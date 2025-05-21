Путин пошутил в ответ на слова о возможном присоединении Сумской области
Путин ответил шуткой на слова о присоединении Сумской области
© Фото : Мария Сухорукова, правительство Курской областиПрезидент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области
© Фото : Мария Сухорукова, правительство Курской области
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с главами муниципалитетов в Курской области в ответ на заявление одного из участников встречи о том, что город Сумы должен стать российским, пошутил, что Александр Хинштейн тоже хочет всего побольше, поэтому его и назначили врио губернатора региона.
Накануне в ходе поездки в Курскую область Путин встретился с главами муниципалитетов региона.
На встрече глава Глушковского района Павел Золотарев, говоря о том, на сколько километров нужно отодвинуть противника от границы, заявил: "Сумы должны быть наши".
"Мы не можем жить как на полуострове. Нас должно быть побольше. Хотя бы Сумы. Я думаю так. И с вами, как с главнокомандующим, мы победим", — сказал он.
"Поэтому Александра Евсеевича и выбирали, он тоже так хочет все побольше", — пошутил Путин.
Также Золотарев поблагодарил президента за назначение "пробивного" губернатора. В ответ глава государства отметил умение Хинштейна добиваться финансирования на нужды региона.
"Одно могу точно сказать: деньги выбивает", — сказал Путин.
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6 декабря 2024, 11:12