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Песков рассказал о подготовке к обмену пленными между Россией и Украиной
Песков рассказал о подготовке к обмену пленными между Россией и Украиной - РИА Новости, 21.05.2025
Песков рассказал о подготовке к обмену пленными между Россией и Украиной
Работа по подготовке к обмену пленными между Россией и Украиной 1000 на 1000 ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:53:00+03:00
2025-05-21T12:53:00+03:00
2025-05-21T12:53:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Работа по подготовке к обмену пленными между Россией и Украиной 1000 на 1000 ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Работа ведется во исполнении тех договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как продвигаются переговоры по обмену пленными 1000 на 1000 с Украиной. Состоявшиеся в пятницу, 16 мая, переговоры между РФ и Украиной продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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РИА Новости
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Песков рассказал о подготовке к обмену пленными между Россией и Украиной
Песков: ведется работа по подготовке к обмену пленными с Украиной 1000 на 1000