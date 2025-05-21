https://ria.ru/20250521/lavrov-2018243521.html
Лавров высказался о призывах ЕС к перемирию на Украине
Лавров высказался о призывах ЕС к перемирию на Украине - РИА Новости, 21.05.2025
Лавров высказался о призывах ЕС к перемирию на Украине
Поступающие из Европы призывы о необходимости безусловного прекращения огня на Украине рассчитаны на то, чтобы использовать это время для перевооружения Киева,... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T13:32:00+03:00
2025-05-21T13:32:00+03:00
2025-05-21T13:32:00+03:00
в мире
украина
россия
европа
сергей лавров
арарат мирзоян
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018241094_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_5d76d4080ef9f7c14b92a779641d1597.jpg
ЕРЕВАН, 21 мая – РИА Новости. Поступающие из Европы призывы о необходимости безусловного прекращения огня на Украине рассчитаны на то, чтобы использовать это время для перевооружения Киева, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Лично президент (Франции Эммануэль) Макрон и все его министры просто пышут ненавистью в отношении России, называют ее единственной проблемой, из-за которой невозможно украинское урегулирование, а сами то под урегулированием понимают только прекращение огня без каких-либо условий на месяц как минимум, а то и на подольше, чтобы смогли в спокойной обстановке довооружить Украину, чтоб Украина могла укрепить свои оборонительные позиции", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Как отметил глава МИД РФ, европейские призывы к перемирию раздаются после нескольких лет совершенно другой позиции, когда в ЕС и НАТО отвергали любые переговоры с Россией, пока Украина не получит более сильной переговорной позиции и не нанесет РФ стратегическое поражение. "Потом они перевернулись на 180 градусов, и вот уже перемирие. Уже (говорят - ред.) не о стратегическом поражении, о перемирии, чтоб Украина получила передышку", - добавил он.
https://ria.ru/20250520/es-2018126578.html
https://ria.ru/20250516/medinskiy-2017467577.html
украина
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018241094_135:0:2864:2047_1920x0_80_0_0_265ce82b044bd7c83f35c113c7452e47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, европа, сергей лавров, арарат мирзоян, евросоюз, нато
В мире, Украина, Россия, Европа, Сергей Лавров, Арарат Мирзоян, Евросоюз, НАТО
Лавров высказался о призывах ЕС к перемирию на Украине
Лавров: ЕС призывает к перемирию на Украине для перевооружения Киева