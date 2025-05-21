https://ria.ru/20250521/kallas-2018261528.html

Каллас не выстроила рабочие отношения с главами стран ЕС, заявили в СВР

Каллас не выстроила рабочие отношения с главами стран ЕС, заявили в СВР - РИА Новости, 21.05.2025

Каллас не выстроила рабочие отношения с главами стран ЕС, заявили в СВР

В Еврокомиссии приходят к выводу, что глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас так и не смогла выстроить рабочие отношения с руководителями большинства стран ЕС,... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T14:51:00+03:00

2025-05-21T14:51:00+03:00

2025-05-21T14:51:00+03:00

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брюссель

кайя каллас

еврокомиссия

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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В Еврокомиссии приходят к выводу, что глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас так и не смогла выстроить рабочие отношения с руководителями большинства стран ЕС, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. По поступающей в СВР информации, в Брюсселе начинают признавать, что ошиблись с назначением Каллас на пост высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, отмечается в заявлении. "В ЕК приходят к выводу, что Каллас за пять с половиной месяцев на посту высокого представителя так и не смогла выстроить рабочие отношения с руководителями большинства есовских государств. Как следствие, она фактически не справляется со своей основной должностной обязанностью - координацией работы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза", - говорится в заявлении.

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в мире, россия, брюссель, кайя каллас, еврокомиссия, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)