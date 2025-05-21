https://ria.ru/20250521/konfessii-2018201586.html
Во время испытаний единство народа проявляется особенно ярко, заявил Путин
Во время испытаний единство народа проявляется особенно ярко, заявил Путин - РИА Новости, 21.05.2025
Во время испытаний единство народа проявляется особенно ярко, заявил Путин
Представители всех конфессий России всегда были со своим народом во времена любых испытаний, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T10:29:00+03:00
2025-05-21T10:29:00+03:00
2025-05-21T10:29:00+03:00
здоровье - общество
россия
курская область
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018180220_0:35:940:564_1920x0_80_0_0_09c008df971b14e6f5c0352b78aa58e6.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Представители всех конфессий России всегда были со своим народом во времена любых испытаний, заявил президент России Владимир Путин. Во вторник в ходе поездки в Курскую область Путин встретился с главами муниципалитетов региона. На встрече глава государства отметил, что россияне показали всему миру и себе, что они являются единым народом. "И во времена любых испытаний это проявляется особенно ярко. И представители всех конфессий России - со своим народом, со своей паствой", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250304/putin-2003023506.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018180220_66:0:839:580_1920x0_80_0_0_894194c470ddf5258b6c99ad2b029c16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, курская область, владимир путин
Здоровье - Общество, Россия, Курская область, Владимир Путин
Во время испытаний единство народа проявляется особенно ярко, заявил Путин
Путин: все конфессии РФ всегда были со своим народом во времена испытаний