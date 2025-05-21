https://ria.ru/20250521/kurskaya-2018192147.html

Путин оценил ситуацию в курском приграничье

Путин оценил ситуацию в курском приграничье - РИА Новости, 21.05.2025

Путин оценил ситуацию в курском приграничье

Ситуация в приграничных районах Курской области остается сложной даже после освобождения территорий от противника, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T09:43:00+03:00

2025-05-21T09:43:00+03:00

2025-05-21T10:05:00+03:00

курская область

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ситуация в приграничных районах Курской области остается сложной даже после освобождения территорий от противника, заявил президент России Владимир Путин.Путин накануне с рабочей поездкой посетил Курскую область. Президент провел встречу с главами муниципалитетов региона."Даже после освобождения от противника этих приграничных регионов там все равно обстановка остается сложной", - сказал Путин на встрече.

https://ria.ru/20250521/kurskaya-2018180360.html

курская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, владимир путин, россия, общество