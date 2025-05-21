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Путин поручил увеличить группировку разминирования в Курской области
Путин поручил увеличить группировку разминирования в Курской области - РИА Новости, 21.05.2025
Путин поручил увеличить группировку разминирования в Курской области
Президент РФ Владимир Путин поручил увеличить группировку разминирования в Курской области, чтобы люди как можно быстрее могли вернуться домой. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T09:14:00+03:00
2025-05-21T09:14:00+03:00
2025-05-21T09:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил увеличить группировку разминирования в Курской области, чтобы люди как можно быстрее могли вернуться домой.Об этом он заявил на встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном."Группировку разминирования, безусловно, нужно будет увеличить по тем ведомствам, которые занимаются этой работой, с тем чтобы люди как можно быстрее могли вернуться к своим родным очагам. Согласен с этим", - сказал Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность
Путин поручил увеличить группировку разминирования в Курской области
Путин на встрече с Хинштейном поручил увеличить группировку разминирования