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Хинштейн поблагодарил Путина за принятые в Курской области решения - РИА Новости, 21.05.2025
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10:19 21.05.2025 (обновлено: 10:35 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/khinshteyn-2018199307.html
Хинштейн поблагодарил Путина за принятые в Курской области решения
Хинштейн поблагодарил Путина за принятые в Курской области решения - РИА Новости, 21.05.2025
Хинштейн поблагодарил Путина за принятые в Курской области решения
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале заявил, что признателен президенту России Владимиру Путину за принятые им в ходе... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T10:19:00+03:00
2025-05-21T10:35:00+03:00
курская область
александр хинштейн
владимир путин
политика
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале заявил, что признателен президенту России Владимиру Путину за принятые им в ходе поездки в регион очень важные и справедливые решения для области.Путин во вторник с рабочей поездкой посетил Курскую область, где провел встречу с главами муниципалитетов региона."Каждый визит главы государства - знаковое событие для региона. Особенно это важно для Курской области, которая сегодня как никогда нуждается в поддержке и внимании. Это первый приезд президента с момента полного освобождения нашей земли. С самого первого дня августовского вторжения наш лидер постоянно следит за ситуацией в регионе. Глубоко признателен, что в ходе поездки он принял целый ряд очень важных и справедливых решений по тем вопросам, которые многократно ставили перед нами жители", - написал Хинштейн.Как отметил врио губернатора, впереди - огромная работа по восстановлению пострадавших территорий, и без помощи президента и всей страны региону не обойтись."Внимание национального лидера к проблемам людей, сопереживание и реальная поддержка — это то, что помогает народу в самые непростые времена. Не передать словами, что значит для курян видеть главу государства на нашей земле: несмотря на непрекращающиеся провокации киевского режима, президент остаётся рядом со своим народом! Так было, так есть и так будет — именно в этом сила нашей страны!", - подчеркнул Хинштейн.
https://ria.ru/20250521/putin-2018200183.html
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курская область, александр хинштейн, владимир путин, политика
Курская область, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Политика
Хинштейн поблагодарил Путина за принятые в Курской области решения

Хинштейн поблагодарил Путина за справедливые решения, принятые в Курской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале заявил, что признателен президенту России Владимиру Путину за принятые им в ходе поездки в регион очень важные и справедливые решения для области.
Путин во вторник с рабочей поездкой посетил Курскую область, где провел встречу с главами муниципалитетов региона.
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"Каждый визит главы государства - знаковое событие для региона. Особенно это важно для Курской области, которая сегодня как никогда нуждается в поддержке и внимании. Это первый приезд президента с момента полного освобождения нашей земли. С самого первого дня августовского вторжения наш лидер постоянно следит за ситуацией в регионе. Глубоко признателен, что в ходе поездки он принял целый ряд очень важных и справедливых решений по тем вопросам, которые многократно ставили перед нами жители", - написал Хинштейн.
Как отметил врио губернатора, впереди - огромная работа по восстановлению пострадавших территорий, и без помощи президента и всей страны региону не обойтись.
"Внимание национального лидера к проблемам людей, сопереживание и реальная поддержка — это то, что помогает народу в самые непростые времена. Не передать словами, что значит для курян видеть главу государства на нашей земле: несмотря на непрекращающиеся провокации киевского режима, президент остаётся рядом со своим народом! Так было, так есть и так будет — именно в этом сила нашей страны!", - подчеркнул Хинштейн.
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Курская областьАлександр ХинштейнВладимир ПутинПолитика
 
 
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