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Путин оценил ситуацию в курском приграничье - РИА Новости, 21.05.2025
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09:43 21.05.2025 (обновлено: 10:05 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/kurskaya-2018192147.html
Путин оценил ситуацию в курском приграничье
Путин оценил ситуацию в курском приграничье - РИА Новости, 21.05.2025
Путин оценил ситуацию в курском приграничье
Ситуация в приграничных районах Курской области остается сложной даже после освобождения территорий от противника, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T09:43:00+03:00
2025-05-21T10:05:00+03:00
курская область
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ситуация в приграничных районах Курской области остается сложной даже после освобождения территорий от противника, заявил президент России Владимир Путин.Путин накануне с рабочей поездкой посетил Курскую область. Президент провел встречу с главами муниципалитетов региона."Даже после освобождения от противника этих приграничных регионов там все равно обстановка остается сложной", - сказал Путин на встрече.
https://ria.ru/20250521/kurskaya-2018180360.html
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курская область, владимир путин, россия, общество
Курская область, Владимир Путин, Россия, Общество
Путин оценил ситуацию в курском приграничье

Путин: ситуация в курском приграничье остается сложной даже после освобождения

© Фото : пресс-служба президента РоссииПрезидент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : пресс-служба президента России
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ситуация в приграничных районах Курской области остается сложной даже после освобождения территорий от противника, заявил президент России Владимир Путин.
Путин накануне с рабочей поездкой посетил Курскую область. Президент провел встречу с главами муниципалитетов региона.
"Даже после освобождения от противника этих приграничных регионов там все равно обстановка остается сложной", - сказал Путин на встрече.
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Курская областьВладимир ПутинРоссияОбщество
 
 
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