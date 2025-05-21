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У Украины нет будущего без России, заявил Киселев - РИА Новости, 21.05.2025
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09:26 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/kiselev-2018185588.html
У Украины нет будущего без России, заявил Киселев
У Украины нет будущего без России, заявил Киселев - РИА Новости, 21.05.2025
У Украины нет будущего без России, заявил Киселев
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня", автор и ведущий "Вестей недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселёв рассказал о том, что без РФ никакого РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T09:26:00+03:00
2025-05-21T09:26:00+03:00
россия
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня", автор и ведущий "Вестей недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселёв рассказал о том, что без РФ никакого будущего у Украины не просматривается. Премьера документального фильма депутата Госдумы и военного корреспондента Марины Ким "Азов головного мозга-2" состоялась во вторник в Москве в национальном центре "Россия". "Азов"* сегодня - это идеологический центр бандеровской Украины. Вот именно они вырабатывают тот самый ядовитый нацистский дух в концентрированном виде, который распространяют на всю страну, на всю нацию. В результате от Украины осталось менее половины населения, страна разорена и такое впечатление, что никакого будущего там не просматривается, не просматривается будущего без России. Будущего с этой нацистской идеологией", - сказал Киселёв в видеообращении в ходе премьеры фильма. Киселёв добавил, что фильм "Азов головного мозга-2" - это "леденящая душу история", документ, с которым должны ознакомиться все на Западе, "кто подпитывает миллиардами, сотнями миллиардов бандеровский режим Украины". "Марина к трехлетию взятия Мариуполя, где "Азов"* был наглухо разгромлен, но потом усилиями киевского режима опять восстанавливается, но тогда он был разгромлен, и основные были взяты в плен, либо убивали их как собак - сделала фильм, который состоит из восьми новелл. Фактически это беседа с восемью пленниками от "Азова", которые сами рассказывают о своих преступлениях. Это леденящая душу история. Это документ, с которым обязаны ознакомиться все на Западе, кто подпитывает миллиардами, сотнями миллиардов бандеровский режим Украины", - отметил Киселёв. Он добавил, что с этим фильмом обязаны ознакомиться родители и показать своим детям, чтобы предотвратить и остановить нацизм. Как подчеркнул Киселев, история показывает, что будь то в Японии, Испании, Италии, Германии, только внешний разгром со стороны внешней силы может этот режим уничтожить. Киселёв также поздравил Ким с премьерой, подчеркнув, что фильм нужно смотреть внимательно, запоминать, рассказывать и рекомендовать. Документальная картина "Азов головного мозга -2" продолжает расследование, начатое в первой серии, которая в 2022 году вскрыла идеологическую основу неонацизма в рядах полка "Азов"*. Марина Ким является автором и продюсером фильма. В новой работе съемочная группа представила эксклюзивные интервью с боевиками, содержащимися в российских тюрьмах. Они признались в преступлениях против мирных жителей Мариуполя и военнослужащих РФ, обвинили своих командиров и выразили разочарование в идеях, которые привели их к краху.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250521/tramp-2018108340.html
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россия, украина, мариуполь, дмитрий киселев, госдума рф, в мире
Россия, Украина, Мариуполь, Дмитрий Киселев, Госдума РФ, В мире
У Украины нет будущего без России, заявил Киселев

Киселев: никакого будущего у Украины без России не просматривается

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня", автор и ведущий "Вестей недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселёв рассказал о том, что без РФ никакого будущего у Украины не просматривается.
Премьера документального фильма депутата Госдумы и военного корреспондента Марины Ким "Азов головного мозга-2" состоялась во вторник в Москве в национальном центре "Россия".
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"Азов"* сегодня - это идеологический центр бандеровской Украины. Вот именно они вырабатывают тот самый ядовитый нацистский дух в концентрированном виде, который распространяют на всю страну, на всю нацию. В результате от Украины осталось менее половины населения, страна разорена и такое впечатление, что никакого будущего там не просматривается, не просматривается будущего без России. Будущего с этой нацистской идеологией", - сказал Киселёв в видеообращении в ходе премьеры фильма.
Киселёв добавил, что фильм "Азов головного мозга-2" - это "леденящая душу история", документ, с которым должны ознакомиться все на Западе, "кто подпитывает миллиардами, сотнями миллиардов бандеровский режим Украины".
"Марина к трехлетию взятия Мариуполя, где "Азов"* был наглухо разгромлен, но потом усилиями киевского режима опять восстанавливается, но тогда он был разгромлен, и основные были взяты в плен, либо убивали их как собак - сделала фильм, который состоит из восьми новелл. Фактически это беседа с восемью пленниками от "Азова", которые сами рассказывают о своих преступлениях. Это леденящая душу история. Это документ, с которым обязаны ознакомиться все на Западе, кто подпитывает миллиардами, сотнями миллиардов бандеровский режим Украины", - отметил Киселёв.
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Он добавил, что с этим фильмом обязаны ознакомиться родители и показать своим детям, чтобы предотвратить и остановить нацизм. Как подчеркнул Киселев, история показывает, что будь то в Японии, Испании, Италии, Германии, только внешний разгром со стороны внешней силы может этот режим уничтожить.
Киселёв также поздравил Ким с премьерой, подчеркнув, что фильм нужно смотреть внимательно, запоминать, рассказывать и рекомендовать.
Документальная картина "Азов головного мозга -2" продолжает расследование, начатое в первой серии, которая в 2022 году вскрыла идеологическую основу неонацизма в рядах полка "Азов"*. Марина Ким является автором и продюсером фильма.
В новой работе съемочная группа представила эксклюзивные интервью с боевиками, содержащимися в российских тюрьмах. Они признались в преступлениях против мирных жителей Мариуполя и военнослужащих РФ, обвинили своих командиров и выразили разочарование в идеях, которые привели их к краху.
*Запрещенная в России террористическая организация
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
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