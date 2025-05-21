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Гинцбург предупредил о риске возникновения новой эпидемии - РИА Новости, 21.05.2025
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12:38 21.05.2025 (обновлено: 13:04 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/koshki-2018230424.html
Гинцбург предупредил о риске возникновения новой эпидемии
Гинцбург предупредил о риске возникновения новой эпидемии - РИА Новости, 21.05.2025
Гинцбург предупредил о риске возникновения новой эпидемии
Человечеству может грозить эпидемия, сравнимая со вспышкой черной оспы, заявил "Известиям" директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:38:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Человечеству может грозить эпидемия, сравнимая со вспышкой черной оспы, заявил "Известиям" директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург."Вероятность перехода вируса птичьего гриппа от кошек, которые сейчас массово заражаются в США и Европе, к человеку очень высока. &lt;...&gt; Учитывая заразность и тяжелые клинические проявления этого патогена, вызванная им эпидемия может быть сравнима со вспышками черной оспы", — приводят "Известия" слова ученого.Гинцбург также призвал создать в России прототип вакцины от этого штамма.Птичий грипп H5N1 впервые выявили у человека в 1997 году в Гонконге. С тех пор было зарегистрировано около 900 случаев заражения в 23 странах, преимущественно в Азии и Африке. По данным ВОЗ, летальность при заражении этим штаммом достигает 50-60 процентов.В последние годы вирус активно распространяется по всему миру. В 2022 — 2023 годах масштабные вспышки были зафиксировали в Европе, Северной Америке и Юго-Восточной Азии, что привело к гибели миллионов птиц на фермах.
https://ria.ru/20250107/gripp-1992701826.html
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воз, александр гинцбург, европа, россия, сша, здоровье - общество
ВОЗ, Александр Гинцбург, Европа, Россия, США, Здоровье - Общество
Гинцбург предупредил о риске возникновения новой эпидемии

Гинцбург: миру может грозить эпидемия, сравнимая с черной оспой

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВрач держит в руках шприц
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© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Человечеству может грозить эпидемия, сравнимая со вспышкой черной оспы, заявил "Известиям" директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
"Вероятность перехода вируса птичьего гриппа от кошек, которые сейчас массово заражаются в США и Европе, к человеку очень высока. <...> Учитывая заразность и тяжелые клинические проявления этого патогена, вызванная им эпидемия может быть сравнима со вспышками черной оспы", — приводят "Известия" слова ученого.
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Гинцбург также призвал создать в России прототип вакцины от этого штамма.
Птичий грипп H5N1 впервые выявили у человека в 1997 году в Гонконге. С тех пор было зарегистрировано около 900 случаев заражения в 23 странах, преимущественно в Азии и Африке. По данным ВОЗ, летальность при заражении этим штаммом достигает 50-60 процентов.
В последние годы вирус активно распространяется по всему миру. В 2022 — 2023 годах масштабные вспышки были зафиксировали в Европе, Северной Америке и Юго-Восточной Азии, что привело к гибели миллионов птиц на фермах.
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