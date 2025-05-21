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В Курской области хотят создать музей, посвященный СВО - РИА Новости, 21.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:38 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/khinshteyn-2018190871.html
В Курской области хотят создать музей, посвященный СВО
В Курской области хотят создать музей, посвященный СВО - РИА Новости, 21.05.2025
В Курской области хотят создать музей, посвященный СВО
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн попросил президента РФ Владимира Путина поддержать создание федерального музея, посвященного событиям в... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T09:38:00+03:00
2025-05-21T09:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
курск
александр хинштейн
владимир путин
российское историческое общество
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КУРСК, 21 мая - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн попросил президента РФ Владимира Путина поддержать создание федерального музея, посвященного событиям в Курской области 2024–2025 годов."События, которые на курской земле произошли, конечно же, имеют огромное историческое значение. И крайне важно нам сохранить память о том, что здесь было, о героизме наших защитников, о героизме жителей региона. Просил бы вашей поддержки при создании федерального музея, посвященного событиям в Курской области 2024–2025 годов, совместно с Российским военно-историческим и Российским историческим обществом. Видел бы целесообразным создать такой музей в Курске с филиалом в городе Судже", - сказал Хинштейн на встрече с Путиным.
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курская область, россия, курск, александр хинштейн, владимир путин, российское историческое общество
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Курск, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Российское историческое общество
В Курской области хотят создать музей, посвященный СВО

Хинштейн попросил Путина поддержать создание музея, посвященного событиям СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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КУРСК, 21 мая - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн попросил президента РФ Владимира Путина поддержать создание федерального музея, посвященного событиям в Курской области 2024–2025 годов.
"События, которые на курской земле произошли, конечно же, имеют огромное историческое значение. И крайне важно нам сохранить память о том, что здесь было, о героизме наших защитников, о героизме жителей региона. Просил бы вашей поддержки при создании федерального музея, посвященного событиям в Курской области 2024–2025 годов, совместно с Российским военно-историческим и Российским историческим обществом. Видел бы целесообразным создать такой музей в Курске с филиалом в городе Судже", - сказал Хинштейн на встрече с Путиным.
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