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Руководители вузов КНДР и России договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 21.05.2025
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06:22 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/kndr-2018166248.html
Руководители вузов КНДР и России договорились о сотрудничестве
Руководители вузов КНДР и России договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 21.05.2025
Руководители вузов КНДР и России договорились о сотрудничестве
Руководители вузов КНДР и РФ в рамках проходящего во Владивостоке Первого форума ректоров двух стран достигли соглашений о сотрудничестве в сфере развития... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T06:22:00+03:00
2025-05-21T06:22:00+03:00
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борис коробец
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ВЛАДИВОСТОК, 21 мая - РИА Новости. Руководители вузов КНДР и РФ в рамках проходящего во Владивостоке Первого форума ректоров двух стран достигли соглашений о сотрудничестве в сфере развития изучения русского языка и академических обменов, сообщил журналистам ректор Дальневосточного федерального университета Борис Коробец. В среду в ДВФУ проходит Первый форум ректоров РФ и КНДР. По данным российского вуза, его участниками стали ректоры и проректоры 30 крупнейших университетов России и десяти вузов КНДР. "Достигнуты многие соглашения, сегодня мы видели обмен договоренностями, проектами соглашений и будущим планами о сотрудничестве между нашими университетами. Самое значимое внимание было уделено развитию (изучения - ред.) русского языка, академическому обмену между студентами, учеными для развития исследований между нашими странами", - сказал Коробец журналистам. По его словам, взаимодействие с университетами КНДР является для ДВФУ одним из приоритетов международного развития. "В нашей стране обучаются более 180 студентов из Северной Кореи, в нашем университете - почти 30. И более 4 тысяч человек по всей стране изучают корейский язык. Это крайне перспективное направление. Мы сделаем всё в рамках этого форума для того, чтобы это сотрудничество развивалось", - отметил ректор. "Желаю, чтобы наши дружественные отношения между странами еще более укрепились и развились и вместе с этим обмены и сотрудничество между нашими университетами и вузами еще более укрепились", - сказал журналистам заместитель министра образования КНДР Ли Чан Сик.
https://ria.ru/20250521/rossija-2018160695.html
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кндр (северная корея), россия, владивосток, борис коробец, дальневосточный федеральный университет, общество
КНДР (Северная Корея), Россия, Владивосток, Борис Коробец, Дальневосточный федеральный университет, Общество
Руководители вузов КНДР и России договорились о сотрудничестве

Руководители вузов КНДР и России договорились об академических обменах

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид Пхеньяна
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ВЛАДИВОСТОК, 21 мая - РИА Новости. Руководители вузов КНДР и РФ в рамках проходящего во Владивостоке Первого форума ректоров двух стран достигли соглашений о сотрудничестве в сфере развития изучения русского языка и академических обменов, сообщил журналистам ректор Дальневосточного федерального университета Борис Коробец.
В среду в ДВФУ проходит Первый форум ректоров РФ и КНДР. По данным российского вуза, его участниками стали ректоры и проректоры 30 крупнейших университетов России и десяти вузов КНДР.
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"Достигнуты многие соглашения, сегодня мы видели обмен договоренностями, проектами соглашений и будущим планами о сотрудничестве между нашими университетами. Самое значимое внимание было уделено развитию (изучения - ред.) русского языка, академическому обмену между студентами, учеными для развития исследований между нашими странами", - сказал Коробец журналистам.
По его словам, взаимодействие с университетами КНДР является для ДВФУ одним из приоритетов международного развития.
«
"В нашей стране обучаются более 180 студентов из Северной Кореи, в нашем университете - почти 30. И более 4 тысяч человек по всей стране изучают корейский язык. Это крайне перспективное направление. Мы сделаем всё в рамках этого форума для того, чтобы это сотрудничество развивалось", - отметил ректор.
"Желаю, чтобы наши дружественные отношения между странами еще более укрепились и развились и вместе с этим обмены и сотрудничество между нашими университетами и вузами еще более укрепились", - сказал журналистам заместитель министра образования КНДР Ли Чан Сик.
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КНДР (Северная Корея)РоссияВладивостокБорис КоробецДальневосточный федеральный университетОбщество
 
 
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