Лавров пошутил на тему семейного положения на встрече в Армении

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления перед преподавателями и студентами филиалов российских вузов в Армении пошутил на тему семейного положения. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T17:52:00+03:00

2025-05-21T17:52:00+03:00

2025-05-21T17:52:00+03:00

россия

армения

сергей лавров

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ЕРЕВАН, 21 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления перед преподавателями и студентами филиалов российских вузов в Армении пошутил на тему семейного положения. Модератор выступления объясняла процедуру представления перед вопросом: нужно было назвать место работы или учебы и направление специальности. "Семейное положение не надо говорить. Необязательно время терять, задавайте вопросы", - отметил Лавров. Ректор российско-армянского университета Эдвард Сандоян продолжил диалог в шутливой форме. "Ну если девочки симпатичные, семейное положение актуально", - сказал Сандоян. "Если симпатичные, то можно просто адрес, зачем семейное положение?" - иронично ответил глава МИД РФ. Глава российского МИД известен своим чувством юмора и умением быстро и иронично формулировать ответы в разговорах с журналистами.

https://ria.ru/20250521/armeniya-2018282172.html

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россия, армения, сергей лавров