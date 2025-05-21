https://ria.ru/20250521/lavrov-2018274761.html

Россия готова содействовать защите суверенитета Армении, заявил Лавров

Россия готова содействовать защите суверенитета Армении, заявил Лавров - РИА Новости, 21.05.2025

Россия готова содействовать защите суверенитета Армении, заявил Лавров

Россия готова содействовать обеспечению защиты суверенитета и территориальной целостности Армении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T15:44:00+03:00

2025-05-21T15:44:00+03:00

2025-05-21T15:44:00+03:00

в мире

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ЕРЕВАН, 21 мая - РИА Новости. Россия готова содействовать обеспечению защиты суверенитета и территориальной целостности Армении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "По-прежнему считаем одним из важнейших измерений нашего союзничества сферу безопасности. Мы готовы всячески содействовать обеспечению защиты суверенитета и территориальной целостности Армении", - сказал Лавров на переговорах с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Он пояснил, что в Москве дорожат союзническими отношениями с Арменией и настроены их развивать.

https://ria.ru/20250521/lavrov-2018252752.html

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в мире, армения, россия, москва, сергей лавров, арарат мирзоян