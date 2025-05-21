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Россия и Армения прошли стадию взаимного недоверия, заявил Лавров - РИА Новости, 21.05.2025
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16:53 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/lavrov-2018292070.html
Россия и Армения прошли стадию взаимного недоверия, заявил Лавров
Россия и Армения прошли стадию взаимного недоверия, заявил Лавров - РИА Новости, 21.05.2025
Россия и Армения прошли стадию взаимного недоверия, заявил Лавров
Россия и Армения прошли стадию взаимных недоверий и обид, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T16:53:00+03:00
2025-05-21T16:53:00+03:00
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ЕРЕВАН, 21 мая - РИА Новости. Россия и Армения прошли стадию взаимных недоверий и обид, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Наши переговоры в МИДе сегодня и встреча с президентом подтвердили, что мы переходим стадию взаимных недоверий или взаимных обид, и понимаем, что это (недоверие и обиды - ред.) совершенно бессмысленно, потому что есть реальные факты, и мы будем исходить из них", - сказал он. Лавров добавил, что самое главное из сказанного армянским руководством - это то, что не надо постоянно уходить в историческую орбиту, а надо укреплять современную Армению, жить в сегодняшних реалиях. "Согласен. У нас говорят: кто старое помянет, тому глаз вон, и в прошлом никогда не найдёшь результата, который сегодня был бы важен, но забывать прошлое тоже нельзя, забывать свою историю, прошлое своих предков, подвиги, которые ты совершал во имя своей религии и веры", - отметил он. Российский министр отметил, что главным итогом его визита в Армению стало то, что Москва и Ереван перевалили за черту, на которой "не хватало откровений и не хватало взаимного доверия".
https://ria.ru/20250521/lavrov-2018252752.html
https://ria.ru/20250521/armeniya-2018282172.html
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в мире, армения, россия, москва, сергей лавров
В мире, Армения, Россия, Москва, Сергей Лавров
Россия и Армения прошли стадию взаимного недоверия, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия и Армения прошли стадию взаимных недоверий и обид

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Сергей Лавров. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 21 мая - РИА Новости. Россия и Армения прошли стадию взаимных недоверий и обид, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Наши переговоры в МИДе сегодня и встреча с президентом подтвердили, что мы переходим стадию взаимных недоверий или взаимных обид, и понимаем, что это (недоверие и обиды - ред.) совершенно бессмысленно, потому что есть реальные факты, и мы будем исходить из них", - сказал он.
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Лавров добавил, что самое главное из сказанного армянским руководством - это то, что не надо постоянно уходить в историческую орбиту, а надо укреплять современную Армению, жить в сегодняшних реалиях.
"Согласен. У нас говорят: кто старое помянет, тому глаз вон, и в прошлом никогда не найдёшь результата, который сегодня был бы важен, но забывать прошлое тоже нельзя, забывать свою историю, прошлое своих предков, подвиги, которые ты совершал во имя своей религии и веры", - отметил он.
Российский министр отметил, что главным итогом его визита в Армению стало то, что Москва и Ереван перевалили за черту, на которой "не хватало откровений и не хватало взаимного доверия".
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