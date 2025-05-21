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МИД: Китай не предоставлял летальное оружие сторонам конфликта на Украине - РИА Новости, 21.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:18 21.05.2025 (обновлено: 10:35 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/kitay-2018198841.html
МИД: Китай не предоставлял летальное оружие сторонам конфликта на Украине
МИД: Китай не предоставлял летальное оружие сторонам конфликта на Украине - РИА Новости, 21.05.2025
МИД: Китай не предоставлял летальное оружие сторонам конфликта на Украине
Китай никогда не предоставлял сторонам конфликта на Украине летального оружия и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, заявила в среду... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T10:18:00+03:00
2025-05-21T10:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
китай
украина
россия
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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ПЕКИН, 21 мая - РИА Новости. Китай никогда не предоставлял сторонам конфликта на Украине летального оружия и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.Ранее Евросоюз объявил о принятии 17-го пакета санкций против России. После введения в действие нового пакета санкции распространяются на более чем 2,4 тысячи физлиц и организаций. В список также вошли китайские компании."В вопросе украинского кризиса Китай неизменно выступает за содействие мирным переговорам и примирению. Китай никогда не предоставлял конфликтующим сторонам летального оружия и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения", - сказала Мао Нин на брифинге.
https://ria.ru/20250520/ukraina-2018061349.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Украина, Россия, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
МИД: Китай не предоставлял летальное оружие сторонам конфликта на Украине

МИД: КНР никогда не предоставляла сторонам конфликта на Украине летальное оружие

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВоеннослужащие Народно-освободительной армии Китая
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 21 мая - РИА Новости. Китай никогда не предоставлял сторонам конфликта на Украине летального оружия и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее Евросоюз объявил о принятии 17-го пакета санкций против России. После введения в действие нового пакета санкции распространяются на более чем 2,4 тысячи физлиц и организаций. В список также вошли китайские компании.
"В вопросе украинского кризиса Китай неизменно выступает за содействие мирным переговорам и примирению. Китай никогда не предоставлял конфликтующим сторонам летального оружия и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения", - сказала Мао Нин на брифинге.
Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
МИД Китая заявил о готовности участвовать в переговорах России и Украины
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайУкраинаРоссияСанкции в отношении РоссииРеакция на санкции
 
 
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