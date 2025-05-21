https://ria.ru/20250521/kurskaya-2018235738.html

В Кремле рассказали о поручениях Путина по итогам поездки в Курскую область

В Кремле рассказали о поручениях Путина по итогам поездки в Курскую область - РИА Новости, 21.05.2025

В Кремле рассказали о поручениях Путина по итогам поездки в Курскую область

По итогам поездки президента России Владимира Путина в Курскую область поручения будут оформлены максимально оперативно, сообщил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T13:00:00+03:00

2025-05-21T13:00:00+03:00

2025-05-21T13:00:00+03:00

политика

курская область

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. По итогам поездки президента России Владимира Путина в Курскую область поручения будут оформлены максимально оперативно, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Вы слышали сами, что по ходу тех контактов, которые президент проводил в Курской области, он принимал решения. Они соответствующим образом должны быть оформлены правительством. Конечно же, это будет принято к исполнению максимально оперативно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли отданы какие-то отдельные поручения правительству после поездки Путина в Курскую область.

https://ria.ru/20250521/putin-2018200183.html

курская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, курская область, россия, владимир путин, дмитрий песков