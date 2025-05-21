https://ria.ru/20250521/khinshteyn-2018190871.html

В Курской области хотят создать музей, посвященный СВО

В Курской области хотят создать музей, посвященный СВО - РИА Новости, 21.05.2025

В Курской области хотят создать музей, посвященный СВО

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн попросил президента РФ Владимира Путина поддержать создание федерального музея, посвященного событиям в... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T09:38:00+03:00

2025-05-21T09:38:00+03:00

2025-05-21T09:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

курск

александр хинштейн

владимир путин

российское историческое общество

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КУРСК, 21 мая - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн попросил президента РФ Владимира Путина поддержать создание федерального музея, посвященного событиям в Курской области 2024–2025 годов."События, которые на курской земле произошли, конечно же, имеют огромное историческое значение. И крайне важно нам сохранить память о том, что здесь было, о героизме наших защитников, о героизме жителей региона. Просил бы вашей поддержки при создании федерального музея, посвященного событиям в Курской области 2024–2025 годов, совместно с Российским военно-историческим и Российским историческим обществом. Видел бы целесообразным создать такой музей в Курске с филиалом в городе Судже", - сказал Хинштейн на встрече с Путиным.

https://ria.ru/20250521/kurskaya-2018178538.html

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россия

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Варвара Скокшина

курская область, россия, курск, александр хинштейн, владимир путин, российское историческое общество