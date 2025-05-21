https://ria.ru/20250521/kazan-2018344314.html

В Казани принудительно доставили в суд Исуса Христа

В Казани принудительно доставили в суд Исуса Христа - РИА Новости, 21.05.2025

В Казани принудительно доставили в суд Исуса Христа

Судебные приставы принудительно доставили на заседание суда в Казани местного жителя Исуса Христа, который фиктивно зарегистрировал в своей квартире 45... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T20:20:00+03:00

2025-05-21T20:20:00+03:00

2025-05-21T20:22:00+03:00

происшествия

казань

россия

республика татарстан (татарстан)

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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КАЗАНЬ, 21 мая - РИА Новости. Судебные приставы принудительно доставили на заседание суда в Казани местного жителя Исуса Христа, который фиктивно зарегистрировал в своей квартире 45 иностранных граждан, сообщает главное управление Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) России по Татарстану. "Судебные приставы ГУФССП России по Республике Татарстан обеспечили принудительный привод 45-летнего местного жителя Исуса Христа на судебное заседание по уголовному делу. Мужчина обвинялся в организации фиктивной регистрации 45 иностранных граждан в своей квартире площадью 31,9 квадратных метров", - говорится в сообщении. Ранее рассмотрение уголовного дела в отношении Исуса Христа Петровича (такие данные указаны в паспорте мужчины) было перенесено из-за неявки подсудимого. Судья принял решение о принудительном приводе мужчины. После безуспешных попыток достучаться в квартиру обвиняемого судебные приставы позвонили ему на мобильный телефон, убедились, что мужчина дома, сделали вид, что ушли и задержали обвиняемого, когда он вышел из квартиры. В отношении Исуса Христа составлен протокол по статье КоАП РФ "воспрепятствование законной деятельности должностного лица". Московский районный суд Казани, куда обвиняемого доставили принудительно, оштрафовал его на 60 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250507/pristavy-2015454177.html

https://ria.ru/20250429/fssp-2013962809.html

казань

россия

республика татарстан (татарстан)

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происшествия, казань, россия, республика татарстан (татарстан), федеральная служба судебных приставов (фссп россии)