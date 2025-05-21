https://ria.ru/20250521/kallas-2018177299.html

"Она лжет". Журналист набросился на Каллас после ее слов о санкциях

"Она лжет". Журналист набросился на Каллас после ее слов о санкциях - РИА Новости, 21.05.2025

"Она лжет". Журналист набросился на Каллас после ее слов о санкциях

Журналист Чей Боуз резко высказался в соцсети Х о главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас после ее слов об американских санкциях против России. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T09:01:00+03:00

2025-05-21T09:01:00+03:00

2025-05-21T09:01:00+03:00

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Журналист Чей Боуз резко высказался в соцсети Х о главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас после ее слов об американских санкциях против России.Боуз выложил ее фрагмент интервью журналистам, в котором она во вторник заявила, что Вашингтон работает над ограничительными мерами против России. При этому американский президент Дональд Трамп заявил после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, состоявшимся в понедельник, что не считает санкции против Москвы хорошей идеей."Кая Каллас лжет о том, что Америка "согласилась" на санкции. США отказались присоединиться к ЕС в вопросе ужесточения санкций", — написал он.Глава евродипломатии в очередной раз демонстрирует свою неспособность к какой-либо форме дипломатической разведки, добавил он.Совет ЕС во вторник окончательно утвердил 17-й пакет антироссийских санкций, добавив, что Европа уже начала разрабатывать новые.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москвеотмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции против России попросту неэффективны.

https://ria.ru/20250520/sanktsii-2018140544.html

https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html

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санкции в отношении россии, евросоюз, кайя каллас, чей боуз, америка, россия, сша, в мире