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Россия готова содействовать защите суверенитета Армении, заявил Лавров
Россия готова содействовать защите суверенитета Армении, заявил Лавров - РИА Новости, 21.05.2025
Россия готова содействовать защите суверенитета Армении, заявил Лавров
Россия готова содействовать обеспечению защиты суверенитета и территориальной целостности Армении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T15:44:00+03:00
2025-05-21T15:44:00+03:00
2025-05-21T15:44:00+03:00
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ЕРЕВАН, 21 мая - РИА Новости. Россия готова содействовать обеспечению защиты суверенитета и территориальной целостности Армении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "По-прежнему считаем одним из важнейших измерений нашего союзничества сферу безопасности. Мы готовы всячески содействовать обеспечению защиты суверенитета и территориальной целостности Армении", - сказал Лавров на переговорах с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Он пояснил, что в Москве дорожат союзническими отношениями с Арменией и настроены их развивать.
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в мире, армения, россия, москва, сергей лавров, арарат мирзоян
В мире, Армения, Россия, Москва, Сергей Лавров, Арарат Мирзоян
Россия готова содействовать защите суверенитета Армении, заявил Лавров
Лавров: Россия готова содействовать защите суверенитета и целостности Армении