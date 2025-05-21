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Хинштейн назвал Сумы не чужим для себя городом - РИА Новости, 21.05.2025
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18:29 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/khinshteyn-2018327848.html
Хинштейн назвал Сумы не чужим для себя городом
Хинштейн назвал Сумы не чужим для себя городом - РИА Новости, 21.05.2025
Хинштейн назвал Сумы не чужим для себя городом
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал встречу президента России Владимира Путина с главами муниципальных образований региона,... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T18:29:00+03:00
2025-05-21T18:29:00+03:00
курская область
сумская область
сумы
александр хинштейн
владимир путин
в мире
украина
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КУРСК, 21 мая - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал встречу президента России Владимира Путина с главами муниципальных образований региона, сообщив, что дедушка Хинштейна родом из Сумской области Украины, а эта земля ему самому не чужая. Накануне, в ходе поездки в Курскую область, Путин встретился с главами муниципалитетов региона. Так, глава Глушковского района Павел Золотарев, говоря о том, на сколько километров нужно отогнать противника от границы, заявил, что "Сумы должны быть наши", "нас должно быть побольше". Глава государства, в свою очередь, пошутил, что, поэтому Александра Евсеевича (Хинштейна - ред.) и выбирали, так как он тоже хочет "все побольше". "Между прочим, мой дедушка - родом из Сумской области. Так что это земля для меня совсем не чужая", - прокомментировал Хинштейн в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250519/ukraina-2017848911.html
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курская область, сумская область, сумы, александр хинштейн, владимир путин, в мире, украина
Курская область, Сумская область, Сумы, Александр Хинштейн, Владимир Путин, В мире, Украина
Хинштейн назвал Сумы не чужим для себя городом

Хинштейн назвал город Сумы не чужим для себя, так как там родился его дед

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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КУРСК, 21 мая - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал встречу президента России Владимира Путина с главами муниципальных образований региона, сообщив, что дедушка Хинштейна родом из Сумской области Украины, а эта земля ему самому не чужая.
Накануне, в ходе поездки в Курскую область, Путин встретился с главами муниципалитетов региона. Так, глава Глушковского района Павел Золотарев, говоря о том, на сколько километров нужно отогнать противника от границы, заявил, что "Сумы должны быть наши", "нас должно быть побольше". Глава государства, в свою очередь, пошутил, что, поэтому Александра Евсеевича (Хинштейна - ред.) и выбирали, так как он тоже хочет "все побольше".
"Между прочим, мой дедушка - родом из Сумской области. Так что это земля для меня совсем не чужая", - прокомментировал Хинштейн в своем Telegram-канале.
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Курская областьСумская областьСумыАлександр ХинштейнВладимир ПутинВ миреУкраина
 
 
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