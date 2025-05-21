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На заводе "Хромпик" в Первоуральске открыли производственный комплекс - РИА Новости, 21.05.2025
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19:13 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/khrompik-2018334897.html
На заводе "Хромпик" в Первоуральске открыли производственный комплекс
На заводе "Хромпик" в Первоуральске открыли производственный комплекс - РИА Новости, 21.05.2025
На заводе "Хромпик" в Первоуральске открыли производственный комплекс
Новое сушильное отделение в производстве монохромата натрия по бескальциевой технологии открыто в рамках программы модернизации АО "Хромпик" в Первоуральске... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T19:13:00+03:00
2025-05-21T19:13:00+03:00
первоуральск
денис паслер
свердловская область
промышленность
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Новое сушильное отделение в производстве монохромата натрия по бескальциевой технологии открыто в рамках программы модернизации АО "Хромпик" в Первоуральске Свердловской области, сообщает компания. В церемонии открытия производственного комплекса, состоявшейся в преддверии Дня химика, приняли участие врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и председатель совета директоров группы компаний "Полипласт" Александр Шамсутдинов. "За свою историю "Хромпик" переживал очень непростые испытания, а сейчас заметно обновляется. Сегодня открыли новое отделение в одном из цехов и обсудили этапы масштабной программы по модернизации производства, стоимость которой оценивается в 60 миллиардов рублей", - отметил в своем телеграм-канале глава области. Глава ГК "Полипласт" подчеркнул, в свою очередь, что использование современной технологии на предприятии позволяет значительно увеличить разнообразие выпускаемой продукции и удовлетворять потребности экспортных рынков. "Наша основная задача – обеспечивать соответствие качества продукции требованиям, предъявляемым нашими зарубежными партнерами. В приоритете – экспортные поставки. В настоящее время наша продукция востребована более чем в 80 странах мира. Ключевая цель – восстановить утраченные позиции. Советское наследие включает не только промышленные предприятия, но и существовавшие тогда партнерские отношения", – приводятся в сообщении слова Шамсутдинова. Проект модернизации завода в Первоуральске реализуется с конца 2023 года, когда он вошел в состав группы компаний "Полипласт". В августе 2024 года производственному комплексу был присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта региона. Сегодня в активной фазе строительства находится еще несколько объектов предприятия. Возводится комплекс по производству железного купороса на станции нейтрализации, который обеспечит полную переработку осадка от реагентной очистки сточных вод. На завершающей стадии находится запуск новой градирни производительностью 2,5 тысячи кубометров воды в час для реализации замкнутого оборотного цикла водоснабжения, добавили в компании.
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первоуральск, денис паслер, свердловская область, промышленность
Первоуральск, Денис Паслер, Свердловская область, Промышленность
На заводе "Хромпик" в Первоуральске открыли производственный комплекс

На заводе "Хромпик" в Первоуральске открылся производственный комплекс

© Фото предоставлено АО "Хромпик"Открытие производства производственного комплекса на заводе "Хромпик"
Открытие производства производственного комплекса на заводе Хромпик - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото предоставлено АО "Хромпик"
Открытие производства производственного комплекса на заводе "Хромпик"
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Новое сушильное отделение в производстве монохромата натрия по бескальциевой технологии открыто в рамках программы модернизации АО "Хромпик" в Первоуральске Свердловской области, сообщает компания.
В церемонии открытия производственного комплекса, состоявшейся в преддверии Дня химика, приняли участие врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и председатель совета директоров группы компаний "Полипласт" Александр Шамсутдинов.
"За свою историю "Хромпик" переживал очень непростые испытания, а сейчас заметно обновляется. Сегодня открыли новое отделение в одном из цехов и обсудили этапы масштабной программы по модернизации производства, стоимость которой оценивается в 60 миллиардов рублей", - отметил в своем телеграм-канале глава области.
Глава ГК "Полипласт" подчеркнул, в свою очередь, что использование современной технологии на предприятии позволяет значительно увеличить разнообразие выпускаемой продукции и удовлетворять потребности экспортных рынков.
"Наша основная задача – обеспечивать соответствие качества продукции требованиям, предъявляемым нашими зарубежными партнерами. В приоритете – экспортные поставки. В настоящее время наша продукция востребована более чем в 80 странах мира. Ключевая цель – восстановить утраченные позиции. Советское наследие включает не только промышленные предприятия, но и существовавшие тогда партнерские отношения", – приводятся в сообщении слова Шамсутдинова.
Проект модернизации завода в Первоуральске реализуется с конца 2023 года, когда он вошел в состав группы компаний "Полипласт". В августе 2024 года производственному комплексу был присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта региона. Сегодня в активной фазе строительства находится еще несколько объектов предприятия. Возводится комплекс по производству железного купороса на станции нейтрализации, который обеспечит полную переработку осадка от реагентной очистки сточных вод. На завершающей стадии находится запуск новой градирни производительностью 2,5 тысячи кубометров воды в час для реализации замкнутого оборотного цикла водоснабжения, добавили в компании.
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