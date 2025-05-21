https://ria.ru/20250521/kurchatov-2018178993.html

Путин отметил отвагу защитников Курчатова во время вторжения ВСУ

Путин отметил отвагу защитников Курчатова во время вторжения ВСУ - РИА Новости, 21.05.2025

Путин отметил отвагу защитников Курчатова во время вторжения ВСУ

Президент России Владимир Путин высоко оценил действия защитников Курчатова во время вторжения ВСУ в Курскую область, отметив, что никто из них не дрогнул - все РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T09:08:00+03:00

2025-05-21T09:08:00+03:00

2025-05-21T09:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

курчатов

владимир путин

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высоко оценил действия защитников Курчатова во время вторжения ВСУ в Курскую область, отметив, что никто из них не дрогнул - все работали.Глава государства 20 мая посетил Курск и встретился с волонтерами из Курской области и других регионов России, которые приехали после вторжения ВСУ помогать жителям. Председатель совета "Боевое братство Курчатовское отделение" Денис Сычов рассказал о работе над фортификационными сооружениями."Вы там молодцы, никто не дрогнул, все работали", - сказал волонтеру Путин.

https://ria.ru/20250521/putin-2018181706.html

курчатов

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Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, курчатов, владимир путин