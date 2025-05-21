https://ria.ru/20250521/lavra-2018172491.html
Троице-Сергиеву лавру привлекли к делу о взрыве в Сергиевом Посаде
Троице-Сергиеву лавру привлекли к делу о взрыве в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 21.05.2025
Троице-Сергиеву лавру привлекли к делу о взрыве в Сергиевом Посаде
Мужской монастырь Троице-Сергиева лавра привлечена как пострадавшая сторона в рамках уголовного дела о взрыве в Сергиевом Посаде, произошедшем в августе 2023... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T08:10:00+03:00
2025-05-21T08:10:00+03:00
2025-05-21T08:11:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Мужской монастырь Троице-Сергиева лавра привлечена как пострадавшая сторона в рамках уголовного дела о взрыве в Сергиевом Посаде, произошедшем в августе 2023 года на складе пиротехники, который арендовала частная компания, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам, православная религиозная организация ставропигиальный мужской монастырь Свято-Троицкая Сергиева лавра Русской православной церкви значится в числе порядка одиннадцати других потерпевших. Как сообщалось ранее, следствие признало 9 человек погибшими. Взрыв повредил 1028 квартир, 64 частных домовладения, 43 нежилых объектов недвижимости организаций и индивидуальных предпринимателей, 278 транспортных средств, 11 административных зданий и социальных объектов. Потерпевшими заявлены гражданские иски. Из документов следует, что более чем ста двадцати лицам был причинен вред здоровью при взрыве. Под стражей находятся руководители компании "Пиро-Росс" Сергей Чанкаев, Олег Юров и Александр Варенов. Уголовное дело в отношении них возбуждено по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
https://ria.ru/20241218/kolokolnja-1989998006.html
https://ria.ru/20240818/scheta-1966850651.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, русская православная церковь
Происшествия, Россия, Русская православная церковь
Троице-Сергиеву лавру привлекли к делу о взрыве в Сергиевом Посаде
Троице-Сергиева лавра стала пострадавшей в деле о взрыве в Сергиевом Посаде
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Мужской монастырь Троице-Сергиева лавра привлечена как пострадавшая сторона в рамках уголовного дела о взрыве в Сергиевом Посаде, произошедшем в августе 2023 года на складе пиротехники, который арендовала частная компания, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, православная религиозная организация ставропигиальный мужской монастырь Свято-Троицкая Сергиева лавра Русской православной церкви
значится в числе порядка одиннадцати других потерпевших.
Как сообщалось ранее, следствие признало 9 человек погибшими. Взрыв повредил 1028 квартир, 64 частных домовладения, 43 нежилых объектов недвижимости организаций и индивидуальных предпринимателей, 278 транспортных средств, 11 административных зданий и социальных объектов. Потерпевшими заявлены гражданские иски. Из документов следует, что более чем ста двадцати лицам был причинен вред здоровью при взрыве.
Под стражей находятся руководители компании "Пиро-Росс" Сергей Чанкаев, Олег Юров и Александр Варенов.
Уголовное дело в отношении них возбуждено по части 3 статьи 217 УК РФ
(нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).