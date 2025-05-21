https://ria.ru/20250521/lavrov-2018243521.html

Лавров высказался о призывах ЕС к перемирию на Украине

Лавров высказался о призывах ЕС к перемирию на Украине - РИА Новости, 21.05.2025

Лавров высказался о призывах ЕС к перемирию на Украине

Поступающие из Европы призывы о необходимости безусловного прекращения огня на Украине рассчитаны на то, чтобы использовать это время для перевооружения Киева,... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T13:32:00+03:00

2025-05-21T13:32:00+03:00

2025-05-21T13:32:00+03:00

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ЕРЕВАН, 21 мая – РИА Новости. Поступающие из Европы призывы о необходимости безусловного прекращения огня на Украине рассчитаны на то, чтобы использовать это время для перевооружения Киева, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Лично президент (Франции Эммануэль) Макрон и все его министры просто пышут ненавистью в отношении России, называют ее единственной проблемой, из-за которой невозможно украинское урегулирование, а сами то под урегулированием понимают только прекращение огня без каких-либо условий на месяц как минимум, а то и на подольше, чтобы смогли в спокойной обстановке довооружить Украину, чтоб Украина могла укрепить свои оборонительные позиции", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Как отметил глава МИД РФ, европейские призывы к перемирию раздаются после нескольких лет совершенно другой позиции, когда в ЕС и НАТО отвергали любые переговоры с Россией, пока Украина не получит более сильной переговорной позиции и не нанесет РФ стратегическое поражение. "Потом они перевернулись на 180 градусов, и вот уже перемирие. Уже (говорят - ред.) не о стратегическом поражении, о перемирии, чтоб Украина получила передышку", - добавил он.

https://ria.ru/20250520/es-2018126578.html

https://ria.ru/20250516/medinskiy-2017467577.html

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в мире, украина, россия, европа, сергей лавров, арарат мирзоян, евросоюз, нато