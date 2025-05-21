https://ria.ru/20250521/kallas-2018261281.html

Каллас почти не участвует в обсуждении мира на Украине, заявили в СВР

Каллас почти не участвует в обсуждении мира на Украине, заявили в СВР - РИА Новости, 21.05.2025

Каллас почти не участвует в обсуждении мира на Украине, заявили в СВР

Роль главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас в обсуждении украинского урегулирования практически сведена к нулю, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T14:52:00+03:00

2025-05-21T14:52:00+03:00

2025-05-21T14:52:00+03:00

в мире

украина

кайя каллас

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

евросоюз

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Роль главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас в обсуждении украинского урегулирования практически сведена к нулю, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.По поступающей в СВР информации, в Брюсселе начинают признавать, что ошиблись с назначением Каллас на пост высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, отмечается в заявлении."Роль Каллас также практически сведена к нулю в обсуждении темы украинского урегулирования", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20250521/kallas-2018177299.html

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в мире, украина, кайя каллас, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз