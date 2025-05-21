https://ria.ru/20250521/kallas-2018350334.html
Большинство мировых политиков не воспринимают Каллас всерьез, заявил Пушков
Большинство мировых политиков не воспринимают Каллас всерьез, заявил Пушков - РИА Новости, 21.05.2025
Большинство мировых политиков не воспринимают Каллас всерьез, заявил Пушков
Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя отстранение главы евродипломатии Каи Каллас от подготовки документов стратегического планирования в области... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T21:20:00+03:00
2025-05-21T21:20:00+03:00
2025-05-21T21:20:00+03:00
в мире
россия
брюссель
кайя каллас
алексей пушков
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227978_0:153:3072:1881_1920x0_80_0_0_2ad59f3eccfdf63c7b94a4cc5719ebdc.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя отстранение главы евродипломатии Каи Каллас от подготовки документов стратегического планирования в области оборонной политики Евросоюза, заявил, что большинство мировых политиков и дипломатов не воспринимают ее всерьез. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило об отстранении Каллас от подготовки стратегических планов ЕС в области обороны. "Каллас отстранили от разработки стратегических документов Евросоюза. Вероятно, даже в Брюсселе пришли к выводу, что, помимо выраженной русофобии и необъяснимой эстонской назидательности, на этой должности нужен минимальный политический интеллект. Чтобы не вызывать аллергию хотя бы у большинства членов ЕС, не говоря уже о некоторых европарламентариях, которые над ней откровенно издеваются, и большинстве мировых политиков и дипломатов, которые не воспринимают ее всерьез", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250521/kallas-2018257991.html
россия
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227978_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_fa65b56af8fdd9a9c3acc89337796df6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, брюссель, кайя каллас, алексей пушков, евросоюз
В мире, Россия, Брюссель, Кайя Каллас, Алексей Пушков, Евросоюз
Большинство мировых политиков не воспринимают Каллас всерьез, заявил Пушков
Пушков: большинство политиков и дипломатов ЕС не воспринимают Каллас всерьез