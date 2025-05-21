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В Крыму у пары кошачьих лемуров родилась двойня - РИА Новости, 21.05.2025
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Хорошие новости
 
11:08 21.05.2025 (обновлено: 11:50 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/krym-2018209121.html
В Крыму у пары кошачьих лемуров родилась двойня
В Крыму у пары кошачьих лемуров родилась двойня - РИА Новости, 21.05.2025
В Крыму у пары кошачьих лемуров родилась двойня
В зоопарке Бахчисарая у пары кошачьих лемуров родилась двойня, сообщил РИА Новости директор парка миниатюр Виктор Жиленко. РИА Новости, 21.05.2025
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2025-05-21T11:50:00+03:00
хорошие новости
бахчисарай (крым)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая — РИА Новости. В зоопарке Бахчисарая у пары кошачьих лемуров родилась двойня, сообщил РИА Новости директор парка миниатюр Виктор Жиленко."У нас радостная новость. У пары кошачьих лемуров родилась двойня. Малыши на грудном вскармливании и крепко держатся за мать, так как эти зверьки не сидят на месте, а постоянно в движении", — сказал собеседник агентства. По его словам, у этой пары лемуров двойня рождается уже второй год подряд."Это показатель того, что им комфортно и они не испытывают недостатка в чем-либо. С такими темпами у нас скоро будет самая большая коллекция лемуров в России. Там, глядишь, и с Мадагаскаром потягаемся, но такой цели не ставим", — отметил Жиленко.Директор добавил, что демография у местных лемуров на подъеме.
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бахчисарай (крым), россия, республика крым
Хорошие новости, Бахчисарай (Крым), Россия, Республика Крым
В Крыму у пары кошачьих лемуров родилась двойня

Жиленко: в зоопарке Бахчисарая у пары кошачьих лемуров родилась двойня

© Архипелаг развлечений Крыма!/TelegramДвойня родилась у пары кошачьих лемуров в зоопарке парка миниатюр в крымском Бахчисарае
Двойня родилась у пары кошачьих лемуров в зоопарке парка миниатюр в крымском Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Архипелаг развлечений Крыма!/Telegram
Двойня родилась у пары кошачьих лемуров в зоопарке парка миниатюр в крымском Бахчисарае
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая — РИА Новости. В зоопарке Бахчисарая у пары кошачьих лемуров родилась двойня, сообщил РИА Новости директор парка миниатюр Виктор Жиленко.
"У нас радостная новость. У пары кошачьих лемуров родилась двойня. Малыши на грудном вскармливании и крепко держатся за мать, так как эти зверьки не сидят на месте, а постоянно в движении", — сказал собеседник агентства.
© Архипелаг развлечений Крыма!/TelegramДвойня родилась у пары кошачьих лемуров в зоопарке парка миниатюр в крымском Бахчисарае
Двойня родилась у пары кошачьих лемуров в зоопарке парка миниатюр в крымском Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Архипелаг развлечений Крыма!/Telegram
Двойня родилась у пары кошачьих лемуров в зоопарке парка миниатюр в крымском Бахчисарае
По его словам, у этой пары лемуров двойня рождается уже второй год подряд.
«
"Это показатель того, что им комфортно и они не испытывают недостатка в чем-либо. С такими темпами у нас скоро будет самая большая коллекция лемуров в России. Там, глядишь, и с Мадагаскаром потягаемся, но такой цели не ставим", — отметил Жиленко.
Директор добавил, что демография у местных лемуров на подъеме.
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Хорошие новостиБахчисарай (Крым)РоссияРеспублика Крым
 
 
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