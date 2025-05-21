Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил сохранять выплаты для жителей Курской области - РИА Новости, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:06 21.05.2025 (обновлено: 09:18 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/kurskaya-2018178538.html
Путин поручил сохранять выплаты для жителей Курской области
Путин поручил сохранять выплаты для жителей Курской области - РИА Новости, 21.05.2025
Путин поручил сохранять выплаты для жителей Курской области
Президент России Владимир Путин поручил сохранять выплату в 65 тысяч рублей для жителей Курской области, пока люди не смогут вернуться в свои дома, сообщила... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T09:06:00+03:00
2025-05-21T09:18:00+03:00
общество
курская область
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016846846_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_383000322df272f4171e4882e30aa770.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил сохранять выплату в 65 тысяч рублей для жителей Курской области, пока люди не смогут вернуться в свои дома, сообщила пресс-служба Кремля.Путин встретился с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. На встрече глава региона попросил сохранить меру поддержки жителей области в виде выплат в размере 65 тысяч рублей."Согласен. Так нужно сделать до тех пор, пока люди не смогут вернуться в свои дома", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250521/putin-2018181706.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016846846_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_3c0a0454b8ded115f2ed68affdfbdc59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, курская область, владимир путин
Общество, Курская область, Владимир Путин
Путин поручил сохранять выплаты для жителей Курской области

Путин поручил сохранять выплату в 65 тысяч рублей для жителей Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРазрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области
Разрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Разрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил сохранять выплату в 65 тысяч рублей для жителей Курской области, пока люди не смогут вернуться в свои дома, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин встретился с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. На встрече глава региона попросил сохранить меру поддержки жителей области в виде выплат в размере 65 тысяч рублей.
"Согласен. Так нужно сделать до тех пор, пока люди не смогут вернуться в свои дома", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Путин передал привет матери волонтера, помогающего жителям Курской области
Вчера, 09:16
 
ОбществоКурская областьВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала