https://ria.ru/20250521/kurskaya-2018178538.html

Путин поручил сохранять выплаты для жителей Курской области

Путин поручил сохранять выплаты для жителей Курской области - РИА Новости, 21.05.2025

Путин поручил сохранять выплаты для жителей Курской области

Президент России Владимир Путин поручил сохранять выплату в 65 тысяч рублей для жителей Курской области, пока люди не смогут вернуться в свои дома, сообщила... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T09:06:00+03:00

2025-05-21T09:06:00+03:00

2025-05-21T09:18:00+03:00

общество

курская область

владимир путин

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил сохранять выплату в 65 тысяч рублей для жителей Курской области, пока люди не смогут вернуться в свои дома, сообщила пресс-служба Кремля.Путин встретился с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. На встрече глава региона попросил сохранить меру поддержки жителей области в виде выплат в размере 65 тысяч рублей."Согласен. Так нужно сделать до тех пор, пока люди не смогут вернуться в свои дома", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250521/putin-2018181706.html

курская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

общество, курская область, владимир путин