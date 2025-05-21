https://ria.ru/20250521/lavra-2018172491.html

Троице-Сергиеву лавру привлекли к делу о взрыве в Сергиевом Посаде

Троице-Сергиеву лавру привлекли к делу о взрыве в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 21.05.2025

Троице-Сергиеву лавру привлекли к делу о взрыве в Сергиевом Посаде

Мужской монастырь Троице-Сергиева лавра привлечена как пострадавшая сторона в рамках уголовного дела о взрыве в Сергиевом Посаде, произошедшем в августе 2023... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T08:10:00+03:00

2025-05-21T08:10:00+03:00

2025-05-21T08:11:00+03:00

происшествия

россия

русская православная церковь

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Мужской монастырь Троице-Сергиева лавра привлечена как пострадавшая сторона в рамках уголовного дела о взрыве в Сергиевом Посаде, произошедшем в августе 2023 года на складе пиротехники, который арендовала частная компания, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам, православная религиозная организация ставропигиальный мужской монастырь Свято-Троицкая Сергиева лавра Русской православной церкви значится в числе порядка одиннадцати других потерпевших. Как сообщалось ранее, следствие признало 9 человек погибшими. Взрыв повредил 1028 квартир, 64 частных домовладения, 43 нежилых объектов недвижимости организаций и индивидуальных предпринимателей, 278 транспортных средств, 11 административных зданий и социальных объектов. Потерпевшими заявлены гражданские иски. Из документов следует, что более чем ста двадцати лицам был причинен вред здоровью при взрыве. Под стражей находятся руководители компании "Пиро-Росс" Сергей Чанкаев, Олег Юров и Александр Варенов. Уголовное дело в отношении них возбуждено по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

https://ria.ru/20241218/kolokolnja-1989998006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, русская православная церковь