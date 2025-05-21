https://ria.ru/20250521/kurskaya-2018212973.html
Курский священник рассказал Путину, как спасал детей и стариков
Курский священник рассказал Путину, как спасал детей и стариков - РИА Новости, 21.05.2025
Курский священник рассказал Путину, как спасал детей и стариков
Настоятель Свято-Троицкого храма Суджи в Курской области протоиерей Евгений Шестопалов рассказал президенту Владимиру Путину, как прятал в храме детей и... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T11:29:00+03:00
2025-05-21T11:29:00+03:00
2025-05-21T11:29:00+03:00
религия
курская область
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КУРЧАТОВ, 21 мая – РИА Новости. Настоятель Свято-Троицкого храма Суджи в Курской области протоиерей Евгений Шестопалов рассказал президенту Владимиру Путину, как прятал в храме детей и стариков в начале вторжения ВСУ в регион. На встрече с Путиным священник вспомнил первый день вторжения ВСУ в Курскую область. "Суджа первая была на пути наших врагов. Все это происходило на моих глазах. Первая мысль была кого-то попытаться спасти. И, естественно, что я смог сделать – я собрал детей, многодетных, стариков, женщин и спрятал их в храме. Потому что храм старый, ему более 200 лет, стены… выдержат даже, может, прямое попадание некоторых боеприпасов", - рассказал отец Евгений. По его словам, он ездил в ближайшее село, покупал хлеб, привозил воду, и раздавал жителям. "Так и просуществовали двое суток. Но обстрелы не прекращались, и тогда уже было принято решение вывозить", - рассказал священнослужитель. Людей вывозили до 11 августа, в этом процессе участвовали многие местные жители, власти, отметил священник. По его словам, "огромное количество людей рисковало своими жизнями". "Каждое утро мы возвращались в Суджу. Дважды нас встречали враги. Один раз просто пропустили, второй раз угрожали расстрелом. Но слава богу господь нас уберег", - сказал Шестопалов. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
https://ria.ru/20250329/svjaschennik-2008141194.html
https://ria.ru/20250405/svyaschennik-2009550225.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, суджа, россия, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Религия, Курская область, Суджа, Россия, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Курский священник рассказал Путину, как спасал детей и стариков
Курский протоиерей Шестопалов в первый день вторжения ВСУ прятал людей в храме
КУРЧАТОВ, 21 мая – РИА Новости. Настоятель Свято-Троицкого храма Суджи в Курской области протоиерей Евгений Шестопалов рассказал президенту Владимиру Путину, как прятал в храме детей и стариков в начале вторжения ВСУ в регион.
На встрече с Путиным
священник вспомнил первый день вторжения ВСУ
в Курскую область
.
"Суджа первая была на пути наших врагов. Все это происходило на моих глазах. Первая мысль была кого-то попытаться спасти. И, естественно, что я смог сделать – я собрал детей, многодетных, стариков, женщин и спрятал их в храме. Потому что храм старый, ему более 200 лет, стены… выдержат даже, может, прямое попадание некоторых боеприпасов", - рассказал отец Евгений.
По его словам, он ездил в ближайшее село, покупал хлеб, привозил воду, и раздавал жителям.
"Так и просуществовали двое суток. Но обстрелы не прекращались, и тогда уже было принято решение вывозить", - рассказал священнослужитель.
Людей вывозили до 11 августа, в этом процессе участвовали многие местные жители, власти, отметил священник. По его словам, "огромное количество людей рисковало своими жизнями".
"Каждое утро мы возвращались в Суджу
. Дважды нас встречали враги. Один раз просто пропустили, второй раз угрожали расстрелом. Но слава богу господь нас уберег", - сказал Шестопалов.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России
Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.