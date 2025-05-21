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Каллас не выстроила рабочие отношения с главами стран ЕС, заявили в СВР - РИА Новости, 21.05.2025
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14:51 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/kallas-2018261528.html
Каллас не выстроила рабочие отношения с главами стран ЕС, заявили в СВР
Каллас не выстроила рабочие отношения с главами стран ЕС, заявили в СВР - РИА Новости, 21.05.2025
Каллас не выстроила рабочие отношения с главами стран ЕС, заявили в СВР
В Еврокомиссии приходят к выводу, что глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас так и не смогла выстроить рабочие отношения с руководителями большинства стран ЕС,... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T14:51:00+03:00
2025-05-21T14:51:00+03:00
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брюссель
кайя каллас
еврокомиссия
евросоюз
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В Еврокомиссии приходят к выводу, что глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас так и не смогла выстроить рабочие отношения с руководителями большинства стран ЕС, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. По поступающей в СВР информации, в Брюсселе начинают признавать, что ошиблись с назначением Каллас на пост высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, отмечается в заявлении. "В ЕК приходят к выводу, что Каллас за пять с половиной месяцев на посту высокого представителя так и не смогла выстроить рабочие отношения с руководителями большинства есовских государств. Как следствие, она фактически не справляется со своей основной должностной обязанностью - координацией работы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза", - говорится в заявлении.
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в мире, россия, брюссель, кайя каллас, еврокомиссия, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Россия, Брюссель, Кайя Каллас, Еврокомиссия, Евросоюз, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Каллас не выстроила рабочие отношения с главами стран ЕС, заявили в СВР

СВР: Каллас не смогла выстроить отношения с руководителями большинства стран ЕС

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В Еврокомиссии приходят к выводу, что глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас так и не смогла выстроить рабочие отношения с руководителями большинства стран ЕС, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
По поступающей в СВР информации, в Брюсселе начинают признавать, что ошиблись с назначением Каллас на пост высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, отмечается в заявлении.
ЕК приходят к выводу, что Каллас за пять с половиной месяцев на посту высокого представителя так и не смогла выстроить рабочие отношения с руководителями большинства есовских государств. Как следствие, она фактически не справляется со своей основной должностной обязанностью - координацией работы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза", - говорится в заявлении.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
СВР: Каллас отстранили от работы с документами стратегического планирования
Вчера, 14:40
 
В миреРоссияБрюссельКайя КалласЕврокомиссияЕвросоюзСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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