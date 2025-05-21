https://ria.ru/20250521/krym-2018154124.html
В Крыму отменили ракетную опасность
В Крыму отменили ракетную опасность - РИА Новости, 21.05.2025
В Крыму отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Крыму отменена, предупреждение длилось 41 минуту, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T02:34:00+03:00
2025-05-21T02:34:00+03:00
2025-05-21T02:34:00+03:00
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Ракетная опасность в Крыму отменена, предупреждение длилось 41 минуту, сообщается в приложении МЧС России. Опасность объявили в 1.20 мск. "Экстренная информация РСЧС (Республика Крым): отбой ракетной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении. Предупреждение длилось 41 минуту.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму отменили ракетную опасность
В Крыму отменили сигнал о ракетной опасности, предупреждение длилось 41 минуту