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Путин поручил увеличить группировку разминирования в Курской области

Путин поручил увеличить группировку разминирования в Курской области - РИА Новости, 21.05.2025

Путин поручил увеличить группировку разминирования в Курской области

Президент РФ Владимир Путин поручил увеличить группировку разминирования в Курской области, чтобы люди как можно быстрее могли вернуться домой. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T09:14:00+03:00

2025-05-21T09:14:00+03:00

2025-05-21T09:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил увеличить группировку разминирования в Курской области, чтобы люди как можно быстрее могли вернуться домой.Об этом он заявил на встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном."Группировку разминирования, безусловно, нужно будет увеличить по тем ведомствам, которые занимаются этой работой, с тем чтобы люди как можно быстрее могли вернуться к своим родным очагам. Согласен с этим", - сказал Путин.

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, безопасность