https://ria.ru/20250521/krym-2018154124.html

В Крыму отменили ракетную опасность

В Крыму отменили ракетную опасность - РИА Новости, 21.05.2025

В Крыму отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в Крыму отменена, предупреждение длилось 41 минуту, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T02:34:00+03:00

2025-05-21T02:34:00+03:00

2025-05-21T02:34:00+03:00

республика крым

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Ракетная опасность в Крыму отменена, предупреждение длилось 41 минуту, сообщается в приложении МЧС России. Опасность объявили в 1.20 мск. "Экстренная информация РСЧС (Республика Крым): отбой ракетной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении. Предупреждение длилось 41 минуту.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

республика крым

россия

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)