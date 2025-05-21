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В Кремле рассказали о поручениях Путина по итогам поездки в Курскую область - РИА Новости, 21.05.2025
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13:00 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/kurskaya-2018235738.html
В Кремле рассказали о поручениях Путина по итогам поездки в Курскую область
В Кремле рассказали о поручениях Путина по итогам поездки в Курскую область - РИА Новости, 21.05.2025
В Кремле рассказали о поручениях Путина по итогам поездки в Курскую область
По итогам поездки президента России Владимира Путина в Курскую область поручения будут оформлены максимально оперативно, сообщил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T13:00:00+03:00
2025-05-21T13:00:00+03:00
политика
курская область
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. По итогам поездки президента России Владимира Путина в Курскую область поручения будут оформлены максимально оперативно, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Вы слышали сами, что по ходу тех контактов, которые президент проводил в Курской области, он принимал решения. Они соответствующим образом должны быть оформлены правительством. Конечно же, это будет принято к исполнению максимально оперативно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли отданы какие-то отдельные поручения правительству после поездки Путина в Курскую область.
https://ria.ru/20250521/putin-2018200183.html
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политика, курская область, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Курская область, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о поручениях Путина по итогам поездки в Курскую область

Песков: поручения Путина по Курской области оформят максимально оперативно

© Фото : пресс-служба президента РоссииПрезидент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : пресс-служба президента России
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. По итогам поездки президента России Владимира Путина в Курскую область поручения будут оформлены максимально оперативно, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Вы слышали сами, что по ходу тех контактов, которые президент проводил в Курской области, он принимал решения. Они соответствующим образом должны быть оформлены правительством. Конечно же, это будет принято к исполнению максимально оперативно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли отданы какие-то отдельные поручения правительству после поездки Путина в Курскую область.
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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ПолитикаКурская областьРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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