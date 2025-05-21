https://ria.ru/20250521/kurskaya-2018212973.html

Курский священник рассказал Путину, как спасал детей и стариков

Курский священник рассказал Путину, как спасал детей и стариков - РИА Новости, 21.05.2025

Курский священник рассказал Путину, как спасал детей и стариков

Настоятель Свято-Троицкого храма Суджи в Курской области протоиерей Евгений Шестопалов рассказал президенту Владимиру Путину, как прятал в храме детей и... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T11:29:00+03:00

2025-05-21T11:29:00+03:00

2025-05-21T11:29:00+03:00

религия

курская область

суджа

россия

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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КУРЧАТОВ, 21 мая – РИА Новости. Настоятель Свято-Троицкого храма Суджи в Курской области протоиерей Евгений Шестопалов рассказал президенту Владимиру Путину, как прятал в храме детей и стариков в начале вторжения ВСУ в регион. На встрече с Путиным священник вспомнил первый день вторжения ВСУ в Курскую область. "Суджа первая была на пути наших врагов. Все это происходило на моих глазах. Первая мысль была кого-то попытаться спасти. И, естественно, что я смог сделать – я собрал детей, многодетных, стариков, женщин и спрятал их в храме. Потому что храм старый, ему более 200 лет, стены… выдержат даже, может, прямое попадание некоторых боеприпасов", - рассказал отец Евгений. По его словам, он ездил в ближайшее село, покупал хлеб, привозил воду, и раздавал жителям. "Так и просуществовали двое суток. Но обстрелы не прекращались, и тогда уже было принято решение вывозить", - рассказал священнослужитель. Людей вывозили до 11 августа, в этом процессе участвовали многие местные жители, власти, отметил священник. По его словам, "огромное количество людей рисковало своими жизнями". "Каждое утро мы возвращались в Суджу. Дважды нас встречали враги. Один раз просто пропустили, второй раз угрожали расстрелом. Но слава богу господь нас уберег", - сказал Шестопалов. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

https://ria.ru/20250329/svjaschennik-2008141194.html

https://ria.ru/20250405/svyaschennik-2009550225.html

https://ria.ru/20250508/svjaschenniki-2015827159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, суджа, россия, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины