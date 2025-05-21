https://ria.ru/20250521/kibermoshennichestvo-2018211042.html
"Билайн" и Альфа-банк запустили сервис для борьбы с кибермошенничеством
"Билайн" и Альфа-банк запустили сервис для борьбы с кибермошенничеством - РИА Новости, 21.05.2025
"Билайн" и Альфа-банк запустили сервис для борьбы с кибермошенничеством
"Билайн" и Альфа-банк объявили о старте интеграции между службами поддержки, теперь клиенты смогут быстрее предотвращать мошеннические действия и обеспечивать... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T11:40:00+03:00
2025-05-21T11:40:00+03:00
2025-05-21T11:40:00+03:00
билайн
альфа-банк
кибермошенничество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018210506_0:136:3070:1863_1920x0_80_0_0_04e15de17206f9c4d884155331478c4b.jpg
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. "Билайн" и Альфа-банк объявили о старте интеграции между службами поддержки, теперь клиенты смогут быстрее предотвращать мошеннические действия и обеспечивать свою безопасность, сообщает пресс-служба оператора.Если в ходе консультации оператор определяет, что клиенту требуется помощь банка, то переводит звонок сразу в службу поддержки банка. Клиенту не нужно самостоятельно звонить в банк и повторно объяснять ситуацию.Обе службы поддержки доступны круглосуточно. Сервис работает независимо от способа, которым мошенники могли получить доступ к кодам из СМС. Если клиент случайно сообщил их третьим лицам, его оперативно перенаправят в банк, чтобы защитить от мошенничества.Сервис уже сейчас доступен для всех клиентов оператора и банка."За первые 4 месяца 2025 года в нашу группу быстрого реагирования обратилось более 33 тысяч человек, из которых более 4,9 тысячи обращались по теме взлома банковских аккаунтов. Когда речь идет о мошенничестве, особенно со взломом банковского аккаунта, каждая минута на счету. Теперь вместо двух звонков — один. Вместо повторных объяснений — мгновенная помощь", - отметил директор по антифроду "Билайна" Петр Алферов.Как отметил руководитель дирекции Альфа-банка по предотвращению кибермошенничества Евгений Винокуров, телефонное мошенничество - большая угроза, с которой знаком практически каждый."Для того, чтобы с ней эффективно бороться, требуется не только персональная готовность конкретной компании, но и желание объединять усилия. Наш проект с "Билайном" — еще один шаг в данном направлении. Уверен, что подобные усилия станут устойчивым трендом на финансовом рынке", - отметил Алферов.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018210506_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_455f78cb2feec09cd761ce6b45e42443.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
билайн, альфа-банк, кибермошенничество, россия
Билайн, Альфа-банк, кибермошенничество, Россия
"Билайн" и Альфа-банк запустили сервис для борьбы с кибермошенничеством
"Билайн" и Альфа-банк запустили совместный сервис для борьбы с мошенниками
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. "Билайн" и Альфа-банк объявили о старте интеграции между службами поддержки, теперь клиенты смогут быстрее предотвращать мошеннические действия и обеспечивать свою безопасность, сообщает пресс-служба оператора.
Если в ходе консультации оператор определяет, что клиенту требуется помощь банка, то переводит звонок сразу в службу поддержки банка. Клиенту не нужно самостоятельно звонить в банк и повторно объяснять ситуацию.
Обе службы поддержки доступны круглосуточно. Сервис работает независимо от способа, которым мошенники могли получить доступ к кодам из СМС. Если клиент случайно сообщил их третьим лицам, его оперативно перенаправят в банк, чтобы защитить от мошенничества.
Сервис уже сейчас доступен для всех клиентов оператора и банка.
"За первые 4 месяца 2025 года в нашу группу быстрого реагирования обратилось более 33 тысяч человек, из которых более 4,9 тысячи обращались по теме взлома банковских аккаунтов. Когда речь идет о мошенничестве, особенно со взломом банковского аккаунта, каждая минута на счету. Теперь вместо двух звонков — один. Вместо повторных объяснений — мгновенная помощь", - отметил директор по антифроду "Билайна" Петр Алферов.
Как отметил руководитель дирекции Альфа-банка по предотвращению кибермошенничества Евгений Винокуров, телефонное мошенничество - большая угроза, с которой знаком практически каждый.
"Для того, чтобы с ней эффективно бороться, требуется не только персональная готовность конкретной компании, но и желание объединять усилия. Наш проект с "Билайном" — еще один шаг в данном направлении. Уверен, что подобные усилия станут устойчивым трендом на финансовом рынке", - отметил Алферов.