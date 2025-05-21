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Китай обвинил США в милитаризации космоса - РИА Новости, 21.05.2025
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11:42 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/kitaj-2018216984.html
Китай обвинил США в милитаризации космоса
Китай обвинил США в милитаризации космоса - РИА Новости, 21.05.2025
Китай обвинил США в милитаризации космоса
Новая система ПРО США "Золотой купол" увеличивает риск милитаризации космоса и гонки вооружений, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T11:42:00+03:00
2025-05-21T11:42:00+03:00
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ПЕКИН, 21 мая - РИА Новости. Новая система ПРО США "Золотой купол" увеличивает риск милитаризации космоса и гонки вооружений, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдётся стране примерно в 175 миллиардов долларов. Трамп отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод её в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Мао Нин отметила, что проект "Золотой купол" направлен на создание глобальной, многоуровневой, ничем не ограниченной системы противоракетной обороны. По ее словам, программа "открыто предусматривает значительное расширение космических боевых средств, включая разработку и развертывание орбитальных систем перехвата, что носит ярко выраженный наступательный характер". "Это нарушает принцип мирного использования космоса, закрепленный в Договоре о космосе. Это увеличит риск милитаризации космоса и гонки вооружений, и пошатнет международную систему безопасности и контроля над вооружениями", - сказала Мао Нин. Дипломат отметила, что США ставят свои интересы на приоритетное место и стремятся к достижению абсолютной безопасности, чем нарушают принцип недопустимости ущерба для безопасности других стран и подрывают глобальный стратегический баланс и стабильность. "Китай выражает серьёзную обеспокоенность в связи с этим. Мы настоятельно призываем США как можно скорее отказаться от разработки и развертывания глобальной системы противоракетной обороны и посредством реальных действий способствовать укреплению стратегического доверия между крупными странами и поддержанию глобальной стратегической стабильности", - сказала Мао Нин.
https://ria.ru/20250520/tramp-2018141547.html
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в мире, сша, мао нин, дональд трамп, мид кнр, китай, космос - риа наука
В мире, США, Мао Нин, Дональд Трамп, МИД КНР, Китай, Космос - РИА Наука
Китай обвинил США в милитаризации космоса

Мао Нин: система ПРО США "Золотой купол" увеличивает риск милитаризации космоса

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ПЕКИН, 21 мая - РИА Новости. Новая система ПРО США "Золотой купол" увеличивает риск милитаризации космоса и гонки вооружений, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдётся стране примерно в 175 миллиардов долларов. Трамп отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод её в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока.
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Трамп назвал ПРО "Золотой купол" произведением искусства
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Мао Нин отметила, что проект "Золотой купол" направлен на создание глобальной, многоуровневой, ничем не ограниченной системы противоракетной обороны. По ее словам, программа "открыто предусматривает значительное расширение космических боевых средств, включая разработку и развертывание орбитальных систем перехвата, что носит ярко выраженный наступательный характер".
"Это нарушает принцип мирного использования космоса, закрепленный в Договоре о космосе. Это увеличит риск милитаризации космоса и гонки вооружений, и пошатнет международную систему безопасности и контроля над вооружениями", - сказала Мао Нин.
Дипломат отметила, что США ставят свои интересы на приоритетное место и стремятся к достижению абсолютной безопасности, чем нарушают принцип недопустимости ущерба для безопасности других стран и подрывают глобальный стратегический баланс и стабильность.
"Китай выражает серьёзную обеспокоенность в связи с этим. Мы настоятельно призываем США как можно скорее отказаться от разработки и развертывания глобальной системы противоракетной обороны и посредством реальных действий способствовать укреплению стратегического доверия между крупными странами и поддержанию глобальной стратегической стабильности", - сказала Мао Нин.
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В миреСШАМао НинДональд ТрампМИД КНРКитайКосмос - РИА Наука
 
 
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