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В Британии впервые обнаружили в комарах следы лихорадки Западного Нила
В Британии впервые обнаружили в комарах следы лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 21.05.2025
В Британии впервые обнаружили в комарах следы лихорадки Западного Нила
Агентство по охране здоровья животных и растений и агентство по здравоохранению Великобритании впервые выявили в комарах на территории страны следы лихорадки... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T15:03:00+03:00
2025-05-21T15:03:00+03:00
2025-05-21T15:03:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Агентство по охране здоровья животных и растений и агентство по здравоохранению Великобритании впервые выявили в комарах на территории страны следы лихорадки Западного Нила, говорится в заявлении на сайте правительства. "Исследовательская программа агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA) и агентства по охране здоровья животных и растений (APHA) впервые выявила фрагменты генетического материала вируса Западного Нила в комарах, собранных в Великобритании", - говорится в публикации. Зачастую вирус обнаруживают в птицах, а комары являются его переносчиками. По оценке UKHSA, риск угрозы распространения остается низким. Случаи заражения человека на территории Великобритании до сих пор не фиксировались. С 2000 года было семь случаев, когда вирус обнаружили у людей после поездок в другие страны. Лихорадка Западного Нила - инфекционная болезнь, природные очаги которой расположены более чем в 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, африка, америка, в мире
Великобритания, Африка, Америка, В мире
В Британии впервые обнаружили в комарах следы лихорадки Западного Нила
В британских комарах впервые обнаружили фрагмент вируса лихорадки Западного Нила