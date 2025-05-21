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Большинство мировых политиков не воспринимают Каллас всерьез, заявил Пушков - РИА Новости, 21.05.2025
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21:20 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/kallas-2018350334.html
Большинство мировых политиков не воспринимают Каллас всерьез, заявил Пушков
Большинство мировых политиков не воспринимают Каллас всерьез, заявил Пушков - РИА Новости, 21.05.2025
Большинство мировых политиков не воспринимают Каллас всерьез, заявил Пушков
Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя отстранение главы евродипломатии Каи Каллас от подготовки документов стратегического планирования в области... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T21:20:00+03:00
2025-05-21T21:20:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя отстранение главы евродипломатии Каи Каллас от подготовки документов стратегического планирования в области оборонной политики Евросоюза, заявил, что большинство мировых политиков и дипломатов не воспринимают ее всерьез. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило об отстранении Каллас от подготовки стратегических планов ЕС в области обороны. "Каллас отстранили от разработки стратегических документов Евросоюза. Вероятно, даже в Брюсселе пришли к выводу, что, помимо выраженной русофобии и необъяснимой эстонской назидательности, на этой должности нужен минимальный политический интеллект. Чтобы не вызывать аллергию хотя бы у большинства членов ЕС, не говоря уже о некоторых европарламентариях, которые над ней откровенно издеваются, и большинстве мировых политиков и дипломатов, которые не воспринимают ее всерьез", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
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в мире, россия, брюссель, кайя каллас, алексей пушков, евросоюз
В мире, Россия, Брюссель, Кайя Каллас, Алексей Пушков, Евросоюз
Большинство мировых политиков не воспринимают Каллас всерьез, заявил Пушков

Пушков: большинство политиков и дипломатов ЕС не воспринимают Каллас всерьез

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя отстранение главы евродипломатии Каи Каллас от подготовки документов стратегического планирования в области оборонной политики Евросоюза, заявил, что большинство мировых политиков и дипломатов не воспринимают ее всерьез.
Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило об отстранении Каллас от подготовки стратегических планов ЕС в области обороны.
"Каллас отстранили от разработки стратегических документов Евросоюза. Вероятно, даже в Брюсселе пришли к выводу, что, помимо выраженной русофобии и необъяснимой эстонской назидательности, на этой должности нужен минимальный политический интеллект. Чтобы не вызывать аллергию хотя бы у большинства членов ЕС, не говоря уже о некоторых европарламентариях, которые над ней откровенно издеваются, и большинстве мировых политиков и дипломатов, которые не воспринимают ее всерьез", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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