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СВР сообщила о раздражении в ЕК из-за некомпетентности Каллас - РИА Новости, 21.05.2025
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14:36 21.05.2025 (обновлено: 14:53 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/kallas-2018257991.html
СВР сообщила о раздражении в ЕК из-за некомпетентности Каллас
СВР сообщила о раздражении в ЕК из-за некомпетентности Каллас - РИА Новости, 21.05.2025
СВР сообщила о раздражении в ЕК из-за некомпетентности Каллас
Брюссель начинает признавать, что ошибся с назначением Каи Каллас на пост высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности в связи с её... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T14:36:00+03:00
2025-05-21T14:53:00+03:00
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
еврокомиссия
евросоюз
кайя каллас
в мире
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ВА, 21 мая – РИА Новости. Брюссель начинает признавать, что ошибся с назначением Каи Каллас на пост высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности в связи с её некомпетентностью, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России."По поступающей в СВР информации, в Брюсселе начинают признавать, что ошиблись с назначением К. Каллас на пост высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности", - говорится в сообщении."В кулуарах Еврокомиссии (ЕК) с раздражением фиксируют абсолютную некомпетентность Каллас как ответственного за внешнюю политику представителя руководства ЕС", - добавили в пресс-бюро.Отмечается, что всем в Еврокомиссии очевидно, что Каллас "не в состоянии учитывать нюансы позиций стран и может строить только упрощенные схемы, которые зачастую лишены всякого смысла", в связи с чем её в Брюсселе и столицах ведущих государств Евросоюза почти открыто обвиняют в "чрезмерной активности, склонности к спонтанным и несогласованным инициативам"."Становится все более очевидным, что укоренившаяся в "единой Европе" практика руководствоваться в вопросах высоких назначений половой и национальной принадлежностью все дальше уводит ЕС от реальной политики. Современная международная обстановка требует от функционеров не ультралиберальных псевдокомпетенций, а прежде всего глубоких знаний и профессионализма, которыми евробюрократы явно не обладают", - подчеркивается в заявлении.
https://ria.ru/20250521/kallas-2018177299.html
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), еврокомиссия, евросоюз, кайя каллас, в мире, россия
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Еврокомиссия, Евросоюз, Кайя Каллас, В мире, Россия
СВР сообщила о раздражении в ЕК из-за некомпетентности Каллас

СВР: в кулуарах ЕК раздражены некомпетентностью Каллас во внешней политике

© AP Photo / Virginia MayoГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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ВА, 21 мая – РИА Новости. Брюссель начинает признавать, что ошибся с назначением Каи Каллас на пост высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности в связи с её некомпетентностью, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
"По поступающей в СВР информации, в Брюсселе начинают признавать, что ошиблись с назначением К. Каллас на пост высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности", - говорится в сообщении.
Глава евродипломатии Кая Каллас перед началом заседания в Брюсселе европейских министров иностранных дел - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
"Она лжет". Журналист набросился на Каллас после ее слов о санкциях
Вчера, 09:01
"В кулуарах Еврокомиссии (ЕК) с раздражением фиксируют абсолютную некомпетентность Каллас как ответственного за внешнюю политику представителя руководства ЕС", - добавили в пресс-бюро.
Отмечается, что всем в Еврокомиссии очевидно, что Каллас "не в состоянии учитывать нюансы позиций стран и может строить только упрощенные схемы, которые зачастую лишены всякого смысла", в связи с чем её в Брюсселе и столицах ведущих государств Евросоюза почти открыто обвиняют в "чрезмерной активности, склонности к спонтанным и несогласованным инициативам".
"Становится все более очевидным, что укоренившаяся в "единой Европе" практика руководствоваться в вопросах высоких назначений половой и национальной принадлежностью все дальше уводит ЕС от реальной политики. Современная международная обстановка требует от функционеров не ультралиберальных псевдокомпетенций, а прежде всего глубоких знаний и профессионализма, которыми евробюрократы явно не обладают", - подчеркивается в заявлении.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Каллас оценила влияние санкций против России на экономику ЕС
20 мая, 20:48
 
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ЕврокомиссияЕвросоюзКайя КалласВ миреРоссия
 
 
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