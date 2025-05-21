У Украины нет будущего без России, заявил Киселев
Киселев: никакого будущего у Украины без России не просматривается
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня", автор и ведущий "Вестей недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселёв рассказал о том, что без РФ никакого будущего у Украины не просматривается.
"Азов"* сегодня - это идеологический центр бандеровской Украины. Вот именно они вырабатывают тот самый ядовитый нацистский дух в концентрированном виде, который распространяют на всю страну, на всю нацию. В результате от Украины осталось менее половины населения, страна разорена и такое впечатление, что никакого будущего там не просматривается, не просматривается будущего без России. Будущего с этой нацистской идеологией", - сказал Киселёв в видеообращении в ходе премьеры фильма.
Киселёв добавил, что фильм "Азов головного мозга-2" - это "леденящая душу история", документ, с которым должны ознакомиться все на Западе, "кто подпитывает миллиардами, сотнями миллиардов бандеровский режим Украины".
"Марина к трехлетию взятия Мариуполя, где "Азов"* был наглухо разгромлен, но потом усилиями киевского режима опять восстанавливается, но тогда он был разгромлен, и основные были взяты в плен, либо убивали их как собак - сделала фильм, который состоит из восьми новелл. Фактически это беседа с восемью пленниками от "Азова", которые сами рассказывают о своих преступлениях. Это леденящая душу история. Это документ, с которым обязаны ознакомиться все на Западе, кто подпитывает миллиардами, сотнями миллиардов бандеровский режим Украины", - отметил Киселёв.
Киселёв также поздравил Ким с премьерой, подчеркнув, что фильм нужно смотреть внимательно, запоминать, рассказывать и рекомендовать.
Документальная картина "Азов головного мозга -2" продолжает расследование, начатое в первой серии, которая в 2022 году вскрыла идеологическую основу неонацизма в рядах полка "Азов"*. Марина Ким является автором и продюсером фильма.
В новой работе съемочная группа представила эксклюзивные интервью с боевиками, содержащимися в российских тюрьмах. Они признались в преступлениях против мирных жителей Мариуполя и военнослужащих РФ, обвинили своих командиров и выразили разочарование в идеях, которые привели их к краху.
*Запрещенная в России террористическая организация