https://ria.ru/20250521/lavrov-2018277242.html

Россия не даст обмануть себя с перемирием на Украине, заявил Лавров

Россия не даст обмануть себя с перемирием на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 21.05.2025

Россия не даст обмануть себя с перемирием на Украине, заявил Лавров

Россия не даст себя обмануть тем, кто предлагает сначала объявить прекращение огня на Украине, а потом перейти к урегулированию конфликта, заявил министр... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T15:49:00+03:00

2025-05-21T15:49:00+03:00

2025-05-21T16:24:00+03:00

в мире

украина

специальная военная операция на украине

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_19393b527e1769ad4bad1ea2e6cba6c5.jpg

ЕРЕВАН, 21 мая — РИА Новости. Россия не даст себя обмануть тем, кто предлагает сначала объявить прекращение огня на Украине, а потом перейти к урегулированию конфликта, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая перед преподавателями и студентами филиалов российских вузов."Сейчас, когда нам говорят: "Давайте перемирие, а там посмотрим", — нет, ребята. Мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим", — сказал он.Глава МИД напомнил, что Запад уже обманывал Россию в 2014 году, когда устроил переворот в Киеве сразу после того, как украинские власти и оппозиция договорились об урегулировании. Затем были Минские соглашения, которые, как позже признавались европейские политики, были нужны только для того, чтобы выиграть время для Киева. В 2022 году на переговорах в Стамбуле Россия и Украина парафировали принципы урегулирования, но Запад запретил киевским властям подписывать соглашение на их основе.Требования же европейских политиков к США ввести новые санкции против России выдают с головой их истинные намерения, добавил Лавров.Переговоры по УкраинеШестнадцатого мая в Стамбуле прошли первые за три года переговоры Москвы и Киева. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, стороны договорились представить видение возможностей будущего перемирия.Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.Вечером 19 мая президент Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп более двух часов беседовали по телефону. Как сообщил российский лидер по итогам переговоров, Москва готова работать с Киевом над меморандумом, включающим и прекращение огня.Трамп со своей стороны заявил, что не вводит новые санкции против России, так как есть шанс урегулировать конфликт.

https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html

https://ria.ru/20250521/tramp-2018108340.html

https://ria.ru/20250517/stambul-2017509229.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)