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Как живет "Краса Сочи", которую изуродовал криминальный авторитет

Как живет "Краса Сочи", которую изуродовал криминальный авторитет - РИА Новости, 21.05.2025

Как живет "Краса Сочи", которую изуродовал криминальный авторитет

Юная обладательница титула "Мисс Очарование" готовилась покорить Москву, когда неизвестные облили ее лицо серной кислотой прямо в школьном дворе. Врачи говорили РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T19:11:00+03:00

2025-05-21T19:11:00+03:00

2025-05-21T19:11:00+03:00

москва

чехия

германия

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Юная обладательница титула "Мисс Очарование" готовилась покорить Москву, когда неизвестные облили ее лицо серной кислотой прямо в школьном дворе. Врачи говорили о чуде — при таких ожогах выживают единицы. Что довело влиятельного поклонника до совершения такой жестокости? Почему красота стала для девушки проклятием? И как сложилась жизнь жертвы чудовищного преступления спустя 25 лет?Мечты о подиумеЭлеонора Кондратюк росла обычной сочинской девчонкой — скромной школьницей из многодетной семьи, которая училась в 76-й школе и мечтала о карьере модели. В мае 1998 года ее мечты начали сбываться: 18-летняя красавица завоевала третье место на конкурсе "Мисс Сочи", получила приз зрительских симпатий и заветный титул "Мисс Очарование".После победы ее ждало участие в московском финале, назначенном на 15 сентября 1999 года. Популярность росла, будущее казалось безоблачным. Но красота, которая должна была стать пропуском в новую жизнь, превратилась в смертельно опасную ловушку.Поклонник без права на отказСпустя полгода после триумфа на конкурсе "Мисс Сочи" к Элеоноре на улице подошел незнакомый мужчина и предложил познакомиться. "Отрицательно помахав рукой, я обошла машину и никогда бы не вспомнила об этом, если бы спустя месяц не столкнулась с ним на промышленной выставке", — вспоминала позже Элеонора в автобиографической книге.Настойчивый ухажер оказался 35-летним Рубеном Григоряном — лидером адлерской группировки рэкетиров. Когда Элеонора во второй раз отвергла его предложение, мужчина начал откровенно преследовать девушку.Знакомые предупреждали: мужчина пользуется дурной славой, деньги добывает нечестным путем. Григорян не принимал отказа. Он начал преследовать девушку, врывался в квартиру, угрожал, манипулировал обещаниями покончить с собой. В правоохранительные органы девушка не обращалась — побоялась."Ты еще пожалеешь об этом и будешь плакать кровавыми слезами, но тогда уже никуда не денешься и сама ко мне прибежишь!" — запомнились Элеоноре слова озверевшего рэкетира.День, когда небо стало коричневымНачалась осень. 2 сентября 1999 года. До вылета в Москву остался день. Элеонора решила провести его на море — сходить на пляж позагорать перед важной поездкой. Путь к морю лежал через территорию родной школы.По дороге встретила двух первоклашек в нарядных белых бантиках. "Какие хорошенькие, просто куколки!" — подумала девушка. Заметила: малышки переговариваются и почему-то смотрят не на нее, а за ее спину."В этот момент меня кто-то резко сзади схватил за волосы и вылил на меня что-то обжигающее. Я даже не успела спохватиться, все произошло в одну секунду. Последнее, что я увидела, — чистое, ярко-синее, невероятно красивое небо. И все! Я повернулась назад, но, кроме плотного, почему-то коричневого цвета, ничего не увидела", — описывала момент нападения девушка.На нее вылили 92-процентную серную кислоту, в которую для усиления эффекта добавили растительное масло. По словам врачей, от такой концентрации не спасают даже несколько слоев зимней одежды, а на Элеоноре была лишь тонкая летняя одежда.Боль без слов"Слова, которые существуют в языке, неспособны в полной мере описать мою боль. Это была ни на что не похожая мучительная, никогда ранее не испытываемая мною, невыносимая разъедающая жгучая боль!" — писала Элеонора.В шоке она побежала, не видя куда, и врезалась в бетонную стену. Удар немного вернул сознание. Нащупав дорогу, девушка машинально направилась в школу — к медкабинету.На помощь пришел преподаватель труда. Не боясь получить ожоги, он взял девушку за руку и попытался оказать первую помощь. Когда Элеонору увидела ее учительница, то с ужасом воскликнула: "Эля, это ты?" — и заплакала.Чудо выживанияЭлеонора получила ожоги шеи, лица, грудной клетки, рук, глаз, слизистой полости рта, трахеи, пищевода и желудка. То, что она выжила — настоящее чудо. При таких повреждениях шансы на спасение минимальны.Ее спасали отечественные врачи, потом подключились медики из Чехии и Германии. Впереди было около двухсот операций — и это далеко не предел. Даже сейчас, спустя четверть века, Элеонора вынуждена регулярно ездить на экстренные вмешательства."Сколько их еще будет, только Всевышнему известно. Но я всегда очень надеюсь, что каждая из них последняя", — признавалась она в одном из интервью.Код "привести мандарины"Следствие и суды растянулись на три года. Выяснилось: Григорян заказал покалечить девушку четверым подельникам. Сам отправился в Ярославль для алиби и руководил операцией по телефону, используя кодовые фразы. Ключевая — "привести мандарины" — означала "облить кислотой".Исполнителей и организаторов судили по отдельности. Артем Восканян получил 6 лет, Богос Нубарян — 7, Адгура Гочуа — 8 лет тюрьмы. Роман Дбар до суда не дожил — погиб в криминальной разборке.Адвокаты в Сочи массово отказывались защищать рэкетира. Сам заказчик отрицал вину до конца, утверждая, что это конкурентки решили избавиться от красавицы. Рубен Григорян получил 11 лет колонии строгого режима и обязанность выплатить 1.5 миллиона рублей компенсации.Спасенная душа спасает другихКогда Элеонора достаточно восстановилась физически и морально, она получила диплом психолога. Теперь она работает с людьми, страдающими посттравматическим синдромом, посещает ожоговые центры, где делится своим опытом. На основе пережитого написала книгу "Я выбрала жизнь"."Мне самой очень сильно помогли занятия с психологом. Задачи передо мной стояли серьезные: как не упасть духом, когда все к этому располагает, какие задействовать струны души, чтобы выдержать все и преодолеть", — объясняла свой выбор профессии Элеонора.Любовь после болиСейчас она живет за границей, продолжает бороться за здоровье и консультирует людей.В личной жизни 45-летней бывшей "Мисс Очарование" тоже все сложилось. В 2018 году она вышла замуж за ученого-генетика, доктора биологических наук. Познакомились в общей компании — мужчина стал для нее "подарком судьбы за страдания"."Мое отношение к мужчинам не изменилось. Преступники определяются не половой или национальной принадлежностью, а действиями. В жизни мне встречались настоящие мужчины — мужчины с большой буквы", — подчеркивает Элеонора.

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москва, чехия, германия