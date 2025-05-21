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Лавров высказался о призывах ЕС к перемирию на Украине - РИА Новости, 21.05.2025
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13:32 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/lavrov-2018243521.html
Лавров высказался о призывах ЕС к перемирию на Украине
Лавров высказался о призывах ЕС к перемирию на Украине - РИА Новости, 21.05.2025
Лавров высказался о призывах ЕС к перемирию на Украине
Поступающие из Европы призывы о необходимости безусловного прекращения огня на Украине рассчитаны на то, чтобы использовать это время для перевооружения Киева,... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T13:32:00+03:00
2025-05-21T13:32:00+03:00
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ЕРЕВАН, 21 мая – РИА Новости. Поступающие из Европы призывы о необходимости безусловного прекращения огня на Украине рассчитаны на то, чтобы использовать это время для перевооружения Киева, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Лично президент (Франции Эммануэль) Макрон и все его министры просто пышут ненавистью в отношении России, называют ее единственной проблемой, из-за которой невозможно украинское урегулирование, а сами то под урегулированием понимают только прекращение огня без каких-либо условий на месяц как минимум, а то и на подольше, чтобы смогли в спокойной обстановке довооружить Украину, чтоб Украина могла укрепить свои оборонительные позиции", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Как отметил глава МИД РФ, европейские призывы к перемирию раздаются после нескольких лет совершенно другой позиции, когда в ЕС и НАТО отвергали любые переговоры с Россией, пока Украина не получит более сильной переговорной позиции и не нанесет РФ стратегическое поражение. "Потом они перевернулись на 180 градусов, и вот уже перемирие. Уже (говорят - ред.) не о стратегическом поражении, о перемирии, чтоб Украина получила передышку", - добавил он.
https://ria.ru/20250520/es-2018126578.html
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в мире, украина, россия, европа, сергей лавров, арарат мирзоян, евросоюз, нато
В мире, Украина, Россия, Европа, Сергей Лавров, Арарат Мирзоян, Евросоюз, НАТО
Лавров высказался о призывах ЕС к перемирию на Украине

Лавров: ЕС призывает к перемирию на Украине для перевооружения Киева

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на пресс-конференции по итогам встречи в Ереване
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на пресс-конференции по итогам встречи в Ереване - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на пресс-конференции по итогам встречи в Ереване
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ЕРЕВАН, 21 мая – РИА Новости. Поступающие из Европы призывы о необходимости безусловного прекращения огня на Украине рассчитаны на то, чтобы использовать это время для перевооружения Киева, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Лично президент (Франции Эммануэль) Макрон и все его министры просто пышут ненавистью в отношении России, называют ее единственной проблемой, из-за которой невозможно украинское урегулирование, а сами то под урегулированием понимают только прекращение огня без каких-либо условий на месяц как минимум, а то и на подольше, чтобы смогли в спокойной обстановке довооружить Украину, чтоб Украина могла укрепить свои оборонительные позиции", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.
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Как отметил глава МИД РФ, европейские призывы к перемирию раздаются после нескольких лет совершенно другой позиции, когда в ЕС и НАТО отвергали любые переговоры с Россией, пока Украина не получит более сильной переговорной позиции и не нанесет РФ стратегическое поражение.
"Потом они перевернулись на 180 градусов, и вот уже перемирие. Уже (говорят - ред.) не о стратегическом поражении, о перемирии, чтоб Украина получила передышку", - добавил он.
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