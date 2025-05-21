https://ria.ru/20250521/kitaj-2018200705.html

МИД Китая раскритиковал европейские санкции

МИД Китая раскритиковал европейские санкции - РИА Новости, 21.05.2025

МИД Китая раскритиковал европейские санкции

Пекин выступает против односторонних санкций, заявила официальный представитель китайского МИД Мао Нин. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T10:27:00+03:00

2025-05-21T10:27:00+03:00

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ПЕКИН, 21 мая — РИА Новости. Пекин выступает против односторонних санкций, заявила официальный представитель китайского МИД Мао Нин. "Китайская сторона последовательно выступает против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не получивших одобрения Совета Безопасности ООН, и выражает решительное недовольство и твердое несогласие с необоснованными санкциями, введенными со стороны Евросоюза в отношении китайских компаний", — сказала она. Дипломат напомнила, что в вопросе украинского кризиса Китай неизменно выступает за содействие примирению. Он никогда не предоставлял сторонам конфликта летальное оружие и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, добавила Мао Нин.Взаимодействие между китайскими и российскими компаниями не должно подвергаться вмешательству, подчеркнула представитель МИД, призвав Евросоюз прекратить применять двойные стандарты и ущемлять законные интересы китайских компаний.Накануне Евросоюз объявил о 17-м пакете антироссийских санкций. В списки добавили 17 физических лиц и 58 компаний, а всего в них более чем 2,4 тысячи фигурантов, включая и китайские фирмы.

https://ria.ru/20250521/kitaj-2018161883.html

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китай, россия, мао нин, евросоюз, оон, в мире