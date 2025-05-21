https://ria.ru/20250521/kallas-2018257991.html

СВР сообщила о раздражении в ЕК из-за некомпетентности Каллас

СВР сообщила о раздражении в ЕК из-за некомпетентности Каллас - РИА Новости, 21.05.2025

СВР сообщила о раздражении в ЕК из-за некомпетентности Каллас

Брюссель начинает признавать, что ошибся с назначением Каи Каллас на пост высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности в связи с её... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T14:36:00+03:00

2025-05-21T14:36:00+03:00

2025-05-21T14:53:00+03:00

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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кайя каллас

в мире

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ВА, 21 мая – РИА Новости. Брюссель начинает признавать, что ошибся с назначением Каи Каллас на пост высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности в связи с её некомпетентностью, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России."По поступающей в СВР информации, в Брюсселе начинают признавать, что ошиблись с назначением К. Каллас на пост высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности", - говорится в сообщении."В кулуарах Еврокомиссии (ЕК) с раздражением фиксируют абсолютную некомпетентность Каллас как ответственного за внешнюю политику представителя руководства ЕС", - добавили в пресс-бюро.Отмечается, что всем в Еврокомиссии очевидно, что Каллас "не в состоянии учитывать нюансы позиций стран и может строить только упрощенные схемы, которые зачастую лишены всякого смысла", в связи с чем её в Брюсселе и столицах ведущих государств Евросоюза почти открыто обвиняют в "чрезмерной активности, склонности к спонтанным и несогласованным инициативам"."Становится все более очевидным, что укоренившаяся в "единой Европе" практика руководствоваться в вопросах высоких назначений половой и национальной принадлежностью все дальше уводит ЕС от реальной политики. Современная международная обстановка требует от функционеров не ультралиберальных псевдокомпетенций, а прежде всего глубоких знаний и профессионализма, которыми евробюрократы явно не обладают", - подчеркивается в заявлении.

https://ria.ru/20250521/kallas-2018177299.html

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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), еврокомиссия, евросоюз, кайя каллас, в мире, россия