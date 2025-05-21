Рейтинг@Mail.ru
В Британии впервые обнаружили в комарах следы лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/komary-2018264639.html
В Британии впервые обнаружили в комарах следы лихорадки Западного Нила
В Британии впервые обнаружили в комарах следы лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 21.05.2025
В Британии впервые обнаружили в комарах следы лихорадки Западного Нила
Агентство по охране здоровья животных и растений и агентство по здравоохранению Великобритании впервые выявили в комарах на территории страны следы лихорадки... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T15:03:00+03:00
2025-05-21T15:03:00+03:00
великобритания
африка
америка
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15782/85/157828593_0:164:3001:1852_1920x0_80_0_0_2959ef60bd07c764809c79510b2d7d9b.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Агентство по охране здоровья животных и растений и агентство по здравоохранению Великобритании впервые выявили в комарах на территории страны следы лихорадки Западного Нила, говорится в заявлении на сайте правительства. "Исследовательская программа агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA) и агентства по охране здоровья животных и растений (APHA) впервые выявила фрагменты генетического материала вируса Западного Нила в комарах, собранных в Великобритании", - говорится в публикации. Зачастую вирус обнаруживают в птицах, а комары являются его переносчиками. По оценке UKHSA, риск угрозы распространения остается низким. Случаи заражения человека на территории Великобритании до сих пор не фиксировались. С 2000 года было семь случаев, когда вирус обнаружили у людей после поездок в другие страны. Лихорадка Западного Нила - инфекционная болезнь, природные очаги которой расположены более чем в 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь.
https://ria.ru/20250512/rospotrebnadzor-2016529180.html
великобритания
африка
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15782/85/157828593_156:0:2843:2015_1920x0_80_0_0_97539b568dab8f47e80e648b6e59f8b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великобритания, африка, америка, в мире
Великобритания, Африка, Америка, В мире
В Британии впервые обнаружили в комарах следы лихорадки Западного Нила

В британских комарах впервые обнаружили фрагмент вируса лихорадки Западного Нила

© РИА Новости / Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкКомар
Комар - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Агентство по охране здоровья животных и растений и агентство по здравоохранению Великобритании впервые выявили в комарах на территории страны следы лихорадки Западного Нила, говорится в заявлении на сайте правительства.
«
"Исследовательская программа агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA) и агентства по охране здоровья животных и растений (APHA) впервые выявила фрагменты генетического материала вируса Западного Нила в комарах, собранных в Великобритании", - говорится в публикации.
Зачастую вирус обнаруживают в птицах, а комары являются его переносчиками. По оценке UKHSA, риск угрозы распространения остается низким. Случаи заражения человека на территории Великобритании до сих пор не фиксировались. С 2000 года было семь случаев, когда вирус обнаружили у людей после поездок в другие страны.
Лихорадка Западного Нила - инфекционная болезнь, природные очаги которой расположены более чем в 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь.
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
В России пик заболеваемости вирусом Западного Нила придется на август
12 мая, 16:42
 
ВеликобританияАфрикаАмерикаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала