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В Сергиевой лавре прокомментировали дело о взрыве в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 21.05.2025
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08:50 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/lavra-2018175710.html
В Сергиевой лавре прокомментировали дело о взрыве в Сергиевом Посаде
В Сергиевой лавре прокомментировали дело о взрыве в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 21.05.2025
В Сергиевой лавре прокомментировали дело о взрыве в Сергиевом Посаде
Свято-Троицкая Сергиева лавра в качестве потерпевшего привлечена к участию в суде по делу о взрыве пиротехники в Сергиевом Посаде в рамках законодательства,... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T08:50:00+03:00
2025-05-21T08:50:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Свято-Троицкая Сергиева лавра в качестве потерпевшего привлечена к участию в суде по делу о взрыве пиротехники в Сергиевом Посаде в рамках законодательства, поскольку выяснилось, что в результате взрыва одно из принадлежащих монастырю строений было повреждено, гражданский иск о возмещении ущерба пока не подан, сообщили в монастыре РИА Новости. В результате взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде в августе 2023 года погибли девять человек. Под стражей находятся несколько фигурантов, которых следствие считает причастными к трагедии. Уголовное дело в отношении них возбуждено по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). "Известно, что по данному факту было возбуждено уголовное дело, поскольку в результате того события были повреждены многие строения и здания, расположенные вблизи эпицентра взрыва. Так случилось, что одно здание, находящееся во владении Лавры, также частично пострадало, а потому в силу закона нас в рамках этого дела признали потерпевшими. Гражданский иск до настоящего времени Лаврой не предъявлялся. Недавно Лавре пришло судебное извещение о вызове в суд в статусе потерпевшего", – рассказали в монастыре. В Лавре добавили, что после ознакомления с делом вопросы необходимости процессуального участия монастыря в процессе будут решаться с учетом требований действующего законодательства. "Суд, о котором сейчас идет речь, – не про возмещение ущерба кому-либо. Это суд в рамках уголовного дела. О самом происшествии, из-за которого погибли и пострадали люди", – подчеркнули в Троице-Сергиевой лавре. Взрыв в Сергиевом Посаде, сообщалось ранее, также повредил 1028 квартир, 64 частных домовладения, 43 нежилых объекта недвижимости организаций и индивидуальных предпринимателей, 278 транспортных средств, 11 административных зданий и социальных объектов. Потерпевшими признаны 13 человек, ими заявлены гражданские иски. Из документов следует, что более чем 120 лицам был причинен вред здоровью при взрыве.
https://ria.ru/20240818/scheta-1966850651.html
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
В Сергиевой лавре прокомментировали дело о взрыве в Сергиевом Посаде

Взрыв в Сергиевом Посаде в 2023 году повредил одно из строений Сергиевой лавры

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТроице-Сергиева лавра в городе Сергиевом Посаде Московской области
Троице-Сергиева лавра в городе Сергиевом Посаде Московской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Троице-Сергиева лавра в городе Сергиевом Посаде Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Свято-Троицкая Сергиева лавра в качестве потерпевшего привлечена к участию в суде по делу о взрыве пиротехники в Сергиевом Посаде в рамках законодательства, поскольку выяснилось, что в результате взрыва одно из принадлежащих монастырю строений было повреждено, гражданский иск о возмещении ущерба пока не подан, сообщили в монастыре РИА Новости.
В результате взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде в августе 2023 года погибли девять человек. Под стражей находятся несколько фигурантов, которых следствие считает причастными к трагедии. Уголовное дело в отношении них возбуждено по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Сотрудники МЧС на месте взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
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"Известно, что по данному факту было возбуждено уголовное дело, поскольку в результате того события были повреждены многие строения и здания, расположенные вблизи эпицентра взрыва. Так случилось, что одно здание, находящееся во владении Лавры, также частично пострадало, а потому в силу закона нас в рамках этого дела признали потерпевшими. Гражданский иск до настоящего времени Лаврой не предъявлялся. Недавно Лавре пришло судебное извещение о вызове в суд в статусе потерпевшего", – рассказали в монастыре.
В Лавре добавили, что после ознакомления с делом вопросы необходимости процессуального участия монастыря в процессе будут решаться с учетом требований действующего законодательства.
"Суд, о котором сейчас идет речь, – не про возмещение ущерба кому-либо. Это суд в рамках уголовного дела. О самом происшествии, из-за которого погибли и пострадали люди", – подчеркнули в Троице-Сергиевой лавре.
Взрыв в Сергиевом Посаде, сообщалось ранее, также повредил 1028 квартир, 64 частных домовладения, 43 нежилых объекта недвижимости организаций и индивидуальных предпринимателей, 278 транспортных средств, 11 административных зданий и социальных объектов. Потерпевшими признаны 13 человек, ими заявлены гражданские иски. Из документов следует, что более чем 120 лицам был причинен вред здоровью при взрыве.
Сотрудники МЧС на месте взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Потерпевшими по делу о взрыве в Сергиевом Посаде признаны 13 человек
18 августа 2024, 07:15
 
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