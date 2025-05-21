https://ria.ru/20250521/kurskaya-2018178538.html
Путин поручил сохранять выплаты для жителей Курской области
Путин поручил сохранять выплаты для жителей Курской области - РИА Новости, 21.05.2025
Путин поручил сохранять выплаты для жителей Курской области
Президент России Владимир Путин поручил сохранять выплату в 65 тысяч рублей для жителей Курской области, пока люди не смогут вернуться в свои дома, сообщила... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T09:06:00+03:00
2025-05-21T09:06:00+03:00
2025-05-21T09:18:00+03:00
общество
курская область
владимир путин
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил сохранять выплату в 65 тысяч рублей для жителей Курской области, пока люди не смогут вернуться в свои дома, сообщила пресс-служба Кремля.Путин встретился с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. На встрече глава региона попросил сохранить меру поддержки жителей области в виде выплат в размере 65 тысяч рублей."Согласен. Так нужно сделать до тех пор, пока люди не смогут вернуться в свои дома", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250521/putin-2018181706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, курская область, владимир путин
Общество, Курская область, Владимир Путин
Путин поручил сохранять выплаты для жителей Курской области
Путин поручил сохранять выплату в 65 тысяч рублей для жителей Курской области