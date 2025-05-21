Рейтинг@Mail.ru
Курский священник рассказал Путину, как спасал детей и стариков - РИА Новости, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
11:29 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/kurskaya-2018212973.html
Курский священник рассказал Путину, как спасал детей и стариков
Курский священник рассказал Путину, как спасал детей и стариков - РИА Новости, 21.05.2025
Курский священник рассказал Путину, как спасал детей и стариков
Настоятель Свято-Троицкого храма Суджи в Курской области протоиерей Евгений Шестопалов рассказал президенту Владимиру Путину, как прятал в храме детей и... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T11:29:00+03:00
2025-05-21T11:29:00+03:00
религия
курская область
суджа
россия
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005296010_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_995590bca6093819ae07c460f9ba538c.jpg
КУРЧАТОВ, 21 мая – РИА Новости. Настоятель Свято-Троицкого храма Суджи в Курской области протоиерей Евгений Шестопалов рассказал президенту Владимиру Путину, как прятал в храме детей и стариков в начале вторжения ВСУ в регион. На встрече с Путиным священник вспомнил первый день вторжения ВСУ в Курскую область. "Суджа первая была на пути наших врагов. Все это происходило на моих глазах. Первая мысль была кого-то попытаться спасти. И, естественно, что я смог сделать – я собрал детей, многодетных, стариков, женщин и спрятал их в храме. Потому что храм старый, ему более 200 лет, стены… выдержат даже, может, прямое попадание некоторых боеприпасов", - рассказал отец Евгений. По его словам, он ездил в ближайшее село, покупал хлеб, привозил воду, и раздавал жителям. "Так и просуществовали двое суток. Но обстрелы не прекращались, и тогда уже было принято решение вывозить", - рассказал священнослужитель. Людей вывозили до 11 августа, в этом процессе участвовали многие местные жители, власти, отметил священник. По его словам, "огромное количество людей рисковало своими жизнями". "Каждое утро мы возвращались в Суджу. Дважды нас встречали враги. Один раз просто пропустили, второй раз угрожали расстрелом. Но слава богу господь нас уберег", - сказал Шестопалов. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
https://ria.ru/20250329/svjaschennik-2008141194.html
https://ria.ru/20250405/svyaschennik-2009550225.html
https://ria.ru/20250508/svjaschenniki-2015827159.html
курская область
суджа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005296010_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6d1bb889e10f742c9e4d73b2cfb4db40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, суджа, россия, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Религия, Курская область, Суджа, Россия, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Курский священник рассказал Путину, как спасал детей и стариков

Курский протоиерей Шестопалов в первый день вторжения ВСУ прятал людей в храме

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРазрушения в Судже, Курская область
Разрушения в Судже, Курская область - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Разрушения в Судже, Курская область. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРЧАТОВ, 21 мая – РИА Новости. Настоятель Свято-Троицкого храма Суджи в Курской области протоиерей Евгений Шестопалов рассказал президенту Владимиру Путину, как прятал в храме детей и стариков в начале вторжения ВСУ в регион.
На встрече с Путиным священник вспомнил первый день вторжения ВСУ в Курскую область.
Военнослужащие отряда Т Добровольческого корпуса в в церкви Рождества Христова в селе Гончаровка Суджанского района Курской области - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Военный священник прошел по трубе с бойцами во время операции "Поток"
29 марта, 15:59
"Суджа первая была на пути наших врагов. Все это происходило на моих глазах. Первая мысль была кого-то попытаться спасти. И, естественно, что я смог сделать – я собрал детей, многодетных, стариков, женщин и спрятал их в храме. Потому что храм старый, ему более 200 лет, стены… выдержат даже, может, прямое попадание некоторых боеприпасов", - рассказал отец Евгений.
По его словам, он ездил в ближайшее село, покупал хлеб, привозил воду, и раздавал жителям.
"Так и просуществовали двое суток. Но обстрелы не прекращались, и тогда уже было принято решение вывозить", - рассказал священнослужитель.
Людей вывозили до 11 августа, в этом процессе участвовали многие местные жители, власти, отметил священник. По его словам, "огромное количество людей рисковало своими жизнями".
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Священник Курской епархии сбил из ружья два дрона ВСУ
5 апреля, 17:56
"Каждое утро мы возвращались в Суджу. Дважды нас встречали враги. Один раз просто пропустили, второй раз угрожали расстрелом. Но слава богу господь нас уберег", - сказал Шестопалов.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Храм Рождества Христова в селе Уланок Суджанского района Курской области - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
В Курской области священники эвакуировали святые дары из храмов
8 мая, 17:24
 
РелигияКурская областьСуджаРоссияВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала