В Крыму у пары кошачьих лемуров родилась двойня
Жиленко: в зоопарке Бахчисарая у пары кошачьих лемуров родилась двойня
© Архипелаг развлечений Крыма!/TelegramДвойня родилась у пары кошачьих лемуров в зоопарке парка миниатюр в крымском Бахчисарае
Двойня родилась у пары кошачьих лемуров в зоопарке парка миниатюр в крымском Бахчисарае
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая — РИА Новости. В зоопарке Бахчисарая у пары кошачьих лемуров родилась двойня, сообщил РИА Новости директор парка миниатюр Виктор Жиленко.
"У нас радостная новость. У пары кошачьих лемуров родилась двойня. Малыши на грудном вскармливании и крепко держатся за мать, так как эти зверьки не сидят на месте, а постоянно в движении", — сказал собеседник агентства.
© Архипелаг развлечений Крыма!/TelegramДвойня родилась у пары кошачьих лемуров в зоопарке парка миниатюр в крымском Бахчисарае
Двойня родилась у пары кошачьих лемуров в зоопарке парка миниатюр в крымском Бахчисарае
По его словам, у этой пары лемуров двойня рождается уже второй год подряд.
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"Это показатель того, что им комфортно и они не испытывают недостатка в чем-либо. С такими темпами у нас скоро будет самая большая коллекция лемуров в России. Там, глядишь, и с Мадагаскаром потягаемся, но такой цели не ставим", — отметил Жиленко.
Директор добавил, что демография у местных лемуров на подъеме.