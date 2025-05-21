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Путин поручил увеличить группировку разминирования в Курской области - РИА Новости, 21.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:14 21.05.2025 (обновлено: 09:33 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/kurskaya-2018180360.html
Путин поручил увеличить группировку разминирования в Курской области
Путин поручил увеличить группировку разминирования в Курской области - РИА Новости, 21.05.2025
Путин поручил увеличить группировку разминирования в Курской области
Президент РФ Владимир Путин поручил увеличить группировку разминирования в Курской области, чтобы люди как можно быстрее могли вернуться домой. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T09:14:00+03:00
2025-05-21T09:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил увеличить группировку разминирования в Курской области, чтобы люди как можно быстрее могли вернуться домой.Об этом он заявил на встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном."Группировку разминирования, безусловно, нужно будет увеличить по тем ведомствам, которые занимаются этой работой, с тем чтобы люди как можно быстрее могли вернуться к своим родным очагам. Согласен с этим", - сказал Путин.
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курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность
Путин поручил увеличить группировку разминирования в Курской области

Путин на встрече с Хинштейном поручил увеличить группировку разминирования

© РИА Новости / Станислав КрасильниковРазрушенные строения в Судже в Курской области
Разрушенные строения в Судже в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Разрушенные строения в Судже в Курской области
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил увеличить группировку разминирования в Курской области, чтобы люди как можно быстрее могли вернуться домой.
Об этом он заявил на встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном.
«
"Группировку разминирования, безусловно, нужно будет увеличить по тем ведомствам, которые занимаются этой работой, с тем чтобы люди как можно быстрее могли вернуться к своим родным очагам. Согласен с этим", - сказал Путин.
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьБезопасность
 
 
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