https://ria.ru/20250521/kurskaya-2018192147.html
Путин оценил ситуацию в курском приграничье
Путин оценил ситуацию в курском приграничье - РИА Новости, 21.05.2025
Путин оценил ситуацию в курском приграничье
Ситуация в приграничных районах Курской области остается сложной даже после освобождения территорий от противника, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T09:43:00+03:00
2025-05-21T09:43:00+03:00
2025-05-21T10:05:00+03:00
курская область
владимир путин
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ситуация в приграничных районах Курской области остается сложной даже после освобождения территорий от противника, заявил президент России Владимир Путин.Путин накануне с рабочей поездкой посетил Курскую область. Президент провел встречу с главами муниципалитетов региона."Даже после освобождения от противника этих приграничных регионов там все равно обстановка остается сложной", - сказал Путин на встрече.
https://ria.ru/20250521/kurskaya-2018180360.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, владимир путин, россия, общество
Курская область, Владимир Путин, Россия, Общество
Путин оценил ситуацию в курском приграничье
Путин: ситуация в курском приграничье остается сложной даже после освобождения