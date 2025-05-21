https://ria.ru/20250521/koshki-2018230424.html
Гинцбург предупредил о риске возникновения новой эпидемии
Гинцбург предупредил о риске возникновения новой эпидемии - РИА Новости, 21.05.2025
Гинцбург предупредил о риске возникновения новой эпидемии
Человечеству может грозить эпидемия, сравнимая со вспышкой черной оспы, заявил "Известиям" директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:38:00+03:00
2025-05-21T12:38:00+03:00
2025-05-21T13:04:00+03:00
воз
александр гинцбург
европа
россия
сша
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979399600_0:0:3184:1791_1920x0_80_0_0_5d0b257354448785aba634ce98714241.jpg
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Человечеству может грозить эпидемия, сравнимая со вспышкой черной оспы, заявил "Известиям" директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург."Вероятность перехода вируса птичьего гриппа от кошек, которые сейчас массово заражаются в США и Европе, к человеку очень высока. <...> Учитывая заразность и тяжелые клинические проявления этого патогена, вызванная им эпидемия может быть сравнима со вспышками черной оспы", — приводят "Известия" слова ученого.Гинцбург также призвал создать в России прототип вакцины от этого штамма.Птичий грипп H5N1 впервые выявили у человека в 1997 году в Гонконге. С тех пор было зарегистрировано около 900 случаев заражения в 23 странах, преимущественно в Азии и Африке. По данным ВОЗ, летальность при заражении этим штаммом достигает 50-60 процентов.В последние годы вирус активно распространяется по всему миру. В 2022 — 2023 годах масштабные вспышки были зафиксировали в Европе, Северной Америке и Юго-Восточной Азии, что привело к гибели миллионов птиц на фермах.
https://ria.ru/20250107/gripp-1992701826.html
https://ria.ru/20250220/rospotrebnadzor-2000603847.html
европа
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979399600_228:0:2957:2047_1920x0_80_0_0_948a1c31f7eacba4106c07a44253cf9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воз, александр гинцбург, европа, россия, сша, здоровье - общество
ВОЗ, Александр Гинцбург, Европа, Россия, США, Здоровье - Общество
Гинцбург предупредил о риске возникновения новой эпидемии
Гинцбург: миру может грозить эпидемия, сравнимая с черной оспой