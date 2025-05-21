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МИД: Китай не предоставлял летальное оружие сторонам конфликта на Украине
МИД: Китай не предоставлял летальное оружие сторонам конфликта на Украине - РИА Новости, 21.05.2025
МИД: Китай не предоставлял летальное оружие сторонам конфликта на Украине
Китай никогда не предоставлял сторонам конфликта на Украине летального оружия и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, заявила в среду... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T10:18:00+03:00
2025-05-21T10:18:00+03:00
2025-05-21T10:35:00+03:00
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ПЕКИН, 21 мая - РИА Новости. Китай никогда не предоставлял сторонам конфликта на Украине летального оружия и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.Ранее Евросоюз объявил о принятии 17-го пакета санкций против России. После введения в действие нового пакета санкции распространяются на более чем 2,4 тысячи физлиц и организаций. В список также вошли китайские компании."В вопросе украинского кризиса Китай неизменно выступает за содействие мирным переговорам и примирению. Китай никогда не предоставлял конфликтующим сторонам летального оружия и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения", - сказала Мао Нин на брифинге.
https://ria.ru/20250520/ukraina-2018061349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МИД: Китай не предоставлял летальное оружие сторонам конфликта на Украине
МИД: КНР никогда не предоставляла сторонам конфликта на Украине летальное оружие