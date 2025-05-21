https://ria.ru/20250521/kndr-2018161234.html

Минобрнауки надеется осенью подписать соглашения с КНДР

Минобрнауки надеется осенью подписать соглашения с КНДР - РИА Новости, 21.05.2025

Минобрнауки надеется осенью подписать соглашения с КНДР

Министерство науки и высшего образования РФ надеется осенью на заседании межправкомиссии с КНДР подписать соглашения о взаимном признании образований и о... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T04:58:00+03:00

2025-05-21T04:58:00+03:00

2025-05-21T04:58:00+03:00

россия

кндр (северная корея)

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 21 мая – РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ надеется осенью на заседании межправкомиссии с КНДР подписать соглашения о взаимном признании образований и о сотрудничестве в области высшего образования, сообщила заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова. "Долгосрочное взаимодействие в сфере образования должно опираться на крепкую нормативно-правовую базу. Наше министерство продолжает работу по согласованию проекта межправительственного соглашения о взаимном признании образований и межведомственного соглашения о сотрудничестве в области высшего образования. Надеемся выйти на подписание двух документов на очередном заседании межправкомиссии", - сказала Петрова на Первом форуме ректоров РФ и КНДР, который проходит во Владивостоке. По ее словам, очередное заседание межправкомиссии состоится осенью этого года. "КНДР может и в дальнейшем рассчитывать на помощь в подготовке квалифицированных специалистов, востребованных на современном рынке труда", - добавила Петрова. Форум стартовал в среду на площадке ДВФУ. По данным вуза, его участниками стали ректоры и проректоры 30 крупнейших университетов России и 10 — КНДР.

https://ria.ru/20250521/rossija-2018160695.html

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Дарья Буймова

россия, кндр (северная корея), владивосток, дальневосточный федеральный университет, в мире