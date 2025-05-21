https://ria.ru/20250521/konfessii-2018201586.html

Во время испытаний единство народа проявляется особенно ярко, заявил Путин

Во время испытаний единство народа проявляется особенно ярко, заявил Путин - РИА Новости, 21.05.2025

Во время испытаний единство народа проявляется особенно ярко, заявил Путин

Представители всех конфессий России всегда были со своим народом во времена любых испытаний, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T10:29:00+03:00

2025-05-21T10:29:00+03:00

2025-05-21T10:29:00+03:00

здоровье - общество

россия

курская область

владимир путин

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Представители всех конфессий России всегда были со своим народом во времена любых испытаний, заявил президент России Владимир Путин. Во вторник в ходе поездки в Курскую область Путин встретился с главами муниципалитетов региона. На встрече глава государства отметил, что россияне показали всему миру и себе, что они являются единым народом. "И во времена любых испытаний это проявляется особенно ярко. И представители всех конфессий России - со своим народом, со своей паствой", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250304/putin-2003023506.html

россия

курская область

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2025

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здоровье - общество, россия, курская область, владимир путин