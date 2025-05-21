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В Британии впервые обнаружили в комарах следы лихорадки Западного Нила

В Британии впервые обнаружили в комарах следы лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 21.05.2025

В Британии впервые обнаружили в комарах следы лихорадки Западного Нила

Агентство по охране здоровья животных и растений и агентство по здравоохранению Великобритании впервые выявили в комарах на территории страны следы лихорадки... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T15:03:00+03:00

2025-05-21T15:03:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Агентство по охране здоровья животных и растений и агентство по здравоохранению Великобритании впервые выявили в комарах на территории страны следы лихорадки Западного Нила, говорится в заявлении на сайте правительства. "Исследовательская программа агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA) и агентства по охране здоровья животных и растений (APHA) впервые выявила фрагменты генетического материала вируса Западного Нила в комарах, собранных в Великобритании", - говорится в публикации. Зачастую вирус обнаруживают в птицах, а комары являются его переносчиками. По оценке UKHSA, риск угрозы распространения остается низким. Случаи заражения человека на территории Великобритании до сих пор не фиксировались. С 2000 года было семь случаев, когда вирус обнаружили у людей после поездок в другие страны. Лихорадка Западного Нила - инфекционная болезнь, природные очаги которой расположены более чем в 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

великобритания, африка, америка, в мире