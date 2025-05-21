https://ria.ru/20250521/khinshteyn-2018218573.html

Путин пошутил в ответ на слова о возможном присоединении Сумской области

Путин пошутил в ответ на слова о возможном присоединении Сумской области - РИА Новости, 21.05.2025

Путин пошутил в ответ на слова о возможном присоединении Сумской области

Владимир Путин на совещании с главами муниципалитетов в Курской области в ответ на заявление одного из участников встречи о том, что город Сумы должен стать... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T11:45:00+03:00

2025-05-21T11:45:00+03:00

2025-05-21T15:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

политика

курская область

сумы

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владимир путин

александр хинштейн

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с главами муниципалитетов в Курской области в ответ на заявление одного из участников встречи о том, что город Сумы должен стать российским, пошутил, что Александр Хинштейн тоже хочет всего побольше, поэтому его и назначили врио губернатора региона. Накануне в ходе поездки в Курскую область Путин встретился с главами муниципалитетов региона. На встрече глава Глушковского района Павел Золотарев, говоря о том, на сколько километров нужно отодвинуть противника от границы, заявил: "Сумы должны быть наши"."Мы не можем жить как на полуострове. Нас должно быть побольше. Хотя бы Сумы. Я думаю так. И с вами, как с главнокомандующим, мы победим", — сказал он."Поэтому Александра Евсеевича и выбирали, он тоже так хочет все побольше", — пошутил Путин. Также Золотарев поблагодарил президента за назначение "пробивного" губернатора. В ответ глава государства отметил умение Хинштейна добиваться финансирования на нужды региона. "Одно могу точно сказать: деньги выбивает", — сказал Путин.

https://ria.ru/20250521/khinshteyn-2018199307.html

https://ria.ru/20241206/khinshteyn-1987676698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, курская область, сумы, россия, владимир путин, александр хинштейн