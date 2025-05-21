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В Китае предупредили о последствиях мер США против китайских чипов - РИА Новости, 21.05.2025
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05:08 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/kitaj-2018161883.html
В Китае предупредили о последствиях мер США против китайских чипов
В Китае предупредили о последствиях мер США против китайских чипов - РИА Новости, 21.05.2025
В Китае предупредили о последствиях мер США против китайских чипов
Организации и лица, участвующие в исполнении мер США в отношении китайских чипов, могут понести юридическую ответственность, сообщило в среду министерство... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T05:08:00+03:00
2025-05-21T05:08:00+03:00
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ПЕКИН, 21 мая - РИА Новости. Организации и лица, участвующие в исполнении мер США в отношении китайских чипов, могут понести юридическую ответственность, сообщило в среду министерство коммерции Китая. Ранее бюро промышленности и безопасности министерства торговли США выпустило руководство, в котором говорится, что использование чипов искусственного интеллекта Ascend AI компании Huawei в любой точке мира нарушает экспортный контроль США. "Меры США являются типичным проявлением одностороннего давления и протекционизма. Они наносят серьезный ущерб стабильности глобальных производственно-сбытовых цепочек в полупроводниковой отрасли и лишают другие страны права на развитие таких высокотехнологичных отраслей, как продвинутые вычислительные чипы и искусственный интеллект", - говорится в заявлении на сайте минкоммерции КНР. В ведомстве подчеркнули, что меры, принимаемые США, "могут рассматриваться как дискриминационные ограничения в отношении китайских компаний". "Приведение в исполнение или содействие исполнению мер США какой-либо организацией или частным лицом могут рассматриваться как нарушение Закона КНР о противодействии иностранным санкциям и других нормативных актов и повлекут соответствующую юридическую ответственность", - говорится в сообщении. Источники, знакомые с ситуацией, ранее пояснили изданию Financial Times, что своим заявлением американское бюро пыталось дать понять компаниям, что чипы Huawei якобы нарушили меры, требующие получения труднодоступных лицензий для экспорта американских технологий китайской фирмой. По их данным, три чипа Huawei Ascend (910B, 910C и 910D) подпадают под действие правил, поскольку они, вероятно, были разработаны с использованием определенного программного обеспечения или технологий США. В начале октября 2022 года США запретили 28 китайским технологическим компаниям доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему миру. Запрет распространяется не только на поставки американских предприятий, но и на любую компанию в мире, использующую американские полупроводниковые технологии. Минторг США в мае 2019 года внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. В частности, Google, владеющая мобильной операционной системой Android, приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг, за исключением общедоступных по открытой лицензии. В том числе американская компания лишила Huawei доступа к обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской компании.
https://ria.ru/20241110/smi-1982890831.html
https://ria.ru/20250515/ekspert-2017022348.html
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технологии, сша, китай, huawei technologies, google, в мире
Технологии, США, Китай, Huawei Technologies, Google, В мире
В Китае предупредили о последствиях мер США против китайских чипов

Китай предупредил о последствиях исполнения мер США против китайских чипов

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкРайон Санлитунь в деловом центре Пекина
Район Санлитунь в деловом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Район Санлитунь в деловом центре Пекина. Архивное фото
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ПЕКИН, 21 мая - РИА Новости. Организации и лица, участвующие в исполнении мер США в отношении китайских чипов, могут понести юридическую ответственность, сообщило в среду министерство коммерции Китая.
Ранее бюро промышленности и безопасности министерства торговли США выпустило руководство, в котором говорится, что использование чипов искусственного интеллекта Ascend AI компании Huawei в любой точке мира нарушает экспортный контроль США.
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"Меры США являются типичным проявлением одностороннего давления и протекционизма. Они наносят серьезный ущерб стабильности глобальных производственно-сбытовых цепочек в полупроводниковой отрасли и лишают другие страны права на развитие таких высокотехнологичных отраслей, как продвинутые вычислительные чипы и искусственный интеллект", - говорится в заявлении на сайте минкоммерции КНР.
В ведомстве подчеркнули, что меры, принимаемые США, "могут рассматриваться как дискриминационные ограничения в отношении китайских компаний".
"Приведение в исполнение или содействие исполнению мер США какой-либо организацией или частным лицом могут рассматриваться как нарушение Закона КНР о противодействии иностранным санкциям и других нормативных актов и повлекут соответствующую юридическую ответственность", - говорится в сообщении.
Источники, знакомые с ситуацией, ранее пояснили изданию Financial Times, что своим заявлением американское бюро пыталось дать понять компаниям, что чипы Huawei якобы нарушили меры, требующие получения труднодоступных лицензий для экспорта американских технологий китайской фирмой. По их данным, три чипа Huawei Ascend (910B, 910C и 910D) подпадают под действие правил, поскольку они, вероятно, были разработаны с использованием определенного программного обеспечения или технологий США.
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Минторг США в мае 2019 года внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. В частности, Google, владеющая мобильной операционной системой Android, приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг, за исключением общедоступных по открытой лицензии. В том числе американская компания лишила Huawei доступа к обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской компании.
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