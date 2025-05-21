https://ria.ru/20250521/kreml-2018236485.html

Песков высказался о планах США создать систему ПРО "Золотой купол"

Песков высказался о планах США создать систему ПРО "Золотой купол" - РИА Новости, 21.05.2025

Песков высказался о планах США создать систему ПРО "Золотой купол"

Все страны, которые имеют потенциал для разработки систем противоракетной обороны (ПРО), делают это, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T13:03:00+03:00

2025-05-21T13:03:00+03:00

2025-05-21T13:03:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Все страны, которые имеют потенциал для разработки систем противоракетной обороны (ПРО), делают это, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы США создать на своей территории систему ПРО "Золотой купол". Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдется стране примерно в 175 миллиардов долларов. Американский лидер отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. "Если Соединенные Штаты считают, что есть ракетная опасность, то, конечно, разрабатывают системы противоракетной обороны. Так делают все страны, которые имеют для этого потенциал", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к планам США создать на своей территории "Золотой купол".

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сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп, в мире