https://ria.ru/20250521/krym-2018209121.html

В Крыму у пары кошачьих лемуров родилась двойня

В Крыму у пары кошачьих лемуров родилась двойня - РИА Новости, 21.05.2025

В Крыму у пары кошачьих лемуров родилась двойня

В зоопарке Бахчисарая у пары кошачьих лемуров родилась двойня, сообщил РИА Новости директор парка миниатюр Виктор Жиленко. РИА Новости, 21.05.2025

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая — РИА Новости. В зоопарке Бахчисарая у пары кошачьих лемуров родилась двойня, сообщил РИА Новости директор парка миниатюр Виктор Жиленко."У нас радостная новость. У пары кошачьих лемуров родилась двойня. Малыши на грудном вскармливании и крепко держатся за мать, так как эти зверьки не сидят на месте, а постоянно в движении", — сказал собеседник агентства. По его словам, у этой пары лемуров двойня рождается уже второй год подряд."Это показатель того, что им комфортно и они не испытывают недостатка в чем-либо. С такими темпами у нас скоро будет самая большая коллекция лемуров в России. Там, глядишь, и с Мадагаскаром потягаемся, но такой цели не ставим", — отметил Жиленко.Директор добавил, что демография у местных лемуров на подъеме.

https://ria.ru/20250520/gorilla-2018027785.html

бахчисарай (крым)

россия

республика крым

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бахчисарай (крым), россия, республика крым