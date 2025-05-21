https://ria.ru/20250521/kibermoshennichestvo-2018211042.html

"Билайн" и Альфа-банк запустили сервис для борьбы с кибермошенничеством

"Билайн" и Альфа-банк запустили сервис для борьбы с кибермошенничеством - РИА Новости, 21.05.2025

"Билайн" и Альфа-банк запустили сервис для борьбы с кибермошенничеством

"Билайн" и Альфа-банк объявили о старте интеграции между службами поддержки, теперь клиенты смогут быстрее предотвращать мошеннические действия и обеспечивать... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T11:40:00+03:00

2025-05-21T11:40:00+03:00

2025-05-21T11:40:00+03:00

билайн

альфа-банк

кибермошенничество

россия

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. "Билайн" и Альфа-банк объявили о старте интеграции между службами поддержки, теперь клиенты смогут быстрее предотвращать мошеннические действия и обеспечивать свою безопасность, сообщает пресс-служба оператора.Если в ходе консультации оператор определяет, что клиенту требуется помощь банка, то переводит звонок сразу в службу поддержки банка. Клиенту не нужно самостоятельно звонить в банк и повторно объяснять ситуацию.Обе службы поддержки доступны круглосуточно. Сервис работает независимо от способа, которым мошенники могли получить доступ к кодам из СМС. Если клиент случайно сообщил их третьим лицам, его оперативно перенаправят в банк, чтобы защитить от мошенничества.Сервис уже сейчас доступен для всех клиентов оператора и банка."За первые 4 месяца 2025 года в нашу группу быстрого реагирования обратилось более 33 тысяч человек, из которых более 4,9 тысячи обращались по теме взлома банковских аккаунтов. Когда речь идет о мошенничестве, особенно со взломом банковского аккаунта, каждая минута на счету. Теперь вместо двух звонков — один. Вместо повторных объяснений — мгновенная помощь", - отметил директор по антифроду "Билайна" Петр Алферов.Как отметил руководитель дирекции Альфа-банка по предотвращению кибермошенничества Евгений Винокуров, телефонное мошенничество - большая угроза, с которой знаком практически каждый."Для того, чтобы с ней эффективно бороться, требуется не только персональная готовность конкретной компании, но и желание объединять усилия. Наш проект с "Билайном" — еще один шаг в данном направлении. Уверен, что подобные усилия станут устойчивым трендом на финансовом рынке", - отметил Алферов.

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

билайн, альфа-банк, кибермошенничество, россия