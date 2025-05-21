https://ria.ru/20250521/kurskaya-2018235738.html
В Кремле рассказали о поручениях Путина по итогам поездки в Курскую область
В Кремле рассказали о поручениях Путина по итогам поездки в Курскую область - РИА Новости, 21.05.2025
В Кремле рассказали о поручениях Путина по итогам поездки в Курскую область
По итогам поездки президента России Владимира Путина в Курскую область поручения будут оформлены максимально оперативно, сообщил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T13:00:00+03:00
2025-05-21T13:00:00+03:00
2025-05-21T13:00:00+03:00
политика
курская область
россия
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018180243_0:7:940:536_1920x0_80_0_0_5aba3a24a06e17f13a61918c1be642ff.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. По итогам поездки президента России Владимира Путина в Курскую область поручения будут оформлены максимально оперативно, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Вы слышали сами, что по ходу тех контактов, которые президент проводил в Курской области, он принимал решения. Они соответствующим образом должны быть оформлены правительством. Конечно же, это будет принято к исполнению максимально оперативно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли отданы какие-то отдельные поручения правительству после поездки Путина в Курскую область.
https://ria.ru/20250521/putin-2018200183.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018180243_108:0:881:580_1920x0_80_0_0_4b4b484c0482b8e0f250b02de9de2533.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, курская область, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Курская область, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о поручениях Путина по итогам поездки в Курскую область
Песков: поручения Путина по Курской области оформят максимально оперативно