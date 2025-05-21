https://ria.ru/20250521/lavra-2018175710.html

В Сергиевой лавре прокомментировали дело о взрыве в Сергиевом Посаде

В Сергиевой лавре прокомментировали дело о взрыве в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 21.05.2025

В Сергиевой лавре прокомментировали дело о взрыве в Сергиевом Посаде

Свято-Троицкая Сергиева лавра в качестве потерпевшего привлечена к участию в суде по делу о взрыве пиротехники в Сергиевом Посаде в рамках законодательства,... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T08:50:00+03:00

2025-05-21T08:50:00+03:00

2025-05-21T08:50:00+03:00

происшествия

россия

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Свято-Троицкая Сергиева лавра в качестве потерпевшего привлечена к участию в суде по делу о взрыве пиротехники в Сергиевом Посаде в рамках законодательства, поскольку выяснилось, что в результате взрыва одно из принадлежащих монастырю строений было повреждено, гражданский иск о возмещении ущерба пока не подан, сообщили в монастыре РИА Новости. В результате взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде в августе 2023 года погибли девять человек. Под стражей находятся несколько фигурантов, которых следствие считает причастными к трагедии. Уголовное дело в отношении них возбуждено по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). "Известно, что по данному факту было возбуждено уголовное дело, поскольку в результате того события были повреждены многие строения и здания, расположенные вблизи эпицентра взрыва. Так случилось, что одно здание, находящееся во владении Лавры, также частично пострадало, а потому в силу закона нас в рамках этого дела признали потерпевшими. Гражданский иск до настоящего времени Лаврой не предъявлялся. Недавно Лавре пришло судебное извещение о вызове в суд в статусе потерпевшего", – рассказали в монастыре. В Лавре добавили, что после ознакомления с делом вопросы необходимости процессуального участия монастыря в процессе будут решаться с учетом требований действующего законодательства. "Суд, о котором сейчас идет речь, – не про возмещение ущерба кому-либо. Это суд в рамках уголовного дела. О самом происшествии, из-за которого погибли и пострадали люди", – подчеркнули в Троице-Сергиевой лавре. Взрыв в Сергиевом Посаде, сообщалось ранее, также повредил 1028 квартир, 64 частных домовладения, 43 нежилых объекта недвижимости организаций и индивидуальных предпринимателей, 278 транспортных средств, 11 административных зданий и социальных объектов. Потерпевшими признаны 13 человек, ими заявлены гражданские иски. Из документов следует, что более чем 120 лицам был причинен вред здоровью при взрыве.

https://ria.ru/20240818/scheta-1966850651.html

https://ria.ru/20240818/sergiev_posad-1966843796.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия