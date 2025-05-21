Россия не даст обмануть себя с перемирием на Украине, заявил Лавров
Лавров заявил, что перемирия до переговоров по Украине быть не может
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 21 мая — РИА Новости. Россия не даст себя обмануть тем, кто предлагает сначала объявить прекращение огня на Украине, а потом перейти к урегулированию конфликта, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая перед преподавателями и студентами филиалов российских вузов.
"Сейчас, когда нам говорят: "Давайте перемирие, а там посмотрим", — нет, ребята. Мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим", — сказал он.
Глава МИД напомнил, что Запад уже обманывал Россию в 2014 году, когда устроил переворот в Киеве сразу после того, как украинские власти и оппозиция договорились об урегулировании. Затем были Минские соглашения, которые, как позже признавались европейские политики, были нужны только для того, чтобы выиграть время для Киева. В 2022 году на переговорах в Стамбуле Россия и Украина парафировали принципы урегулирования, но Запад запретил киевским властям подписывать соглашение на их основе.
Требования же европейских политиков к США ввести новые санкции против России выдают с головой их истинные намерения, добавил Лавров.
Переговоры по Украине
Шестнадцатого мая в Стамбуле прошли первые за три года переговоры Москвы и Киева. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, стороны договорились представить видение возможностей будущего перемирия.
Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.
Вечером 19 мая президент Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп более двух часов беседовали по телефону. Как сообщил российский лидер по итогам переговоров, Москва готова работать с Киевом над меморандумом, включающим и прекращение огня.
Трамп со своей стороны заявил, что не вводит новые санкции против России, так как есть шанс урегулировать конфликт.
В Стамбуле договорились до самого главного
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