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Премьер Грузии заявил о важности закона об иноагентах

Премьер Грузии заявил о важности закона об иноагентах - РИА Новости, 21.05.2025

Премьер Грузии заявил о важности закона об иноагентах

Принятый в Грузии закон об иноагентах направлен на то, чтобы предотвратить вмешательство извне, заявил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T11:48:00+03:00

2025-05-21T11:48:00+03:00

2025-05-21T11:48:00+03:00

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ТБИЛИСИ, 21 мая - РИА Новости. Принятый в Грузии закон об иноагентах направлен на то, чтобы предотвратить вмешательство извне, заявил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Парламент Грузии 1 апреля принял новый закон об иноагентах, который является аналогом американского закона. Законопроект называется "Акт о регистрации иностранных агентов". Американский закон, о котором идет речь, называется Foreign Agents Registration Act (FARA). "Новая администрация США прямо заявила, что USAID, NED и другие фонды использовались для разработки сценария беспорядков в разных странах, для организации революций, и это происходило в том числе в Грузии... В условиях этого признания... стало абсолютно ясно, насколько важно законодательство о прозрачности в нашей стране. Никто не имеет права вмешиваться в нашу внутриполитическую жизнь извне, не говоря уже о том, чтобы планировать революции извне. Поэтому закон о прозрачности станет одной из главных гарантий того, что суверенитет Грузии, независимость нашей страны и национальные интересы... будут надежно защищены", - сказал Кобахидзе. По его словам, "по своему содержанию закон FARA намного строже принятого грузинской стороной закона о прозрачности, однако в Грузии этот закон будет действовать в соответствии со стандартами в области прав человека". В начале февраля в правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" заявили, что инициируют новый закон об иноагентах, который будет дословным аналогом действующего в США закона FARA, чтобы предотвратить любые спекуляции в отношении ранее принятого грузинскими властями закона "О прозрачности иностранного влияния". Отличие между двумя нормативными правовыми актами заключается в том, что закон "О прозрачности иностранного влияния" касается организаций, а не физических лиц, и подразумевает штрафы за невнесение ежегодной декларации о доходах. Аналогичный американскому закон предусматривает тюремное заключение для нарушителей сроком до пяти лет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, грузия, сша, ираклий кобахидзе, агентство по международному развитию сша