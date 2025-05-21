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Путин пошутил в ответ на слова о возможном присоединении Сумской области - РИА Новости, 21.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:45 21.05.2025 (обновлено: 15:49 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/khinshteyn-2018218573.html
Путин пошутил в ответ на слова о возможном присоединении Сумской области
Путин пошутил в ответ на слова о возможном присоединении Сумской области - РИА Новости, 21.05.2025
Путин пошутил в ответ на слова о возможном присоединении Сумской области
Владимир Путин на совещании с главами муниципалитетов в Курской области в ответ на заявление одного из участников встречи о том, что город Сумы должен стать... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T11:45:00+03:00
2025-05-21T15:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
политика
курская область
сумы
россия
владимир путин
александр хинштейн
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с главами муниципалитетов в Курской области в ответ на заявление одного из участников встречи о том, что город Сумы должен стать российским, пошутил, что Александр Хинштейн тоже хочет всего побольше, поэтому его и назначили врио губернатора региона. Накануне в ходе поездки в Курскую область Путин встретился с главами муниципалитетов региона. На встрече глава Глушковского района Павел Золотарев, говоря о том, на сколько километров нужно отодвинуть противника от границы, заявил: "Сумы должны быть наши"."Мы не можем жить как на полуострове. Нас должно быть побольше. Хотя бы Сумы. Я думаю так. И с вами, как с главнокомандующим, мы победим", — сказал он."Поэтому Александра Евсеевича и выбирали, он тоже так хочет все побольше", — пошутил Путин. Также Золотарев поблагодарил президента за назначение "пробивного" губернатора. В ответ глава государства отметил умение Хинштейна добиваться финансирования на нужды региона. "Одно могу точно сказать: деньги выбивает", — сказал Путин.
https://ria.ru/20250521/khinshteyn-2018199307.html
https://ria.ru/20241206/khinshteyn-1987676698.html
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политика, курская область, сумы, россия, владимир путин, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Политика, Курская область, Сумы, Россия, Владимир Путин, Александр Хинштейн
Путин пошутил в ответ на слова о возможном присоединении Сумской области

Путин ответил шуткой на слова о присоединении Сумской области

© Фото : Мария Сухорукова, правительство Курской областиПрезидент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : Мария Сухорукова, правительство Курской области
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с главами муниципалитетов в Курской области в ответ на заявление одного из участников встречи о том, что город Сумы должен стать российским, пошутил, что Александр Хинштейн тоже хочет всего побольше, поэтому его и назначили врио губернатора региона.
Накануне в ходе поездки в Курскую область Путин встретился с главами муниципалитетов региона.
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Хинштейн поблагодарил Путина за принятые в Курской области решения
Вчера, 10:19
На встрече глава Глушковского района Павел Золотарев, говоря о том, на сколько километров нужно отодвинуть противника от границы, заявил: "Сумы должны быть наши".
"Мы не можем жить как на полуострове. Нас должно быть побольше. Хотя бы Сумы. Я думаю так. И с вами, как с главнокомандующим, мы победим", — сказал он.
"Поэтому Александра Евсеевича и выбирали, он тоже так хочет все побольше", — пошутил Путин.
Также Золотарев поблагодарил президента за назначение "пробивного" губернатора. В ответ глава государства отметил умение Хинштейна добиваться финансирования на нужды региона.
"Одно могу точно сказать: деньги выбивает", — сказал Путин.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Биография Александра Хинштейна
6 декабря 2024, 11:12
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаКурская областьСумыРоссияВладимир ПутинАлександр Хинштейн
 
 
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