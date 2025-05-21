https://ria.ru/20250521/khinshteyn-2018199307.html
Хинштейн поблагодарил Путина за принятые в Курской области решения
Хинштейн поблагодарил Путина за принятые в Курской области решения - РИА Новости, 21.05.2025
Хинштейн поблагодарил Путина за принятые в Курской области решения
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале заявил, что признателен президенту России Владимиру Путину за принятые им в ходе... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T10:19:00+03:00
2025-05-21T10:19:00+03:00
2025-05-21T10:35:00+03:00
курская область
александр хинштейн
владимир путин
политика
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале заявил, что признателен президенту России Владимиру Путину за принятые им в ходе поездки в регион очень важные и справедливые решения для области.Путин во вторник с рабочей поездкой посетил Курскую область, где провел встречу с главами муниципалитетов региона."Каждый визит главы государства - знаковое событие для региона. Особенно это важно для Курской области, которая сегодня как никогда нуждается в поддержке и внимании. Это первый приезд президента с момента полного освобождения нашей земли. С самого первого дня августовского вторжения наш лидер постоянно следит за ситуацией в регионе. Глубоко признателен, что в ходе поездки он принял целый ряд очень важных и справедливых решений по тем вопросам, которые многократно ставили перед нами жители", - написал Хинштейн.Как отметил врио губернатора, впереди - огромная работа по восстановлению пострадавших территорий, и без помощи президента и всей страны региону не обойтись."Внимание национального лидера к проблемам людей, сопереживание и реальная поддержка — это то, что помогает народу в самые непростые времена. Не передать словами, что значит для курян видеть главу государства на нашей земле: несмотря на непрекращающиеся провокации киевского режима, президент остаётся рядом со своим народом! Так было, так есть и так будет — именно в этом сила нашей страны!", - подчеркнул Хинштейн.
https://ria.ru/20250521/putin-2018200183.html
https://ria.ru/20250521/putin-2018200003.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, александр хинштейн, владимир путин, политика
Курская область, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Политика
Хинштейн поблагодарил Путина за принятые в Курской области решения
Хинштейн поблагодарил Путина за справедливые решения, принятые в Курской области
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале
заявил, что признателен президенту России Владимиру Путину за принятые им в ходе поездки в регион очень важные и справедливые решения для области.
Путин во вторник с рабочей поездкой посетил Курскую область, где провел встречу с главами муниципалитетов региона.
"Каждый визит главы государства - знаковое событие для региона. Особенно это важно для Курской области, которая сегодня как никогда нуждается в поддержке и внимании. Это первый приезд президента с момента полного освобождения нашей земли. С самого первого дня августовского вторжения наш лидер постоянно следит за ситуацией в регионе. Глубоко признателен, что в ходе поездки он принял целый ряд очень важных и справедливых решений по тем вопросам, которые многократно ставили перед нами жители", - написал Хинштейн.
Как отметил врио губернатора, впереди - огромная работа по восстановлению пострадавших территорий, и без помощи президента и всей страны региону не обойтись.
"Внимание национального лидера к проблемам людей, сопереживание и реальная поддержка — это то, что помогает народу в самые непростые времена. Не передать словами, что значит для курян видеть главу государства на нашей земле: несмотря на непрекращающиеся провокации киевского режима, президент остаётся рядом со своим народом! Так было, так есть и так будет — именно в этом сила нашей страны!", - подчеркнул Хинштейн.