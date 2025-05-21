https://ria.ru/20250521/lavrov-2018176254.html

Лавров возложил цветы к Вечному огню в Ереване

Лавров возложил цветы к Вечному огню в Ереване - РИА Новости, 21.05.2025

Лавров возложил цветы к Вечному огню в Ереване

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Армению возложил цветы к монументу "Мать Армения" в парке Победы, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T08:53:00+03:00

2025-05-21T08:53:00+03:00

2025-05-21T10:18:00+03:00

в мире

ереван

армения

сергей лавров

арарат мирзоян

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 21 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Армению возложил цветы к монументу "Мать Армения" в парке Победы, передает корреспондент РИА Новости. Монумент расположен на вершине холма в парке Победы в Ереване в честь победы Советского союза в Великой Отечественной войне. Вокруг пьедестала выставлены различные образцы советского оружия - БМП, бронемашины, танки, зенитные пулеметы. Ожидается, что позже в среду Лавров проведет переговоры с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, премьер-министром Николом Пашиняном и президентом страны Ваагном Хачатуряном. Кроме того, министр выступит перед студентами и преподавателями в Российско-армянском университете и встретится с соотечественниками в Русском доме.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ереван, армения, сергей лавров, арарат мирзоян, никол пашинян