Минобрнауки надеется осенью подписать соглашения с КНДР
Минобрнауки надеется осенью подписать с КНДР соглашения о признании образования
Пхеньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 21 мая – РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ надеется осенью на заседании межправкомиссии с КНДР подписать соглашения о взаимном признании образований и о сотрудничестве в области высшего образования, сообщила заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова.
"Долгосрочное взаимодействие в сфере образования должно опираться на крепкую нормативно-правовую базу. Наше министерство продолжает работу по согласованию проекта межправительственного соглашения о взаимном признании образований и межведомственного соглашения о сотрудничестве в области высшего образования. Надеемся выйти на подписание двух документов на очередном заседании межправкомиссии", - сказала Петрова на Первом форуме ректоров РФ и КНДР, который проходит во Владивостоке.
По ее словам, очередное заседание межправкомиссии состоится осенью этого года.
"КНДР может и в дальнейшем рассчитывать на помощь в подготовке квалифицированных специалистов, востребованных на современном рынке труда", - добавила Петрова.
Форум стартовал в среду на площадке ДВФУ. По данным вуза, его участниками стали ректоры и проректоры 30 крупнейших университетов России и 10 — КНДР.
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