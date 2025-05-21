Лавров возложил цветы к Вечному огню в Ереване
Лавров возложил цветы к Вечному огню у монумента "Мать Армения" в Ереване
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян на церемонии возложения венка к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата у мемориала "Мать Армения" в парке Победы в Ереване. 21 мая 2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян на церемонии возложения венка к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата у мемориала "Мать Армения" в парке Победы в Ереване. 21 мая 2025
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ЕРЕВАН, 21 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Армению возложил цветы к монументу "Мать Армения" в парке Победы, передает корреспондент РИА Новости.
Монумент расположен на вершине холма в парке Победы в Ереване в честь победы Советского союза в Великой Отечественной войне. Вокруг пьедестала выставлены различные образцы советского оружия - БМП, бронемашины, танки, зенитные пулеметы.
Ожидается, что позже в среду Лавров проведет переговоры с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, премьер-министром Николом Пашиняном и президентом страны Ваагном Хачатуряном. Кроме того, министр выступит перед студентами и преподавателями в Российско-армянском университете и встретится с соотечественниками в Русском доме.