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Комитет Госдумы не поддержал проект об увеличении лимита выплат по ОСАГО - РИА Новости, 21.05.2025
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11:40 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/komitet-2018216267.html
Комитет Госдумы не поддержал проект об увеличении лимита выплат по ОСАГО
Комитет Госдумы не поддержал проект об увеличении лимита выплат по ОСАГО - РИА Новости, 21.05.2025
Комитет Госдумы не поддержал проект об увеличении лимита выплат по ОСАГО
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект об увеличении предельных сумм выплат по договору обязательного... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T11:40:00+03:00
2025-05-21T11:40:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект об увеличении предельных сумм выплат по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Документ внесен группой депутатов от ЛДПР и сенатором Еленой Афанасьевой. Он увеличивает с 500 тысяч до 650 тысяч рублей лимит выплат по договору ОСАГО при возмещении вреда жизни или здоровью каждого потерпевшего, а в отношении их имущества – с 400 тысяч до 520 тысяч. Кроме того, с 475 тысяч до 617 тысяч рублей повышается сумма, которую вправе получить родственники погибших в ДТП, а на возмещение расходов на погребение – с 25 тысяч до 30 тысяч. При этом предусматривается, что реализация положений законопроекта не влечет за собой увеличения предельных размеров базовых ставок страховых тарифов по ОСАГО (их минимальных и максимальных значений, выраженных в рублях) и коэффициентов страховых тарифов. Принятие законопроекта, по мнению его авторов, позволит защитить права граждан, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, а также повысить доверие к этому виду обязательного страхования. Однако правительство РФ также не поддержало законопроект, полагая, что увеличение страховых сумм и размеров компенсационных выплат по договору ОСАГО "должно сопровождаться экономически обоснованным изменением Банком России предельных размеров базовых ставок страховых тарифов и коэффициентов страховых тарифов". По предварительным оценкам Банка России, предлагаемое законопроектом увеличение страховых сумм потребует увеличения размеров базовых ставок страховых тарифов на величину до 10% для всех владельцев транспортных средств. "Предусматриваемый законопроектом запрет на повышение предельных размеров базовых ставок страховых тарифов, необходимое для соблюдения экономической сбалансированности системы обязательного страхования, создаст угрозу для финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков и приведет к снижению уровня доступности обязательного страхования", - сказано также в официальном отзыве кабмина.
https://ria.ru/20250209/osago-1998211897.html
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россия, елена афанасьева, госдума рф, лдпр, осаго, авто
Россия, Елена Афанасьева, Госдума РФ, ЛДПР, ОСАГО, Авто
Комитет Госдумы не поддержал проект об увеличении лимита выплат по ОСАГО

Комитет ГД по финрынку не поддержал проект об увеличении лимита выплат по ОСАГО

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на Охотном ряду
Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект об увеличении предельных сумм выплат по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
Документ внесен группой депутатов от ЛДПР и сенатором Еленой Афанасьевой. Он увеличивает с 500 тысяч до 650 тысяч рублей лимит выплат по договору ОСАГО при возмещении вреда жизни или здоровью каждого потерпевшего, а в отношении их имущества – с 400 тысяч до 520 тысяч.
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Кроме того, с 475 тысяч до 617 тысяч рублей повышается сумма, которую вправе получить родственники погибших в ДТП, а на возмещение расходов на погребение – с 25 тысяч до 30 тысяч.
При этом предусматривается, что реализация положений законопроекта не влечет за собой увеличения предельных размеров базовых ставок страховых тарифов по ОСАГО (их минимальных и максимальных значений, выраженных в рублях) и коэффициентов страховых тарифов.
Принятие законопроекта, по мнению его авторов, позволит защитить права граждан, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, а также повысить доверие к этому виду обязательного страхования.
Однако правительство РФ также не поддержало законопроект, полагая, что увеличение страховых сумм и размеров компенсационных выплат по договору ОСАГО "должно сопровождаться экономически обоснованным изменением Банком России предельных размеров базовых ставок страховых тарифов и коэффициентов страховых тарифов".
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По предварительным оценкам Банка России, предлагаемое законопроектом увеличение страховых сумм потребует увеличения размеров базовых ставок страховых тарифов на величину до 10% для всех владельцев транспортных средств.
"Предусматриваемый законопроектом запрет на повышение предельных размеров базовых ставок страховых тарифов, необходимое для соблюдения экономической сбалансированности системы обязательного страхования, создаст угрозу для финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков и приведет к снижению уровня доступности обязательного страхования", - сказано также в официальном отзыве кабмина.
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