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Каллас почти не участвует в обсуждении мира на Украине, заявили в СВР - РИА Новости, 21.05.2025
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14:52 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/kallas-2018261281.html
Каллас почти не участвует в обсуждении мира на Украине, заявили в СВР
Каллас почти не участвует в обсуждении мира на Украине, заявили в СВР - РИА Новости, 21.05.2025
Каллас почти не участвует в обсуждении мира на Украине, заявили в СВР
Роль главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас в обсуждении украинского урегулирования практически сведена к нулю, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T14:52:00+03:00
2025-05-21T14:52:00+03:00
в мире
украина
кайя каллас
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
евросоюз
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Роль главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас в обсуждении украинского урегулирования практически сведена к нулю, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.По поступающей в СВР информации, в Брюсселе начинают признавать, что ошиблись с назначением Каллас на пост высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, отмечается в заявлении."Роль Каллас также практически сведена к нулю в обсуждении темы украинского урегулирования", - говорится в заявлении.
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в мире, украина, кайя каллас, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз
В мире, Украина, Кайя Каллас, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Евросоюз
Каллас почти не участвует в обсуждении мира на Украине, заявили в СВР

СВР: роль Каллас в обсуждении украинского урегулирования сведена почти к нулю

CC BY 2.0 / EU2017EE Estonian Presidency/Raul Mee / Kaja KallasКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
CC BY 2.0 / EU2017EE Estonian Presidency/Raul Mee / Kaja Kallas
Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Роль главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас в обсуждении украинского урегулирования практически сведена к нулю, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
По поступающей в СВР информации, в Брюсселе начинают признавать, что ошиблись с назначением Каллас на пост высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, отмечается в заявлении.
"Роль Каллас также практически сведена к нулю в обсуждении темы украинского урегулирования", - говорится в заявлении.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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В миреУкраинаКайя КалласСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Евросоюз
 
 
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