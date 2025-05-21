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Россия готова содействовать защите суверенитета Армении, заявил Лавров - РИА Новости, 21.05.2025
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15:44 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/lavrov-2018274761.html
Россия готова содействовать защите суверенитета Армении, заявил Лавров
Россия готова содействовать защите суверенитета Армении, заявил Лавров - РИА Новости, 21.05.2025
Россия готова содействовать защите суверенитета Армении, заявил Лавров
Россия готова содействовать обеспечению защиты суверенитета и территориальной целостности Армении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T15:44:00+03:00
2025-05-21T15:44:00+03:00
в мире
армения
россия
москва
сергей лавров
арарат мирзоян
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ЕРЕВАН, 21 мая - РИА Новости. Россия готова содействовать обеспечению защиты суверенитета и территориальной целостности Армении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "По-прежнему считаем одним из важнейших измерений нашего союзничества сферу безопасности. Мы готовы всячески содействовать обеспечению защиты суверенитета и территориальной целостности Армении", - сказал Лавров на переговорах с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Он пояснил, что в Москве дорожат союзническими отношениями с Арменией и настроены их развивать.
https://ria.ru/20250521/lavrov-2018252752.html
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в мире, армения, россия, москва, сергей лавров, арарат мирзоян
В мире, Армения, Россия, Москва, Сергей Лавров, Арарат Мирзоян
Россия готова содействовать защите суверенитета Армении, заявил Лавров

Лавров: Россия готова содействовать защите суверенитета и целостности Армении

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сергей Лавров. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 21 мая - РИА Новости. Россия готова содействовать обеспечению защиты суверенитета и территориальной целостности Армении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"По-прежнему считаем одним из важнейших измерений нашего союзничества сферу безопасности. Мы готовы всячески содействовать обеспечению защиты суверенитета и территориальной целостности Армении", - сказал Лавров на переговорах с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.
Он пояснил, что в Москве дорожат союзническими отношениями с Арменией и настроены их развивать.
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В миреАрменияРоссияМоскваСергей ЛавровАрарат Мирзоян
 
 
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