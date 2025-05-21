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В Кремле призвали возобновить контакты с США по стратегической стабильности

В Кремле призвали возобновить контакты с США по стратегической стабильности - РИА Новости, 21.05.2025

В Кремле призвали возобновить контакты с США по стратегической стабильности

России и США в обозримом будущем необходимо возобновить контакты по стратегической стабильности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T13:03:00+03:00

2025-05-21T13:03:00+03:00

2025-05-21T13:03:00+03:00

россия

сша

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. России и США в обозримом будущем необходимо возобновить контакты по стратегической стабильности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В обозримом будущем сам ход развития событий требует возобновления контактов по вопросам стратостабильности. Сейчас, когда договорно-правовая база в этой области была разрушена, срок истек, и сознательно, скажем так, ряд документов прекратили свои действия, эту базу надо было воссоздавать и в интересах наших двух стран, и в интересах безопасности на всей планете ", - сказал Песков журналистам.

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Ольга Фомченкова

россия, сша, дмитрий песков, безопасность