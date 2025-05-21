https://ria.ru/20250521/koshki-2018230424.html

Гинцбург предупредил о риске возникновения новой эпидемии

Гинцбург предупредил о риске возникновения новой эпидемии - РИА Новости, 21.05.2025

Гинцбург предупредил о риске возникновения новой эпидемии

Человечеству может грозить эпидемия, сравнимая со вспышкой черной оспы, заявил "Известиям" директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T12:38:00+03:00

2025-05-21T12:38:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Человечеству может грозить эпидемия, сравнимая со вспышкой черной оспы, заявил "Известиям" директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург."Вероятность перехода вируса птичьего гриппа от кошек, которые сейчас массово заражаются в США и Европе, к человеку очень высока. <...> Учитывая заразность и тяжелые клинические проявления этого патогена, вызванная им эпидемия может быть сравнима со вспышками черной оспы", — приводят "Известия" слова ученого.Гинцбург также призвал создать в России прототип вакцины от этого штамма.Птичий грипп H5N1 впервые выявили у человека в 1997 году в Гонконге. С тех пор было зарегистрировано около 900 случаев заражения в 23 странах, преимущественно в Азии и Африке. По данным ВОЗ, летальность при заражении этим штаммом достигает 50-60 процентов.В последние годы вирус активно распространяется по всему миру. В 2022 — 2023 годах масштабные вспышки были зафиксировали в Европе, Северной Америке и Юго-Восточной Азии, что привело к гибели миллионов птиц на фермах.

https://ria.ru/20250107/gripp-1992701826.html

https://ria.ru/20250220/rospotrebnadzor-2000603847.html

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воз, александр гинцбург, европа, россия, сша, здоровье - общество