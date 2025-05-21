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Саудовская Аравия сократила полмиллиона квот на хадж

Саудовская Аравия сократила полмиллиона квот на хадж - РИА Новости, 21.05.2025

Саудовская Аравия сократила полмиллиона квот на хадж

Министерство по делам хаджа Саудовской Аравии в этом году сократило на 500 тысяч количество квот на хадж, в том числе 2750 квот для паломников из РФ, сообщил... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T14:15:00+03:00

2025-05-21T14:15:00+03:00

2025-05-21T14:15:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Министерство по делам хаджа Саудовской Аравии в этом году сократило на 500 тысяч количество квот на хадж, в том числе 2750 квот для паломников из РФ, сообщил РИА Новости зампред Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) по международным делам и хаджу муфтий Московской области Рушан Аббясов. "В этом году Саудовская Аравия сократила на 500 тысяч количество хадж-квот, что коснулось практически всех стран мира, в том числе и 2750 российских паломников. В прежние годы хадж посещали 2,5 миллиона верующих. Мы активно пытаемся решить данный вопрос при поддержке администрации президента, правительства РФ и министерства иностранных дел. В этой связи по поручению председателя ДУМ РФ главного муфтия шейха Равиля Гайнутдина делегация ДУМ РФ посетила Саудовскую Аравию и провела переговоры с соответствующими структурами этой страны, теперь ожидаем ответа", - рассказал Рушан Аббясов. Квоты, сказал он, недополучили квоты хадж-операторы "Муслим Тур" (ДУМ РФ), "АВН Тур" (ДУМ Республики Крым), "Булгар-Тур" (ЦДУМ). Из РФ, по словам Аббясова, в 2025 году планировалось отправить в хадж 25 тысяч верующих, и паломники из России уже начали отправляться в Мекку и Медину. "Первые группы мусульман поехали в священные места ислама", - пояснил Аббясов. Хадж - паломничество в Мекку в Саудовской Аравии - является одним из пяти столпов ислама, его должен совершать каждый мусульманин, если у него есть такая возможность. В 2025 году хадж пройдет 4-9 июня.

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Никита Бизин

россия, саудовская аравия, мекка, религия