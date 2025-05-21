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В Кремле призвали возобновить контакты с США по стратегической стабильности
В Кремле призвали возобновить контакты с США по стратегической стабильности - РИА Новости, 21.05.2025
В Кремле призвали возобновить контакты с США по стратегической стабильности
России и США в обозримом будущем необходимо возобновить контакты по стратегической стабильности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T13:03:00+03:00
2025-05-21T13:03:00+03:00
2025-05-21T13:03:00+03:00
россия
сша
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. России и США в обозримом будущем необходимо возобновить контакты по стратегической стабильности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В обозримом будущем сам ход развития событий требует возобновления контактов по вопросам стратостабильности. Сейчас, когда договорно-правовая база в этой области была разрушена, срок истек, и сознательно, скажем так, ряд документов прекратили свои действия, эту базу надо было воссоздавать и в интересах наших двух стран, и в интересах безопасности на всей планете ", - сказал Песков журналистам.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, дмитрий песков, безопасность
Россия, США, Дмитрий Песков, Безопасность
В Кремле призвали возобновить контакты с США по стратегической стабильности
Песков призвал возобновить контакты России и США по стратегической стабильности