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В Армении нет признаков украинизации, заявил Лавров - РИА Новости, 21.05.2025
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13:24 21.05.2025 (обновлено: 13:25 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/lavrov-2018241928.html
В Армении нет признаков украинизации, заявил Лавров
В Армении нет признаков украинизации, заявил Лавров - РИА Новости, 21.05.2025
В Армении нет признаков украинизации, заявил Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Армении нет признаков украинизации, поскольку в стране нет законов, притесняющих русский язык и... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T13:24:00+03:00
2025-05-21T13:25:00+03:00
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ЕРЕВАН, 21 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Армении нет признаков украинизации, поскольку в стране нет законов, притесняющих русский язык и русскоязычных людей. "Я не вижу каких-то причин для украинизации Армении. Армения наш союзник, наш друг. Армения не объявляет вне закона русский язык, русскую культуру, не лишает законных прав этнических русских и тех, кто просто хочет разговаривать на русском языке. В Армении не принято закона, запрещающего всё это, как это произошло на Украине, перечень этих законов мы сегодня нашим друзьям передали", - сказал он по итогам переговоров с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Он добавил, что ни в одной стране нет запрета на какой-либо язык, если на этом языке разговаривают жители этой страны. "Мы выяснили, что в Армении не запрещён азербайджанский язык. В Азербайджане, включая теперь и Карабах, не запрещён по конституции Азербайджана армянский язык, а вот на Украине русский запрещён", - заключил он.
https://ria.ru/20250513/ukraina-2016681891.html
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в мире, армения, украина, азербайджан, сергей лавров, арарат мирзоян
В мире, Армения, Украина, Азербайджан, Сергей Лавров, Арарат Мирзоян
В Армении нет признаков украинизации, заявил Лавров

Лавров: в Армении нет признаков украинизации, там не притесняют русский язык

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 21 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Армении нет признаков украинизации, поскольку в стране нет законов, притесняющих русский язык и русскоязычных людей.
"Я не вижу каких-то причин для украинизации Армении. Армения наш союзник, наш друг. Армения не объявляет вне закона русский язык, русскую культуру, не лишает законных прав этнических русских и тех, кто просто хочет разговаривать на русском языке. В Армении не принято закона, запрещающего всё это, как это произошло на Украине, перечень этих законов мы сегодня нашим друзьям передали", - сказал он по итогам переговоров с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.
Он добавил, что ни в одной стране нет запрета на какой-либо язык, если на этом языке разговаривают жители этой страны.
"Мы выяснили, что в Армении не запрещён азербайджанский язык. В Азербайджане, включая теперь и Карабах, не запрещён по конституции Азербайджана армянский язык, а вот на Украине русский запрещён", - заключил он.
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В миреАрменияУкраинаАзербайджанСергей ЛавровАрарат Мирзоян
 
 
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