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Лавров возложил цветы к Вечному огню в Ереване - РИА Новости, 21.05.2025
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08:53 21.05.2025 (обновлено: 10:18 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/lavrov-2018176254.html
Лавров возложил цветы к Вечному огню в Ереване
Лавров возложил цветы к Вечному огню в Ереване - РИА Новости, 21.05.2025
Лавров возложил цветы к Вечному огню в Ереване
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Армению возложил цветы к монументу "Мать Армения" в парке Победы, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T08:53:00+03:00
2025-05-21T10:18:00+03:00
в мире
ереван
армения
сергей лавров
арарат мирзоян
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ЕРЕВАН, 21 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Армению возложил цветы к монументу "Мать Армения" в парке Победы, передает корреспондент РИА Новости. Монумент расположен на вершине холма в парке Победы в Ереване в честь победы Советского союза в Великой Отечественной войне. Вокруг пьедестала выставлены различные образцы советского оружия - БМП, бронемашины, танки, зенитные пулеметы. Ожидается, что позже в среду Лавров проведет переговоры с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, премьер-министром Николом Пашиняном и президентом страны Ваагном Хачатуряном. Кроме того, министр выступит перед студентами и преподавателями в Российско-армянском университете и встретится с соотечественниками в Русском доме.
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в мире, ереван, армения, сергей лавров, арарат мирзоян, никол пашинян
В мире, Ереван, Армения, Сергей Лавров, Арарат Мирзоян, Никол Пашинян
Лавров возложил цветы к Вечному огню в Ереване

Лавров возложил цветы к Вечному огню у монумента "Мать Армения" в Ереване

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян на церемонии возложения венка к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата у мемориала "Мать Армения" в парке Победы в Ереване. 21 мая 2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян на церемонии возложения венка к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата у мемориала Мать Армения в парке Победы в Ереване. 21 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян на церемонии возложения венка к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата у мемориала "Мать Армения" в парке Победы в Ереване. 21 мая 2025
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ЕРЕВАН, 21 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Армению возложил цветы к монументу "Мать Армения" в парке Победы, передает корреспондент РИА Новости.
Монумент расположен на вершине холма в парке Победы в Ереване в честь победы Советского союза в Великой Отечественной войне. Вокруг пьедестала выставлены различные образцы советского оружия - БМП, бронемашины, танки, зенитные пулеметы.
Ожидается, что позже в среду Лавров проведет переговоры с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, премьер-министром Николом Пашиняном и президентом страны Ваагном Хачатуряном. Кроме того, министр выступит перед студентами и преподавателями в Российско-армянском университете и встретится с соотечественниками в Русском доме.
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В миреЕреванАрменияСергей ЛавровАрарат МирзоянНикол Пашинян
 
 
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