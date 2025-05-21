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Россия не даст обмануть себя с перемирием на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 21.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:49 21.05.2025 (обновлено: 16:24 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/lavrov-2018277242.html
Россия не даст обмануть себя с перемирием на Украине, заявил Лавров
Россия не даст обмануть себя с перемирием на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 21.05.2025
Россия не даст обмануть себя с перемирием на Украине, заявил Лавров
Россия не даст себя обмануть тем, кто предлагает сначала объявить прекращение огня на Украине, а потом перейти к урегулированию конфликта, заявил министр... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T15:49:00+03:00
2025-05-21T16:24:00+03:00
в мире
украина
специальная военная операция на украине
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ЕРЕВАН, 21 мая — РИА Новости. Россия не даст себя обмануть тем, кто предлагает сначала объявить прекращение огня на Украине, а потом перейти к урегулированию конфликта, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая перед преподавателями и студентами филиалов российских вузов."Сейчас, когда нам говорят: "Давайте перемирие, а там посмотрим", — нет, ребята. Мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим", — сказал он.Глава МИД напомнил, что Запад уже обманывал Россию в 2014 году, когда устроил переворот в Киеве сразу после того, как украинские власти и оппозиция договорились об урегулировании. Затем были Минские соглашения, которые, как позже признавались европейские политики, были нужны только для того, чтобы выиграть время для Киева. В 2022 году на переговорах в Стамбуле Россия и Украина парафировали принципы урегулирования, но Запад запретил киевским властям подписывать соглашение на их основе.Требования же европейских политиков к США ввести новые санкции против России выдают с головой их истинные намерения, добавил Лавров.Переговоры по УкраинеШестнадцатого мая в Стамбуле прошли первые за три года переговоры Москвы и Киева. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, стороны договорились представить видение возможностей будущего перемирия.Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.Вечером 19 мая президент Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп более двух часов беседовали по телефону. Как сообщил российский лидер по итогам переговоров, Москва готова работать с Киевом над меморандумом, включающим и прекращение огня.Трамп со своей стороны заявил, что не вводит новые санкции против России, так как есть шанс урегулировать конфликт.
https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html
https://ria.ru/20250521/tramp-2018108340.html
https://ria.ru/20250517/stambul-2017509229.html
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в мире, украина, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Украина, Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия не даст обмануть себя с перемирием на Украине, заявил Лавров

Лавров заявил, что перемирия до переговоров по Украине быть не может

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 21 мая — РИА Новости. Россия не даст себя обмануть тем, кто предлагает сначала объявить прекращение огня на Украине, а потом перейти к урегулированию конфликта, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая перед преподавателями и студентами филиалов российских вузов.
"Сейчас, когда нам говорят: "Давайте перемирие, а там посмотрим", — нет, ребята. Мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Надежды Европы разрушены: Трамп отказывается идти на войну с Путиным
20 мая, 10:12
Глава МИД напомнил, что Запад уже обманывал Россию в 2014 году, когда устроил переворот в Киеве сразу после того, как украинские власти и оппозиция договорились об урегулировании. Затем были Минские соглашения, которые, как позже признавались европейские политики, были нужны только для того, чтобы выиграть время для Киева. В 2022 году на переговорах в Стамбуле Россия и Украина парафировали принципы урегулирования, но Запад запретил киевским властям подписывать соглашение на их основе.
Требования же европейских политиков к США ввести новые санкции против России выдают с головой их истинные намерения, добавил Лавров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Трамп отомстил Зеленскому: украинцы теперь будут массово умирать с улыбкой
Вчера, 08:00

Переговоры по Украине

Шестнадцатого мая в Стамбуле прошли первые за три года переговоры Москвы и Киева. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, стороны договорились представить видение возможностей будущего перемирия.
Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.
Вечером 19 мая президент Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп более двух часов беседовали по телефону. Как сообщил российский лидер по итогам переговоров, Москва готова работать с Киевом над меморандумом, включающим и прекращение огня.
Трамп со своей стороны заявил, что не вводит новые санкции против России, так как есть шанс урегулировать конфликт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
В Стамбуле договорились до самого главного
17 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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