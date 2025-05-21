https://ria.ru/20250521/khinshteyn-2018199307.html

Хинштейн поблагодарил Путина за принятые в Курской области решения

Хинштейн поблагодарил Путина за принятые в Курской области решения - РИА Новости, 21.05.2025

Хинштейн поблагодарил Путина за принятые в Курской области решения

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале заявил, что признателен президенту России Владимиру Путину за принятые им в ходе... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T10:19:00+03:00

2025-05-21T10:19:00+03:00

2025-05-21T10:35:00+03:00

курская область

александр хинштейн

владимир путин

политика

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале заявил, что признателен президенту России Владимиру Путину за принятые им в ходе поездки в регион очень важные и справедливые решения для области.Путин во вторник с рабочей поездкой посетил Курскую область, где провел встречу с главами муниципалитетов региона."Каждый визит главы государства - знаковое событие для региона. Особенно это важно для Курской области, которая сегодня как никогда нуждается в поддержке и внимании. Это первый приезд президента с момента полного освобождения нашей земли. С самого первого дня августовского вторжения наш лидер постоянно следит за ситуацией в регионе. Глубоко признателен, что в ходе поездки он принял целый ряд очень важных и справедливых решений по тем вопросам, которые многократно ставили перед нами жители", - написал Хинштейн.Как отметил врио губернатора, впереди - огромная работа по восстановлению пострадавших территорий, и без помощи президента и всей страны региону не обойтись."Внимание национального лидера к проблемам людей, сопереживание и реальная поддержка — это то, что помогает народу в самые непростые времена. Не передать словами, что значит для курян видеть главу государства на нашей земле: несмотря на непрекращающиеся провокации киевского режима, президент остаётся рядом со своим народом! Так было, так есть и так будет — именно в этом сила нашей страны!", - подчеркнул Хинштейн.

https://ria.ru/20250521/putin-2018200183.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, александр хинштейн, владимир путин, политика