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Путин отметил отвагу защитников Курчатова во время вторжения ВСУ - РИА Новости, 21.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:08 21.05.2025 (обновлено: 09:19 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/kurchatov-2018178993.html
Путин отметил отвагу защитников Курчатова во время вторжения ВСУ
Путин отметил отвагу защитников Курчатова во время вторжения ВСУ - РИА Новости, 21.05.2025
Путин отметил отвагу защитников Курчатова во время вторжения ВСУ
Президент России Владимир Путин высоко оценил действия защитников Курчатова во время вторжения ВСУ в Курскую область, отметив, что никто из них не дрогнул - все РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T09:08:00+03:00
2025-05-21T09:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курчатов
владимир путин
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высоко оценил действия защитников Курчатова во время вторжения ВСУ в Курскую область, отметив, что никто из них не дрогнул - все работали.Глава государства 20 мая посетил Курск и встретился с волонтерами из Курской области и других регионов России, которые приехали после вторжения ВСУ помогать жителям. Председатель совета "Боевое братство Курчатовское отделение" Денис Сычов рассказал о работе над фортификационными сооружениями."Вы там молодцы, никто не дрогнул, все работали", - сказал волонтеру Путин.
https://ria.ru/20250521/putin-2018181706.html
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вооруженные силы украины, курчатов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курчатов, Владимир Путин
Путин отметил отвагу защитников Курчатова во время вторжения ВСУ

Путин заявил, что защитники Курчатова не дрогнули во время вторжения ВСУ

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высоко оценил действия защитников Курчатова во время вторжения ВСУ в Курскую область, отметив, что никто из них не дрогнул - все работали.
Глава государства 20 мая посетил Курск и встретился с волонтерами из Курской области и других регионов России, которые приехали после вторжения ВСУ помогать жителям. Председатель совета "Боевое братство Курчатовское отделение" Денис Сычов рассказал о работе над фортификационными сооружениями.
"Вы там молодцы, никто не дрогнул, все работали", - сказал волонтеру Путин.
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Путин передал привет матери волонтера, помогающего жителям Курской области
Вчера, 09:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКурчатовВладимир Путин
 
 
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