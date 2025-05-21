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Во время испытаний единство народа проявляется особенно ярко, заявил Путин - РИА Новости, 21.05.2025
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10:29 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/konfessii-2018201586.html
Во время испытаний единство народа проявляется особенно ярко, заявил Путин
Во время испытаний единство народа проявляется особенно ярко, заявил Путин - РИА Новости, 21.05.2025
Во время испытаний единство народа проявляется особенно ярко, заявил Путин
Представители всех конфессий России всегда были со своим народом во времена любых испытаний, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T10:29:00+03:00
2025-05-21T10:29:00+03:00
здоровье - общество
россия
курская область
владимир путин
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Представители всех конфессий России всегда были со своим народом во времена любых испытаний, заявил президент России Владимир Путин. Во вторник в ходе поездки в Курскую область Путин встретился с главами муниципалитетов региона. На встрече глава государства отметил, что россияне показали всему миру и себе, что они являются единым народом. "И во времена любых испытаний это проявляется особенно ярко. И представители всех конфессий России - со своим народом, со своей паствой", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250304/putin-2003023506.html
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здоровье - общество, россия, курская область, владимир путин
Здоровье - Общество, Россия, Курская область, Владимир Путин
Во время испытаний единство народа проявляется особенно ярко, заявил Путин

Путин: все конфессии РФ всегда были со своим народом во времена испытаний

© Фото : пресс-служба президента РоссииПрезидент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : пресс-служба президента России
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Представители всех конфессий России всегда были со своим народом во времена любых испытаний, заявил президент России Владимир Путин.
Во вторник в ходе поездки в Курскую область Путин встретился с главами муниципалитетов региона. На встрече глава государства отметил, что россияне показали всему миру и себе, что они являются единым народом.
"И во времена любых испытаний это проявляется особенно ярко. И представители всех конфессий России - со своим народом, со своей паствой", - сказал Путин.
Буддисты - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Путин рассказал об отношении к буддизму в России
4 марта, 17:26
 
Здоровье - ОбществоРоссияКурская областьВладимир Путин
 
 
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